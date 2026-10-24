Mundo

La paradoja de Australia: los animales considerados plagas que podrían ayudar a evitar la extinción de especies

El análisis propone evaluar por separado la situación de dromedarios, banteng y ciervos que viven en libertad, considerando tanto las amenazas que enfrentan en sus regiones de origen como los daños ambientales que pueden provocar

Un ciervo de pelaje marrón con manchas blancas y cornamenta pequeña permanece de pie en un bosque con follaje verde.
Especies de ciervos amenazadas en el continente asiático mantienen poblaciones establecidas en el territorio australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Australia podría funcionar como refugio para especies introducidas que están amenazadas o extinguidas en sus regiones de origen, según un análisis reciente que plantea revisar el manejo de camellos dromedarios, banteng y ciervos asilvestrados.

De acuerdo a The Conversation, el artículo examina, en áreas áridas, tropicales y boscosas del país, cómo estas poblaciones sobrevivieron tras haber sido llevadas allí para transporte, ganadería, caza o abastecimiento de asentamientos.

PUBLICIDAD

La discusión surge porque las autoridades australianas destinan recursos al control de animales considerados plagas, debido a su impacto sobre los ecosistemas, la vegetación y la fauna local.

Aunque en los territorios donde evolucionaron sufren una disminución grave, varias de esas especies son abundantes en el país oceánico. Los autores plantean que la respuesta no se limite a optar entre erradicar o proteger a la totalidad de los ejemplares incorporados.

De animales de carga a manadas libres

Varios dromedarios con pelaje marrón inclinan la cabeza para beber agua contenida en un canal de hormigón sobre tierra árida
Los camellos dromedarios formaron manadas libres en el desierto australiano tras desaparecer del norte de África y Oriente Medio (Magnific)

Los camellos dromedarios, reconocibles por contar con una sola joroba, dejaron de vivir en estado silvestre en los desiertos del norte de África y Oriente Medio hace alrededor de 2.000 años. La especie se mantuvo como animal domesticado hasta que Australia la importó para transportar cargas en su interior seco.

PUBLICIDAD

A comienzos del siglo XX, parte de esos individuos quedó abandonada y formó manadas en libertad. Actualmente recorren las zonas áridas y desérticas australianas, una presencia que contrasta con su desaparición de los paisajes silvestres de sus regiones de procedencia.

La situación no se limita a los camellos. Entre los grandes herbívoros introducidos que están amenazados en sus áreas nativas figuran el banteng, el búfalo de agua, caballos, asnos y tres variedades de ciervos.

El Territorio del Norte conserva una población clave de banteng

Un bovino de pelaje castaño claro y patas blancas está de pie de perfil sobre un terreno de tierra y rocas frente a arbustos verdes
El Territorio del Norte conserva una población de banteng, un bovino silvestre clasificado en peligro crítico en el sudeste asiático (Magnific)

El banteng, un bovino silvestre originario del sudeste asiático, fue llevado al norte tropical para proveer carne y leche a un intento de asentamiento británico en la península de Couburg, cerca de Darwin. Cuando los colonos se retiraron, los animales permanecieron en el territorio y lograron establecerse.

La población tiene relevancia porque está clasificada como en peligro crítico en su distribución original. La caza, la pérdida de hábitat y las enfermedades redujeron sus números en Asia, mientras que el Territorio del Norte se convirtió en uno de sus principales núcleos de supervivencia.

También hay ciervos que ilustran esa diferencia entre los dos escenarios: el ciervo porcino fue introducido en Victoria durante la década de 1860 para la caza y hoy se encuentra en peligro en el sur y sudeste de Asia, según Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un ciervo con cornamenta de pie en un sendero de tierra y hojas secas entre árboles y follaje verde.
Cerca de la mitad de las especies de megafauna introducidas en el mundo está amenazada o extinguida en su distribución nativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciervo de Java y el sambar son considerados vulnerables y están en declive en sus regiones nativas, aunque mantienen poblaciones establecidas en el territorio australiano.

A escala global, el análisis señala que cerca del 20% de los mamíferos introducidos está amenazado en su distribución nativa. La proporción aumenta entre la megafauna incorporada—animales de más de 45 kilogramos—, ya que aproximadamente la mitad está amenazada o extinguida donde surgió.

El control busca reducir daños ambientales

El Gobierno de Nueva Gales del Sur informó una inversión récord de millones en su programa de manejo de cerdos y ciervos asilvestrados. Estas medidas buscan reducir los daños que causan en los ecosistemas y en la actividad agropecuaria.

Un jabalí de pelaje oscuro camina entre hierba seca en un paisaje con árboles al fondo
Los investigadores proponen evaluar el valor de conservación de cada población animal en lugar de aplicar una respuesta uniforme (Magnific)

La competencia por alimento con especies nativas y ganado, junto con los daños a la vegetación y el suelo que provocan al comer plantas y pisotear el terreno, se debe a que estos animales viven en libertad. Por esta razón, anualmente son sacrificadas grandes cantidades de dromedarios, ciervos y banteng.

Los autores aclaran que la preocupación por la fauna autóctona justifica reducir amenazas, en un país donde numerosas variedades nativas se extinguieron desde la colonización y otras continúan en declive.

