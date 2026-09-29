Six Flags cerró para siempre X2, la famosa montaña rusa de California vinculada a lesiones cerebrales y dos muertes

Six Flags Magic Mountain clausuró de forma definitiva la montaña rusa X2 tras denuncias por lesiones neurológicas y dos muerte (Captura Google Maps)

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La montaña rusa X2 cerró de forma definitiva en Six Flags Magic Mountain, en California, tras años de denuncias por lesiones neurológicas, hospitalizaciones y dos muertes de pasajeros que habían utilizado la atracción. La atracción recibió a más de 16 millones de visitantes desde su apertura.

Según informó Los Angeles Times, Six Flags clausuró la atracción el martes, después de suspender sus operaciones en julio por nuevos incidentes médicos.

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X2 contaba con un sistema que hacía girar los asientos mientras los trenes avanzaban por la vía.

Aunque la compañía sostuvo que la atracción había superado las pruebas de seguridad, optó por retirarla ante el deterioro de la confianza de los visitantes.

Más de una docena de denuncias por lesiones cerebrales y hospitalizaciones

La atracción X2 comenzó sus operaciones en 2002 con un diseño que permitía el giro de 360 grados en los asientos (Captura Google Maps)

Durante las últimas dos décadas, X2 quedó vinculada a más de una docena de denuncias por lesiones graves y hospitalizaciones. Algunos de esos casos derivaron en acciones judiciales contra el parque.

Dos pasajeros sufrieron hemorragias cerebrales después de subir a X2 en julio y requirieron intervenciones quirúrgicas, según información de CNN difundida en agosto. Esos casos precedieron a la suspensión de la montaña rusa.

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La atracción abrió en 2002 bajo el nombre de X. Su diseño ubicaba los vagones a los lados de la vía y permitía que los asientos giraran 360 grados, tanto hacia adelante como hacia atrás.

Los pasajeros viajaban con los pies suspendidos por encima o por debajo del recorrido. Ese mecanismo distinguió a X2 dentro de la oferta de Magic Mountain, pero también quedó en el centro de los reclamos por los posibles efectos físicos de la experiencia.

La empresa cerró la montaña rusa pocos meses después de su inauguración para corregir defectos de diseño. En 2007, volvió a interrumpir su funcionamiento para reemplazar los trenes por unidades más livianas.

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Dos casos de hemorragias cerebrales registrados en julio precipitaron la suspensión operativa de la montaña rusa (Captura Google Maps)

La reapertura ocurrió en 2008, ya bajo el nombre de X2. La atracción continuó operativa hasta la suspensión de julio y el posterior anuncio de su retiro definitivo.

La muerte de Christopher Hawley derivó en un acuerdo con el parque

Christopher Hawley tenía 22 años cuando subió a X2 en 2022. Después de bajar de la montaña rusa, tropezó, perdió el conocimiento y murió poco después.

Su familia demandó a Magic Mountain y alcanzó un acuerdo en agosto. La madre del joven, Anne Hawley, expresó su alivio por el cierre de la atracción.

“Finalmente escucharon”, afirmó Hawley a Los Angeles Times. La mujer señaló que la familia intentó durante cuatro años generar conciencia sobre lo ocurrido con su hijo.

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El caso de Hawley no fue el único que llegó a los tribunales. Registros judiciales citados por el diario indican que Hilda Farias, de 28 años, sufrió una hemorragia cerebral tras utilizar X2 en 2010 y murió posteriormente.

Otras acciones judiciales en los tribunales vincularon la experiencia en X2 con daños cerebrales y secuelas físicas (Captura Google Maps)

Otras demandas también atribuyeron daños neurológicos al recorrido. Sheila Katerelos afirmó que sufrió una lesión cerebral traumática después de subir a la montaña rusa en 2020.

La demanda de Lucy Alvarez sostuvo que la pasajera padeció un daño similar en 2021. La presentación alegó dolor y sufrimiento físico, mental y nervioso.

Six Flags sostuvo que X2 superó las pruebas de seguridad

El presidente de Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, afirmó que X2 superó de manera constante numerosas pruebas de seguridad. Aun así, explicó que la compañía resolvió cerrar la atracción.

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“Creemos que es lo correcto”, señaló Oerding en un comunicado. El directivo añadió que la seguridad es un pilar para la empresa y que Six Flags toma con seriedad cualquier pérdida de confianza entre sus visitantes.

La medida generó reacciones distintas entre las familias de pasajeros afectados y los aficionados a las montañas rusas.

Martin Lewison, profesor de Farmingdale State College, en Nueva York, y accionista de Six Flags, calificó el retiro como “un día triste para el mundo de los entusiastas de las montañas rusas”.

Sin embargo, el académico consideró que el cierre era razonable si la atracción había causado lesiones y exponía a la compañía a nuevos litigios.

Su postura reflejó la tensión entre el valor simbólico de X2 para sus seguidores y un historial de cuestionamientos por seguridad que rodeó a la instalación.

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La familia del joven Christopher Hawley acordó una resolución judicial con la empresa luego del fallecimiento del pasajero en 2022 (Captura Google Maps)

Los riesgos de las montañas rusas de alta intensidad llevan décadas bajo debate

Las inquietudes sobre posibles lesiones en juegos mecánicos de alta intensidad ya habían sido analizadas en estudios y coberturas periodísticas.

Un informe de Los Angeles Times publicado en 2001 recogió investigaciones que relacionaban ciertas lesiones cerebrales con este tipo de atracciones, aunque los datos disponibles entonces no permitían establecer conclusiones definitivas.

Ese mismo año, un pasajero de Goliath, otra montaña rusa de Magic Mountain, murió a causa de un aneurisma cerebral. El forense del condado de Los Ángeles determinó que el recorrido no originó la lesión.

La evaluación concluyó que la atracción provocó la ruptura de un aneurisma preexistente, descrito como grave y frágil. Más tarde, la familia del visitante presentó una demanda contra el parque.

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Con X2 fuera de servicio de manera permanente, Magic Mountain prepara una nueva incorporación para el próximo año. El parque prevé inaugurar Thrill Glider, una montaña rusa con un tren suspendido tipo planeador.

La nueva atracción contará con más de 800 metros de vías, giros, descensos y curvas construidas sobre la ladera montañosa del parque.