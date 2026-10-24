Los dos juegos de terror que Epic Games Store regala hasta el 29 de octubre

Epic Games Store regala dos títulos de terror hasta el 29 de octubre.

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Epic Games Store, la tienda digital de videojuegos para PC creada por los desarrolladores de Fortnite, regala hasta el próximo 29 de octubre dos títulos de terror pensados para la temporada de Halloween. Se trata de Home - A Unique Horror Adventure y Sker Ritual, disponibles de forma gratuita y permanente para quienes los reclamen antes de que finalice la promoción.

Los dos juegos pueden descargarse hasta las 9:00 a.m. (hora de la región, equivalente a las 17:00 en horario peninsular español) del 29 de octubre. Para acceder a ellos, basta con contar con una cuenta de Epic Games, que puede crearse de manera gratuita y rápida, e ingresar a la página oficial de la tienda para reclamar cada título desde su perfil individual.

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Un misterio interactivo con estética pixelada

Home - A Unique Horror Adventure es un juego de 2012 que combina terror y narrativa con una estética de píxel art. La historia comienza cuando el jugador despierta en una habitación desconocida, dentro de una casa que no le pertenece, mientras una tormenta se aproxima en el exterior. A partir de ahí, se desarrolla un misterio de asesinato que debe resolverse mientras se explora el entorno.

Home - A Unique Horror Adventure y Sker Ritual pueden reclamarse gratis hasta el 29 de octubre en Epic Games Store. (Epic Games Store)

La particularidad del título radica en que las decisiones del jugador determinan el desenlace de la trama. Las acciones tomadas durante la partida y la interpretación de los acontecimientos influyen en el curso de la historia, por lo que el final no es necesariamente el mismo para todos los jugadores. El juego incluye distintos caminos narrativos, múltiples finales y una banda sonora diseñada para reforzar la atmósfera de tensión.

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Sker Ritual, un spin-off cooperativo ambientado en 1914

El segundo título gratuito es Sker Ritual, un juego de disparos en primera persona con mecánica de supervivencia basada en rondas. Funciona como derivado del juego de terror británico Maid of Sker y puede jugarse en solitario o en modo cooperativo en línea con hasta cuatro participantes.

La trama se ubica en 1914 y gira en torno a Elisabeth Williams, quien busca dominar el mundo a través de la transmisión de la Canción de la Sirena. Para impedirlo, los jugadores deben unirse a la misión de Arianwen y enfrentar a los “Quiet Ones”, criaturas sobrenaturales que convierten la isla de Sker en un escenario hostil. Durante las partidas es necesario eliminar oleadas de enemigos, cumplir objetivos y mejorar el arsenal disponible para resistir amenazas cada vez más difíciles.

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Sker Ritual permite enfrentar a los Quiet Ones en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores. (Wales Interactive)

La próxima entrega gratuita y las ofertas de Halloween

Epic Games Store continuará con la temática de terror la semana siguiente. Del 29 de octubre al 5 de noviembre, la plataforma ofrecerá de forma gratuita Sorry We’re Closed, un título que combina survival horror con aventura narrativa.

Además de los juegos gratuitos, la tienda mantiene activas sus Ofertas de Halloween hasta el 2 de noviembre, con descuentos de hasta el 80% en una variedad de títulos. Epic Games Store impulsa este tipo de promociones desde 2018 como parte de su estrategia para competir en un mercado dominado por Steam, a través de regalos semanales que han incluido tanto superproducciones como juegos independientes reconocidos por la crítica.

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PlayStation Plus también renovó su catálogo

Al margen de las ofertas de terror en Epic Games Store, PlayStation amplió este mes el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium con nueve títulos nuevos. Entre las incorporaciones destacan Mafia: The Old Country, ambientado en la Sicilia de principios del siglo XX y exclusivo para PS5, y el regreso de Dino Crisis 2, disponible únicamente para los suscritos al plan Premium.

PlayStation Plus ofrece tres planes de suscripción, con precios desde 9,99 hasta 18,99 euros mensuales

El listado se completa con juegos como Poppy Playtime: Chapter 2, The Midnight Walk, Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition y RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, entre otros.

El servicio de Sony se organiza en tres niveles de suscripción. El plan Essential cuesta 9,99 euros mensuales e incluye multijugador en línea y juegos gratuitos cada mes. El plan Extra, por 15,99 euros mensuales, suma acceso a un catálogo adicional de juegos, mientras que el plan Premium, con un costo de 18,99 euros al mes, añade juego en la nube y un catálogo ampliado que incorpora títulos clásicos, contenidos de PS VR2, pruebas de juego y una selección de Ubisoft+ Classic.

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