La fragmentación de hábitats, el cambio climático y la disminución de las prácticas tradicionales de quema de los pueblos originarios también contribuyen a ese deterioro.

Un conejo de pelaje pardo y cola blanca se encuentra posado de perfil sobre un terreno de hierba verde iluminado por el sol
Los programas ambientales descartan la erradicación total de especies asilvestradas y priorizan la contención de daños a nivel local (Magnific)

El conejo europeo muestra por qué no se plantea una protección general: aunque está amenazado en Europa occidental, en Australia afecta el suelo y la vegetación, sobre todo en zonas agrícolas. En cambio, existen argumentos para proteger al banteng.

El debate reúne dos posturas. Por un lado, algunos conservacionistas defienden el control de las especies introducidas debido a los daños que pueden ocasionar a la fauna nativa, la agricultura y los ecosistemas, según Wildlife Research. Por otro, investigadores plantean considerar su valor para la conservación cuando las poblaciones establecidas fuera de su hábitat original pueden contribuir a prevenir la extinción de una especie, de acuerdo con un artículo publicado en Cambridge Prisms: Extinction.

La propuesta de los especialistas apunta a evaluar el riesgo y el posible valor de conservación de cada población, en lugar de aplicar una única respuesta a todas las especies no nativas.

La erradicación ya no es viable para muchas especies extendidas

La erradicación total dejó de ser un objetivo realista para la mayoría de los animales introducidos en el continente. El análisis menciona que pocos consideran posible eliminar por completo a conejos, gatos, zorros, camellos, ciervos, cabras, caballos y cerdos asilvestrados del país oceánico.

Un zorro rojo de pelaje anaranjado sobre un suelo de asfalto con hojas caídas dispersas
Un análisis plantea que Australia puede funcionar como refugio para especies introducidas que enfrentan amenazas en sus regiones de origen (Magnific)

En muchos casos, el manejo pasó a enfocarse en la contención, la reducción de daños o el control local. La erradicación tendría mayor sentido en islas, reservas cercadas o ante poblaciones pequeñas, recientes y capaces de producir cambios rápidos en un ambiente.

Los autores sostienen que cuando una especie está muy extendida, es difícil de retirar o tiene importancia mundial por su estado de amenaza, debería abandonarse la meta de eliminarla por completo. También plantean analizar los cambios provocados por la expansión agrícola y urbana, la fragmentación de hábitats y la reducción de dingos.

Una investigación publicada en la revista científica Conservation Biology señaló que dar protección a algunos tipos introducidos que viven libres no modificaría de manera importante los planes actuales para conservar la fauna nativa.

Sin embargo, ciertas zonas de Europa, el suroeste de Estados Unidos y el centro de Australia adquirirían mayor importancia mundial para prevenir extinciones, incluidas las del ciervo dama y el asno salvaje africano.

Temas Relacionados

AustraliaEspecies amenazadasConservación de especiesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir del área en una motocicleta sin matrícula, mientras la fiscalía examina una posible motivación política y eventuales trastornos psíquicos del acusado

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

La lista por parte de National Geographic reúne propuestas en América, Europa, Asia y Oceanía, con nuevos parques nacionales, aniversarios, festivales y recorridos culturales que combinan patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía para el próximo año

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

Focas y leones marinos revelan cómo perciben el ruido humano

Pruebas en un zoológico de Sídney identificaron la sensibilidad auditiva de cuatro mamíferos marinos ante sonidos producidos por barcos, aeronaves y obras costeras

Focas y leones marinos revelan cómo perciben el ruido humano

Los hallazgos sobre el aleteo del chotacabras podrían orientar el desarrollo de drones y robots voladores

La investigación plantea que comprender la propulsión producida en la fase ascendente ayudaría a diseñar aeronaves inspiradas en aves, cuyas estructuras tienen límites para plegarse durante cada movimiento de batido

Los hallazgos sobre el aleteo del chotacabras podrían orientar el desarrollo de drones y robots voladores

Descubrieron un nuevo género de “espagueti” en las profundidades del océano

Las expediciones realizadas en torno a la Isla de Navidad y las islas Cocos permitieron estudiar más de 850 gusanos marinos y reconocer nuevas especies

Descubrieron un nuevo género de “espagueti” en las profundidades del océano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 24 de octubre

María Fernanda Cabal lanzó duros cuestionamientos contra la defensora del Pueblo tras polémica con la JEP: “Solo defiende a sus amigos”

Papa León XIV en Perú: Requisitos para ser voluntario en la visita del sumo pontífice al Callao

Defensa de Diana Ospina pidió a la Fiscalía continuar la investigación tras condena de sus secuestradores: “Estamos seguros de que hay más responsables”

DEPORTES

Defensa y Justicia visita a Talleres en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A del Torneo Clausura

Defensa y Justicia visita a Talleres en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A del Torneo Clausura

Con la penalización de 10 lugares que deberá cumplir, Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos

Histórico: Excursionistas ascendió a la B Nacional y jugará en la segunda división del fútbol argentino tras 54 años

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Banfield y Lanús empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del Sur

ENTRETENIMIENTO

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás