Retiran más de 105 mil vehículos por una falla que puede provocar fugas de combustible e incendios

Toyota reportó ante la NHTSA una falla en el sistema de combustible de camionetas híbridas que eleva el riesgo de incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las medidas de seguridad automotriz en Estados Unidos permiten a los fabricantes corregir fallas que podrían comprometer la seguridad de los conductores y sus pasajeros. Estos procedimientos contemplan inspecciones y reparaciones para reducir los riesgos asociados con componentes de los vehículos.

La inclusión de un modelo en un retiro del mercado no significa necesariamente que todas las unidades presenten el defecto o que se haya producido un accidente. El objetivo es identificar los vehículos que podrían estar expuestos a una condición de riesgo y aplicar la solución correspondiente.

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En los vehículos híbridos, el funcionamiento adecuado del sistema de combustible es fundamental para la seguridad. Una falla en sus conexiones puede provocar fugas y aumentar el riesgo de incendio, por lo que los fabricantes pueden ordenar intervenciones específicas para corregir el problema.

La conexión entre los tubos de combustible puede provocar fugas

Según la información presentada por Toyota Motor North America ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), el problema se encuentra en la conexión entre dos conductos del sistema de alimentación de combustible.

Uno de ellos es un tubo de resina situado cerca del tanque de gasolina, que se conecta a un conducto metálico encargado de transportar el combustible hacia el motor. La unión cuenta con un mecanismo de retención que puede dejar de mantener ambos componentes conectados.

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Si la conexión se desprende, la gasolina puede escapar del circuito hasta que se apague el motor de combustión del sistema híbrido. Si el combustible entra en contacto con una fuente de ignición, la fuga puede aumentar el riesgo de incendio.

El defecto identificado está relacionado con la unión de los conductos. Esto no significa que todos los vehículos incluidos en el retiro tengan una fuga activa, sino que existe la posibilidad de que se produzca esa desconexión.

El defecto técnico reside en la conexión entre un tubo de resina del tanque y un conducto metálico hacia el motor. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Qué vehículos están incluidos en el retiro y cómo comprobar si están afectados

El retiro comprende 105.794 Toyota Land Cruiser híbridos correspondientes a los años modelo 2024, 2025, 2026 y 2027. La cifra figura en el expediente de la NHTSA, identificado con el número 26V673000. Toyota también utiliza los códigos internos 26TB23 y 26TA23.

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La cantidad equivale a cerca de 106 mil unidades. Sin embargo, pertenecer a uno de esos años modelo no confirma por sí solo que un vehículo deba recibir la reparación. La cobertura se determina mediante los registros individuales de la medida.

Los propietarios pueden consultar el número de identificación vehicular (VIN) en la herramienta de búsqueda de retiros de Toyota o en el portal oficial de la NHTSA. Este código permite comprobar si una unidad específica está incluida y si tiene una reparación pendiente.

La consulta también resulta útil para quienes compraron el vehículo usado o no tienen certeza de haber recibido una comunicación del fabricante. Si el sistema confirma que la unidad está afectada, el siguiente paso es coordinar una inspección con un concesionario autorizado.

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Toyota instalará una abrazadera adicional y cambiará el tubo si es necesario

La reparación prevista contempla una inspección de la conexión entre los conductos de combustible. Los técnicos instalarán una abrazadera adicional para reforzar la unión y reducir la posibilidad de que los componentes se separen.

Si la revisión determina que es necesario sustituir el tubo de resina, el concesionario realizará también ese reemplazo e instalará la abrazadera complementaria. La intervención dependerá de las condiciones que se encuentren en cada vehículo.

Tanto la inspección como las reparaciones contempladas en el retiro se realizarán sin costo para los propietarios de las unidades afectadas. No se trata de un servicio de mantenimiento ordinario, sino de una medida correctiva de seguridad.

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Los conductores deben acudir a un concesionario autorizado para que el personal técnico determine qué procedimiento corresponde. No es necesario que todos los vehículos reciban un tubo nuevo: ese reemplazo se efectuará cuando la inspección lo requiera.

La medida de seguridad abarca 105.794 unidades de Toyota Land Cruiser híbridos de los años modelo 2024 a 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuándo recibirán los propietarios la notificación del retiro

Toyota anunció la medida el 14 de octubre de 2026. Según el calendario consignado en el expediente de la NHTSA, las cartas de notificación a los propietarios están previstas entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026.

Estas fechas corresponden al envío de las comunicaciones y no establecen un plazo límite general para completar la reparación. Los propietarios pueden verificar si su unidad está incluida antes de recibir la carta y contactar a la empresa para consultar los pasos que deben seguir.

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Para resolver dudas sobre el retiro en Estados Unidos, Toyota habilitó su línea de atención al cliente, en el número 1-800-331-4331. También es posible consultar el expediente en el portal de la NHTSA, donde la medida aparece identificada con el número 26V673000.

Una vez confirmada la inclusión del vehículo, el concesionario podrá revisar la conexión, instalar la abrazadera adicional y reemplazar el tubo de resina si la inspección lo requiere. Todas las intervenciones previstas se efectuarán sin cargo para los propietarios.