Pensilvania obligará a etiquetar los avisos publicitarios hechos o editados con inteligencia artificial

La legislación alcanzará a imágenes, videos y audios dirigidos a consumidores del estado a partir del 21 de diciembre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó la Ley de Publicidad Engañosa con Inteligencia Artificial, que obliga a las empresas a avisar cuando un aviso publicitario fue creado o modificado de forma significativa con esta tecnología. La norma entrará en vigencia el 21 de diciembre de 2026.

La ley abarca a imágenes, videos, audios y textos generados o editados con inteligencia artificial que se muestren a consumidores del estado, sin importar dónde se haya producido el aviso. Pensilvania se convierte así en uno de los primeros estados de Estados Unidos en exigir este tipo de advertencia.

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“Si ves un aviso en Facebook o en internet y fue generado con inteligencia artificial, tienen que poner una advertencia abajo que diga que fue generado con IA”, explicó el senador estatal Nick Pisciottano, autor del proyecto, a CBS News.

La advertencia sobre el uso de contenido sintético debe aparecer desde la primera visualización y en el mismo formato del aviso publicitario. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué dice la nueva ley

El texto de la ley exige que la advertencia se muestre la primera vez que el contenido sintético aparece ante el consumidor, en el mismo formato del aviso, y que sea permanente o muy difícil de eliminar cuando sea técnicamente posible.

La obligación alcanza tanto a comerciales televisivos de grandes empresas como a folletos de promociones de restaurantes locales, siempre que el contenido sintético pueda generar una percepción falsa sobre el origen o la autenticidad de lo que se vende.

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La norma deja algunas excepciones: no aplica a contenido “evidentemente ficticio”, a parodias, sátiras, críticas o comentarios, ni a publicidad limitada a texto. Qué cuenta como “evidentemente ficticio” queda, por ahora, sin una definición precisa.

Una versión anterior del proyecto solo penaba a quien violara la ley “a sabiendas, de forma imprudente o deliberada”, pero esa frase se eliminó en el recinto del Senado antes de la votación final, lo que amplía el alcance de la norma a infracciones sin intención comprobada.

La advertencia sobre el uso de contenido sintético debe aparecer desde la primera visualización y en el mismo formato del aviso publicitario. (REUTERS/Dado Ruvic)

Pensilvania se suma a Nueva York y California

Nueva York fue el primer estado en exigir, desde junio, que los avisos con un “intérprete sintético” generado por IA lo informen de forma visible, con multas de hasta USD 5.000. California siguió el mismo camino en septiembre con una ley similar, que entrará en vigencia en enero de 2027.

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La versión de Pensilvania es más amplia que esas dos: no se limita a los intérpretes generados por IA, sino que cubre cualquier imagen, video o audio publicitario significativamente creado o modificado con la tecnología.

El Senado de Pensilvania aprobó el proyecto por 48 votos contra 2 en junio, y la Cámara de Representantes lo ratificó por 163 a 40 el 7 de octubre. Shapiro lo convirtió en la Ley 99 de 2026 junto a otras 57 normas que firmó ese mismo día.

El gobernador Josh Shapiro promulgó una ley en Pensilvania que exige advertencias en anuncios comerciales creados o modificados con inteligencia artificial. (REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

Qué multas conlleva fallar a la nueva ley

La aplicación de la ley queda en manos del fiscal general del estado y de los fiscales de distrito, que pueden pedir una medida cautelar o iniciar una demanda civil. Un tribunal puede imponer una multa de hasta USD 3.000, más honorarios de abogados y costas.

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La norma no habilita a un consumidor a demandar directamente a una empresa por incumplirla, y los avisos políticos quedan exentos de la obligación. Para una gran marca nacional, el tope de la multa es bajo frente al costo reputacional de una sanción pública o una orden judicial que frene una campaña.

Shapiro escribió en redes sociales que la nueva ley es “un paso importante”, aunque consideró que todavía hacen falta más resguardos frente al impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la seguridad infantil y las elecciones.

El mismo día, el Concejo del condado de Allegheny aprobó por unanimidad una medida separada que, a partir de enero, obligará a los candidatos locales a declarar cuándo usan contenido de campaña generado o alterado con inteligencia artificial.

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