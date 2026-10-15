Casi 300 reportes de accidentes en parques Six Flags antes de la muerte de un hombre: fallas mecánicas, barras de seguridad defectuosas y denuncias

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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Six Flags enfrenta nuevas preguntas sobre la seguridad de sus atracciones después de que un hombre muriera al caer de una montaña rusa y otras personas resultaran heridas en Georgia, un hecho que llevó a la empresa a cerrar de forma temporal al menos 10 juegos similares en Estados Unidos y Canadá.

El accidente ocurrió esta semana en Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, mientras las autoridades estatales y locales intentan establecer qué provocó la caída de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años.

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A partir de registros públicos, expedientes judiciales y declaraciones de funcionarios, CNN situó el episodio dentro de un historial de incidentes, denuncias y fallas técnicas informadas en distintos parques de la cadena durante los últimos años.

La muerte de Kariem activó el cierre preventivo de atracciones similares

La muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem tras caer de la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia impulsó investigaciones policiales y estatales (Instagram)

Kariem cayó de la montaña rusa Goliath este lunes, de acuerdo con la Policía del Condado de Cobb, que abrió una investigación a través de su unidad de delitos mayores. La fuerza indicó que la información preliminar obtenida de testigos y empleados apuntaba a que el hombre fue expulsado de la atracción antes de impactar contra otros pasajeros y caer bajo el recorrido.

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El visitante fue encontrado inconsciente y sin respirar alrededor de las 16. Además, cuatro menores de edad sufrieron lesiones durante el mismo episodio, aunque las autoridades no difundieron precisiones sobre su estado debido a su edad.

La Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, responsable de las inspecciones de juegos mecánicos y ferias en el estado, también inició una pesquisa. El organismo aseguró que realiza “una revisión profunda y exhaustiva para determinar las circunstancias del incidente y garantizar el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos aplicables”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CNN.

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John King, comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, señaló que los inspectores ya habían revisado las montañas rusas antes del comienzo de la temporada.

Registros oficiales documentaron cerca de 300 reportes desde 2021

Una revisión de registros oficiales realizada por CNN reveló casi trescientos reportes de accidentes en parques Six Flags desde 2021 (Captura de video)

La investigación de CNN identificó casi 300 reportes de accidentes enviados a reguladores estatales desde 2021 por parques Six Flags. Los documentos abarcan instalaciones de más de una docena de parques en tres estados y describen lesiones y problemas de mantenimiento de diversa gravedad.

Entre los incidentes figuran quemaduras químicas, líquido hidráulico que alcanzó el ojo de un visitante, articulaciones dislocadas, conmociones cerebrales y fracturas. También constan casos de pasajeros que salieron despedidos de estructuras en atracciones acuáticas de Texas, con golpes en la cabeza y otros traumatismos.

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En uno de los casos revisados, responsables de un parque informaron que un tren se descarriló en 2024 por una falla de equipamiento, con lesiones menores. Los registros también incluyeron aperturas de barras de seguridad durante el recorrido, algunas vinculadas a pernos rotos.

Los datos revelaron, además, que más de una docena de personas resultaron lesionadas en agosto de 2022 tras un sacudón violento en una atracción. Ese hecho figura tanto en documentos judiciales como en archivos estatales analizados por la cadena de noticias.

Six Flags cuestionó que se extraigan conclusiones generales a partir de un conjunto de reportes que comprende parques, años, normas estatales y circunstancias distintas. La compañía afirmó que esa recopilación puede no reflejar el contexto completo de cada hecho ni su enfoque general de seguridad.

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Six Flags mantiene que coopera con las autoridades mientras sigue la investigación

La presidencia de Six Flags Over Georgia afirmó que el parque cuenta con un “programa integral de seguridad basado en inspecciones rigurosas” para cada juego. La empresa confirmó que coopera con las autoridades de Georgia y que desarrolla su propia revisión interna del accidente.

La compañía no hizo comentarios específicos sobre las lesiones consignadas ante los reguladores, aunque aseguró que “todas las lesiones informadas por los visitantes se toman en serio y se revisan”. Al menos nueve atracciones comparables fueron clausuradas temporalmente en varios parques de Estados Unidos y Canadá mientras avanza la investigación, indicó un vocero a CNN.

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La muerte de Kariem ocurrió menos de dos semanas después del cierre definitivo de X2, una montaña rusa de Six Flags Magic Mountain, en California. Esa atracción había sido relacionada con más de una docena de lesiones cerebrales graves, hospitalizaciones y muertes, tal como publicó el medio estadounidense tras revisar registros y recibir reclamos de usuarios.

Los accidentes en parques temáticos son poco frecuentes frente al volumen anual de visitantes. Sin embargo, un informe citado por CNN contabilizó aproximadamente 1.500 lesiones en 2024. Cerca del 25 % estuvo asociado a problemas técnicos u operativos, entre ellos desperfectos mecánicos o errores de los operadores; el resto se vinculó principalmente con conductas o afecciones médicas de los visitantes.

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En Georgia, Goliath continuará cerrada de manera temporal. El parque prevé retomar sus actividades el viernes, mientras los investigadores determinan si hubo una falla mecánica, operativa, de diseño u otra causa detrás de la caída.