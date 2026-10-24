Wanying Zhang se declaró inocente de actuar como espía de China en Estados Unidos

La mujer permanece detenida y enfrenta hasta 10 años de prisión (CBS News).

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Wanying Zhang, una agente inmobiliaria de Irvine, se declaró inocente en un tribunal federal de Los Ángeles de los cargos de conspiración y de actuar como agente no registrado de China, tras ser acusada de vigilar a familiares del presidente de Taiwán en Seattle.

La acusación sostiene que Zhang, de 34 años, viajó al estado de Washington en septiembre de 2025 por instrucciones de funcionarios chinos para seguir al hijo del presidente taiwanés, Lai Ching-te, y a su familia. Según la denuncia penal citada por NBC Los Angeles, la operación incluyó el envío de fotografías, videos y datos.

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La mujer fue detenida el 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba abordar un vuelo con destino a China. En la audiencia compareció con un mono blanco y esposas, y solo habló para negar los cargos.

El caso avanza ahora hacia un juicio en el que el Departamento de Justicia deberá presentar sus pruebas sobre la presunta coordinación de Zhang con autoridades de inteligencia chinas, reportó CBS News.

De ser declarada culpable, podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión federal. A comienzos de octubre, se le ordenó permanecer detenida por riesgo de fuga.

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El juez fijó una próxima audiencia para el 12 de noviembre. El juicio de Zhang comenzará el 30 de noviembre en el tribunal federal de Santa Ana, California, y se estima que durará cuatro días.

La acusación federal sostiene que la sospechosa vigiló en Seattle a la familia del presidente taiwanés Lai Ching-te (FBI).

Zhang habría enviado imágenes y datos de vehículos a un funcionario chino

La investigación del FBI señala que Zhang cursó estudios entre 2010 y 2014 en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing. De acuerdo con un agente de contrainteligencia citado en la denuncia, esta institución mantiene una estrecha relación con el aparato de inteligencia chino.

La mujer habría mantenido comunicaciones con un antiguo compañero de universidad, a quien los investigadores identifican como un funcionario chino, para organizar la vigilancia sobre Lai Ting-yu y sus familiares, precisó NBC News.

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Más tarde, presuntamente habría registrado fotografías, videos y patentes de vehículos, material que envió a su supuesto contacto. Los investigadores afirman disponer de grabaciones de cámaras de seguridad del barrio que ubicarían a Zhang durante esas tareas.

La acusada enfrenta una condena de hasta diez años de prisión en el juicio que comenzará el 30 de noviembre en California (FBI).

Fatai Miao fue identificado como el acompañante de Zhang en la presunta vigilancia

El esposo de Zhang, Edric Ding, estuvo presente en audiencias judiciales previas, aunque no asistió a la de esta semana. Ambos se desempeñaban como agentes inmobiliarios en la misma empresa de Irvine.

Según indicaron los fiscales en un escrito reciente citado por CBS News, Zhang sostenía una relación fuera del matrimonio con un hombre que la habría acompañado durante la supuesta vigilancia en Washington.

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La denuncia lo identifica como “Individuo 1”, quien viajó a China hace dos semanas. Se presume que ambos alquilaron una camioneta SUV desde la que Zhang habría grabado a Lai Ting-yu cuando este volvía a su casa con su esposa e hijo, mientras el acompañante permanecía dentro del vehículo.

Mediante la revisión de documentos federales, fuentes policiales y conversaciones con familiares y vecinos, CBS News identificó al hombre como Fatai Miao, un empresario del sector de la construcción nacido en China y radicado en California.

Por ahora, el Departamento de Justicia no presentó cargos contra él, aunque figura como persona de interés en la investigación del FBI relacionada con Zhang.

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Jiaqi Miao, su hijo, confirmó que su padre estaba en China para cuidar de su esposa, quien presuntamente viajó allí con el fin de recibir atención médica. A su vez, reconoció que el perfil de “Individuo 1” coincide con su padre, pero aseguró que no considera que “sea lo suficientemente inteligente como para hacer esas cosas”.