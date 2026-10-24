Free Fire: códigos para canjear hoy sábado 24 de octubre de 2026 y conseguir recompensas gratis

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

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Free Fire ofrece a diario una serie de códigos para que los usuarios puedan acceder a recompensas gratis como diamantes, oro, skins, entre otras elementos útiles para el juego.

Los códigos disponibles para hoy sábado 24 de octubre de 2026 son:

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Entre los premios disponibles mediante códigos pueden figurar diamantes, oro, aspectos visuales y otros objetos. (Garena)

Como canjear los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire permiten obtener objetos, oro o diamantes dentro del juego mediante el sitio oficial de recompensas de Garena. Antes de utilizarlos, conviene comprobar que provengan de canales oficiales y que no hayan vencido.

Para canjear un código, el jugador debe ingresar al portal oficial de recompensas de Free Fire, iniciar sesión con la cuenta vinculada y verificar que el apodo y la región mostrados sean correctos.

Luego debe copiar el código, que puede tener 12 o 16 caracteres compuestos por letras mayúsculas y números, y presionar “Confirmar”.

Antes de usar un código, es necesario comprobar que continúe vigente y proceda de una fuente confiable. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Las cuentas de invitado no pueden reclamar premios: primero deben vincularse a una plataforma compatible.

Tras completar el proceso, los objetos se enviarán al correo interno del juego, mientras que el oro y los diamantes se acreditarán directamente en la cuenta. Garena indica que la entrega puede demorar hasta 24 horas.

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Si aparece un mensaje de código inválido o ya canjeado, es posible que haya expirado, que haya sido utilizado por otra cuenta o que solo funcione en una región específica.

Los códigos suelen distribuirse durante eventos, transmisiones en vivo y publicaciones de las redes oficiales del juego.

Los códigos suelen estar formados por 12 o 16 caracteres, con letras mayúsculas y números. (Garena)

Para qué sirven los diamantes y el oro en Free Fire

Los diamantes y el oro en Free Fire son monedas virtuales que permiten acceder a personajes, objetos y recompensas dentro del juego. Aunque ambos se usan en la tienda, tienen formas de obtención y posibilidades diferentes.

Los diamantes son la moneda premium. Garena señala que pueden comprarse con dinero real y utilizarse para adquirir personajes e ítems del juego.

Suelen estar relacionados con promociones de recarga y eventos especiales. Por ese motivo, conviene realizar compras únicamente mediante canales oficiales y desconfiar de páginas que prometen diamantes gratuitos a cambio de datos personales o accesos a la cuenta.

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Los objetos reclamados llegan al correo interno del juego, mientras que el oro y los diamantes se acreditan en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro se obtiene durante la experiencia de juego y sirve para comprar algunos personajes y participar en determinadas opciones de Luck Royale, como Gold Royale. En esa modalidad se pueden usar monedas de oro o vales para realizar giros y optar por recompensas.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un juego de supervivencia móvil en el que los participantes buscan ser los últimos en pie. Las primeras partidas permiten conocer los controles, el mapa, las armas y el ritmo de los enfrentamientos.

Para comenzar, se debe descargar la aplicación oficial, crear o vincular una cuenta y completar el tutorial. En Battle Royale, cada partida reúne a 50 jugadores en una isla durante cerca de 10 minutos: el objetivo es conseguir equipo, permanecer en la zona segura y sobrevivir.

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Es recomendable revisar el menú de configuración. Ajustar la sensibilidad, la posición de los botones y el volumen facilita la puntería y permite detectar disparos o pasos cercanos.

Un código puede fallar si ya venció, fue usado previamente o solo está habilitado en una región determinada. (Free Fire / Garena)

Qué hacer en las primeras partidas de Free Fire

Al saltar del avión, conviene elegir una zona alejada de la ruta inicial. Así habrá menos rivales cerca y más tiempo para recoger armas, munición, chalecos, cascos y botiquines.

El minimapa indica el área segura, que se reduce gradualmente. Es importante desplazarse antes de que cierre, ya que permanecer fuera de ella reduce la salud del personaje.

Durante los combates, se recomienda usar árboles, rocas, edificios y muros gloo como cobertura. Evita cruzar espacios abiertos sin protección y dispara en ráfagas cortas para controlar el retroceso.

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Los modos de entrenamiento y las partidas en escuadra ayudan a practicar, compartir recursos y coordinarse con otros jugadores.