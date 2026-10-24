El alcalde Zohran Mamdani vota de manera anticipada para las elecciones de medio mandato en Nueva York

El período de votación anticipada presencial en la ciudad se extiende entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre (X: @NYCMayor).

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió este sábado su voto en la apertura de la votación anticipada para las elecciones legislativas de medio mandato, una jornada en la que pidió a los neoyorquinos acudir a las urnas.

Mamdani votó en el Centro Ruth y Harold D. Uris para la Educación, situado en la planta baja del Museo Metropolitano de Arte. “Este es el único lugar del mundo donde se puede votar anticipadamente en el Museo Metropolitano de Arte”, dijo a los periodistas, según New York Daily News.

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El alcalde llegó con cajas de donas, saludó a trabajadores electorales y a otros votantes antes de depositar su papeleta. Tras votar, defendió el voto anticipado: “Para los neoyorquinos, en una ciudad donde el tiempo es uno de los recursos más valiosos, la votación anticipada permite completar el proceso en apenas cinco minutos”.

Al salir del centro de votación, aludió con humor a la rapidez del trámite: “He votado de forma anticipada y solo me han llamado comunista una vez. Entré y salí rápidamente”.

Posteriormente, en una publicación en X, Mamdani escribió: “¡Feliz primer día de votación anticipada, Nueva York!”. Luego recordó que el voto es un “derecho fundamental” y sostuvo que nadie, “especialmente el Gobierno”, debería impedir su ejercicio.

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Zohran Mamdani emitió su voto anticipado en el Centro de Educación Ruth y Harold D. Uris del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (X: @NYCMayor).

La papeleta incluye cargos estatales y cinco propuestas municipales

Los votantes de la ciudad elegirán candidatos a gobernador, fiscal general, contralor estatal y escaños en la Cámara de Representantes y el Senado. La papeleta incluye además cinco propuestas elaboradas por la Comisión de Eficiencia Gubernamental, precisó New York Daily News.

Según Mamdani, las iniciativas buscan reducir costos municipales, agilizar la construcción de viviendas y los proyectos de seguridad vial y contratación, así como facilitar que las pequeñas empresas habiliten espacios de comida al aire libre.

Sobre las iniciativas, el alcalde afirmó: “No puedo decirles a los neoyorquinos cómo votar, pero, como neoyorquino, puedo decirles que me sentí orgulloso de darle la vuelta a mi papeleta y votar a favor de las cinco propuestas que aparecían en ella”.

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Las iniciativas municipales buscan reducir costos operativos y agilizar proyectos de vivienda y seguridad vial (X: @NYCMayor).

Kathy Hochul busca su reelección en Nueva York

A poco más de una semana de los comicios, dirigentes de ambos partidos han incrementado los llamados a votar. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los sondeos más recientes conceden a los demócratas una ventaja general de diez puntos sobre los republicanos, aunque varias contiendas por el Congreso y el Senado permanecen ajustadas.

Mamdani respalda la reelección de la gobernadora Kathy Hochul, con quien realizó actividades de campaña el viernes en el parque McCarren de Williamsburg. El alcalde manifestó: “Me entusiasma hacer campaña junto a la gobernadora Hochul. De hecho, me dio mucha alegría poder votar por ella a través de la candidatura del Partido de las Familias Trabajadoras”.

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Un sondeo de Quinnipiac divulgado el miércoles situó a Hochul con el 55% de apoyo entre los votantes probables, catorce puntos por delante de su rival republicano, Bruce Blakeman, según New York Daily News.

La votación anticipada presencial en Nueva York estará disponible del 24 de octubre al 1 de noviembre. La jornada electoral, que será la última oportunidad para emitir el sufragio, se celebrará el 3 de noviembre. Los votantes pueden consultar vote.nyc para verificar su registro, localizar su centro de votación y revisar una muestra de la boleta.