La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, enfrenta hasta 30 años de cárcel por fraude con USD 50.000 de fondos de ayuda COVID-19

Jackie Espinosa fue detenida sin derecho a fianza tras ser acusada por las autoridades estatales de apropiarse de USD 50.000 en subvenciones de ayuda pandémica para negocios de su familia. (Fuente: Univision Orlando)

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Jackie Espinosa, alcaldesa de Kissimmee, Florida, podría enfrentar hasta 30 años de prisión tras ser arrestada el miércoles 21 de octubre por cargos de robo mayor y organización de un esquema para defraudar. Las autoridades estatales la acusan de haberse apropiado, junto con miembros de su familia, de USD 50.000 en fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19 canalizados a través de un programa municipal que ella misma ayudó a crear.

Espinosa, de 58 años, fue detenida por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Florida (FDLE) poco después de las 8 de la mañana, cuando salía de su domicilio. Fue ingresada en la cárcel del condado de Osceola y permanece recluida sin derecho a fianza.

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Jackie Espinosa ingresó en la cárcel del condado de Osceola sin derecho a fianza tras su detención por presunto robo mayor y fraude. (City of Kissimmee)

La alcaldesa no ha sido condenada: su abogada, Migdalia Perez, sostuvo que “mantiene su inocencia” y adelantó que impugnará las acusaciones ante los tribunales.

Dos delitos graves y una auditoría que destapó irregularidades

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que la investigación se originó cuando el Departamento de Servicios Financieros del estado, a cargo del director financiero Blaise Ingoglia, detectó anomalías durante una auditoría de programas locales de subvenciones vinculados con el COVID-19.

La alcaldesa de Kissimmee enfrenta una condena potencial de hasta 30 años de prisión si resulta declarada culpable en el Circuito Judicial 13. (@AGJamesUthmeier)

Los cargos son dos. El primero es robo mayor de bienes valuados entre USD 20.000 y USD 100.000, un delito grave de segundo grado. El segundo es organización de un esquema para defraudar por un monto igual o superior a USD 50.000, un delito grave de primer grado.

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De resultar condenada, Espinosa enfrentaría hasta 30 años de prisión, según precisó Ingoglia en conferencia de prensa. El caso será procesado en el Circuito Judicial 13 del estado.

El programa Business Boost 2.0 y el dinero que recibió la familia Espinosa

En el centro de la acusación se encuentra el programa municipal Business Boost 2.0, financiado con recursos del paquete de estímulo económico federal firmado por el expresidente Joseph R. Biden Jr. El programa fue concebido para asistir a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Según la orden de arresto, tres negocios propiedad de Espinosa o de familiares directos —un estudio de producción de danza, un restaurante y una empresa inmobiliaria— recibieron en total USD 50.000 en subvenciones. Los fondos fueron depositados en cuentas vinculadas con la familia el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con el comunicado de la fiscalía general, según informó The New York Times.

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El programa municipal Business Boost 2.0 destinó 50.000 dólares de ayuda federal a tres negocios propiedad de la familia Espinosa. (Office of the Attorney General)

Las autoridades sostienen que la alcaldesa y sus familiares presentaron las solicitudes el mismo día en que el programa abrió su ventana de postulación, en septiembre de 2025. Uthmeier afirmó que Espinosa “demostró la intención de crear, simplificar, reducir la supervisión y facilitar un proceso mediante el cual ella y su familia pudieran solicitar y recibir fondos de la ciudad a los que no tenía derecho”.

Además de esa suma, las autoridades investigan otros USD 40.000 otorgados a inquilinos de propiedades relacionadas con la familia de la alcaldesa, según detalló Ingoglia. En total, siete negocios ubicados en inmuebles administrados por el entorno familiar recibieron USD 90.000, de acuerdo con Orlando Shine.

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La defensa de Espinosa y la diferencia entre ética y delito penal

La alcaldesa no ha sido condenada. Su abogada, Perez, rechazó los señalamientos y afirmó que el caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal de la ciudad, “no un esquema secreto para robar dinero de los contribuyentes”.

“La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal. Sostenemos firmemente que no lo hizo”, indicó Perez en declaraciones recogidas por ABC News. La abogada argumentó que existe una diferencia sustancial entre una presunta violación ética y un delito penal, y que el Estado no puede convertir una en otro sin probar cada elemento del delito más allá de toda duda razonable.

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Advertencias previas, denuncia ética y un juicio político frustrado

El conflicto tiene raíces anteriores al arresto. El 5 de diciembre de 2025, el abogado de la ciudad notificó a Espinosa que la aceptación de los fondos generaba un conflicto de interés prohibido. Según el comunicado de la fiscalía, se le recomendó devolver el dinero, pero la alcaldesa se negó, afirmó que combatiría cualquier queja y no tomó medidas correctivas.

La abogada defensora Migdalia Perez sostuvo la inocencia de la mandataria y argumentó la inexistencia de una intención criminal en la solicitud de subsidios. (@GovGoneWild)

En marzo de 2026, un residente de Kissimmee presentó una denuncia ética formal. La fiscal especial designada por la corte, Mayanne Downs, investigó el caso y concluyó en julio que existía “causa probable clara” para presentar artículos de juicio político. Sin embargo, en agosto los comisionados de la ciudad quedaron empatados 2 a 2, lo que frenó el proceso de destitución.

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En septiembre, la Comisión de Ética del Estado de Florida determinó que existía causa probable de que Espinosa tuvo un conflicto de interés al aceptar fondos para su negocio a través de un programa administrado por su propia agencia, según informó The New York Times.

Qué pasa con la alcaldía de Kissimmee tras el arresto

Espinosa ocupa la alcaldía de Kissimmee —una ciudad del centro de Florida con más de 84.000 habitantes— desde noviembre de 2024, con un mandato que se extiende hasta 2028. Según la ciudad, un alcalde arrestado permanece en su cargo hasta que se produzca una suspensión, destitución o renuncia.

La vicealcaldesa Angela Eady asumirá las funciones protocolares y la conducción de las reuniones de la comisión municipal durante la ausencia de Espinosa. El administrador municipal, Mike Steigerwald, autorizó una investigación interna sobre el diseño, la administración y la supervisión del programa Business Boost 2.0, con el objetivo de determinar si se cumplieron las políticas de adjudicación y si los protocolos vigentes resultaron adecuados.

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