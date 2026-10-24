Estados Unidos tendrá un cambio de hora justo después de Halloween 2026: esto es lo que debes saber

Halloween caerá en sábado el 31 de octubre de 2026 y el horario de verano en Estados Unidos finalizará en la madrugada posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween 2026 cae el sábado 31 de octubre, el cambio de hora ocurre la madrugada del domingo 1 de noviembre, y quienes celebren hasta después de medianoche verán el reloj retroceder una hora.

Halloween es una de las celebraciones más extendidas del calendario estadounidense y cada año moviliza a familias, comercios y organizadores de eventos. La fecha suele estar acompañada de fiestas, actividades comunitarias y recorridos para pedir dulces, especialmente cuando cae cerca del fin de semana.

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En 2026, la celebración tendrá lugar en una situación particular por la coincidencia con el ajuste estacional de los relojes. Este cambio forma parte de una norma que determina cuándo comienza y termina el horario de verano en las jurisdicciones que lo aplican.

La combinación de ambas fechas plantea una particularidad para quienes tengan previsto celebrar durante la noche del sábado y continuar después de la medianoche. Sin embargo, el efecto dependerá de la ubicación, ya que no todas las regiones de Estados Unidos modifican sus relojes.

El fin del horario de verano: 1 de noviembre de 2026

El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026. En las jurisdicciones que aplican el cambio, los relojes deberán atrasarse una hora cuando marquen las 2:00 AM, que volverán a ser las 01:00 del horario estándar.

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Como consecuencia, el intervalo comprendido entre la 01:00 y las 02:00 se repetirá. Aunque el reloj mostrará la misma hora dos veces, cada registro corresponderá a un momento diferente.

El ajuste será el proceso inverso al ocurrido el domingo 8 de marzo de 2026, cuando comenzó el horario de verano y los relojes se adelantaron una hora.

La regla federal establece que este período empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, el primer domingo del mes será el día 1, por lo que el regreso al horario estándar se producirá en la fecha más temprana posible según el calendario vigente.

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El cambio también puede afectar actividades que dependen de horarios precisos, como vuelos, conexiones de transporte, turnos laborales y operaciones de emergencia. Los dispositivos conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen configurada correctamente la zona horaria.

Los relojes deberán atrasarse una hora al marcar las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre para volver a la 1:00. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de hora durante la noche del 31 de octubre

Halloween se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026. Al caer en fin de semana, la fecha facilitará la organización de fiestas, reuniones y actividades nocturnas, aunque cada municipio y organizador establecerá sus propios horarios.

La hora adicional no se incorporará al sábado en sí, sino a la madrugada del domingo. Por eso, quienes permanezcan despiertos después de la medianoche podrían experimentar el retraso del reloj durante sus celebraciones.

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Por ejemplo, después de la 01:59, el reloj volverá a marcar las 01:00. Esto significa que una persona que esté en una fiesta podrá ver cómo la hora retrocede, aunque el tiempo real siga avanzando.

El cambio no implica que los bares, clubes u otros establecimientos puedan prolongar automáticamente sus actividades. Los horarios de cierre, las restricciones para vender alcohol y las condiciones de los turnos laborales dependen de las normas estatales y locales.

Tampoco cambia los cronogramas de los eventos organizados para la tarde o la noche del sábado. Los desfiles, las actividades infantiles y los repartos de dulces mantendrán los horarios que hayan establecido sus organizadores.

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Los estados y territorios que no cambian la hora

La aplicación del horario de verano no es uniforme en todo el territorio estadounidense. La legislación federal permite que los estados permanezcan durante todo el año en el horario estándar, pero no que adopten de manera permanente el horario de verano sin una modificación de la ley federal.

Hawái no aplica el horario de verano. En Arizona, la mayor parte del territorio tampoco cambia los relojes, aunque la Nación Navajo sí observa el ajuste estacional.

Entre los territorios que mantienen el horario estándar durante todo el año se encuentran Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte.

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Por eso, el retraso de los relojes del 1 de noviembre no afectará a toda la población estadounidense de la misma manera. Quienes se encuentren en zonas que no aplican el horario de verano no tendrán una hora repetida esa madrugada.

El dato también importa para quienes viajen durante ese fin de semana. Conviene comprobar la hora local de los vuelos, las conexiones, las reservas y las actividades programadas, especialmente cuando el itinerario incluya lugares con reglas horarias distintas.

La incidencia de tres años bisiestos trasladará la siguiente coincidencia entre el sábado de Halloween y el fin del horario estacional hasta 2037. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas de cambio en Europa y Canadá

Estados Unidos no comparte la misma fecha de cambio estacional con todas las regiones que utilizan este sistema. En la Unión Europea, el regreso al horario estándar está previsto para el domingo 25 de octubre de 2026, el último domingo del mes.

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Esto significa que el ajuste europeo ocurrirá antes de Halloween. Por eso, la coincidencia entre la celebración del 31 de octubre y el retraso de los relojes durante la madrugada siguiente será particular del calendario estadounidense y de las jurisdicciones que sigan esa regla.

En Canadá, el calendario también varía según la provincia o el territorio. Aunque muchas regiones realizan el cambio en fechas similares a las de Estados Unidos, existen excepciones locales. Por eso, no se puede asumir que todas las ciudades canadienses modificarán sus relojes de la misma manera.

En otros países, el horario de verano no se utiliza o se rige por calendarios diferentes. La fecha del ajuste depende de las normas de cada jurisdicción, no de la celebración de Halloween.

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La próxima coincidencia de Halloween con el cambio de hora: 2037

La próxima vez que Halloween caiga sábado y el horario de verano termine durante la madrugada del domingo siguiente será en 2037. Ese año, el 31 de octubre volverá a coincidir con un sábado y el primer domingo de noviembre será el día 1.

La fecha de Halloween se mantiene fija cada año, pero el día de la semana cambia. Los años bisiestos también influyen en esa secuencia, porque incorporan un día adicional al calendario después de febrero y desplazan los días de la semana en los años posteriores.

En 2027, el horario de verano terminará el domingo 7 de noviembre, la fecha más tardía posible bajo la regla federal actual. La jornada exacta depende de qué día de la semana corresponda al primer domingo de noviembre.

La coincidencia de 2026 no responde a una medida especial por Halloween, sino a la combinación del calendario con las reglas que regulan el horario de verano en Estados Unidos.