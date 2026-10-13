Un hombre murió tras caer de una montaña rusa en Six Flags Over Georgia: varias personas resultaron heridas

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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Un hombre murió y varias personas resultaron heridas el lunes 12 de octubre tras un incidente en una montaña rusa de Six Flags Over Georgia, en Mableton, al oeste de Atlanta.

Testigos dijeron que vieron caer al visitante de la atracción Goliath, pero la Policía del Condado de Cobb todavía no confirmó públicamente la secuencia precisa que causó la muerte.

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El hecho fue informado a las autoridades cerca de las 15:58, según la policía. La agencia confirmó un fallecido y varios lesionados en un incidente que involucró una montaña rusa, sin difundir por ahora la identidad de la víctima, la cantidad exacta de heridos ni su estado de salud.

Equipos de emergencia y agentes del Condado de Cobb acudieron al parque después del incidente (Captura de video)

La policía investiga la muerte y las lesiones de varios visitantes

Agentes asignados al parque y patrulleros uniformados acudieron al lugar después de la alerta. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos Graves de la Policía del Condado de Cobb, que deberá determinar cómo ocurrió el incidente y qué provocó las heridas de las demás personas afectadas.

El sargento Eric Smith, portavoz de la fuerza, indicó que los detectives investigan las circunstancias del caso y que se divulgará información adicional cuando haya sido confirmada.

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Hasta el momento, las autoridades no atribuyeron el hecho a una falla mecánica, una emergencia médica, una conducta individual ni a otra causa concreta.

La alcaldía de Mableton informó que su director de Seguridad Pública, Kerry Stallings, coordina la respuesta con la policía del condado y el equipo de seguridad del parque.

Pasajeros descienden de la montaña rusa Goliath tras la emergencia registrada en Six Flags Over Georgia (Captura de video)

Testigos situaron la caída en la montaña rusa Goliath

Versiones de visitantes recogidas por medios locales ubicaron el incidente en Goliath, la montaña rusa de mayor altura de Six Flags Over Georgia.

Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre salir despedido de uno de los vagones y golpear partes de la estructura antes de caer al suelo.

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Esos relatos no fueron corroborados de forma oficial. La policía tampoco precisó si el hombre cayó mientras el tren estaba en movimiento, después de una detención de la atracción o en otro momento del recorrido.

Imágenes de televisiones locales mostraron a pasajeros que abandonaban Goliath por una escalera de emergencia, luego de que la atracción se detuviera en una pendiente.

La evacuación se produjo después de la emergencia y no se informó si alguno de los evacuados está entre las personas lesionadas.

La atracción Goliath permaneció detenida mientras las autoridades investigaban la muerte de un visitante (Captura de video)

Goliath opera desde 2006. La atracción alcanza 61 metros de altura, tiene una caída de 52 metros y puede llegar a 113 km/h, de acuerdo con datos publicados por el parque. Las autoridades no vincularon esas características con la causa del incidente.

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Six Flags expresó sus condolencias y dijo que coopera con la pesquisa

Una portavoz de Six Flags afirmó que la compañía está “profundamente entristecida por el incidente con un visitante” ocurrido en el parque. La empresa expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la persona fallecida.

La compañía señaló que su personal respondió junto con las autoridades locales y que prestaba apoyo a los visitantes y empleados afectados. También aseguró que colaborará plenamente con la investigación policial.

Six Flags no comunicó detalles sobre la víctima, los heridos ni las condiciones en las que se produjo el hecho. Tampoco confirmó que Goliath haya sido el escenario de la muerte, pese a los testimonios y a la evacuación registrada en esa atracción.

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Personal del parque asiste a los pasajeros de la montaña rusa Goliath tras la emergencia ocurrida en Six Flags Over Georgia (Captura de video)

El caso de Georgia no fue relacionado con demandas sobre otra atracción de Six Flags

El incidente ocurrió un mes después de que Six Flags Magic Mountain, en California, anunciara el retiro definitivo de X2, otra montaña rusa de la compañía.

Esa atracción enfrenta demandas que atribuyen lesiones graves a su funcionamiento y la empresa alcanzó un acuerdo en una demanda por muerte por negligencia vinculada con el fallecimiento de un joven de 22 años en 2022.

No obstante, las autoridades de Georgia no establecieron relación alguna entre esas demandas y lo ocurrido en Six Flags Over Georgia.

La investigación continúa y la Policía del Condado de Cobb no divulgó nuevas conclusiones sobre la causa de la muerte ni sobre las lesiones de los demás visitantes.

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