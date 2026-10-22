Operadores habilitados en 15 minutos y piezas señaladas para reemplazo: que investigan tras la muerte en la montaña rusa de Six Flags

La investigación sobre el siniestro en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia evalúa hipótesis de falla mecánica y error humano (Captura de video)

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Expertos en inspección de atracciones consultados por CBS News indicaron que la investigación por la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia deberá examinar si hubo una falla mecánica, un error humano o una combinación de ambos. Mientras los peritos examinan la atracción, dos exempleados adolescentes describieron ante el medio un sistema de capacitación que permitía habilitar operadores en apenas 15 minutos, con respuestas de exámenes entregadas de antemano.

Kariem, de 42 años, fue expulsado de su asiento el 12 de octubre, poco antes de las 16:00 hora local, en el parque ubicado en Mableton, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta. Testigos relataron que salió disparado del vagón, golpeó a otros pasajeros y cayó debajo de la estructura, donde fue hallado sin signos vitales.

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La presión por las filas reducía la formación de operadores a 15 minutos

Harper Henderson, de 18 años, trabajó en el parque desde los 15 y fue promovida a entrenadora a los 17, tras solo seis semanas como operadora. La presión por mantener las filas de la Goliath en movimiento comprimía los plazos de formación hasta niveles que ella misma consideraba insuficientes.

“Les dábamos directamente las respuestas del examen”, afirmó Henderson. Un operador nuevo podía quedar habilitado “en 15 minutos”. Renunció en julio de 2025 porque no se sentía cómoda con ese proceso. “El hecho de que se pudiera saltar todo eso no estaba bien. Y era porque los gerentes realmente presionaban para tener la cantidad mínima de personas para abrir cada atracción”, explicó a CBS News.

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Una exempleada del parque afirmó que la capacitación de operadores se reducía a 15 minutos para evitar demoras en las filas (NBC News)

Jacobi Edwards, de 18 años, líder de operaciones en el parque la primavera pasada, calificó el lugar como “muy bien administrado”, aunque reconoció que la popularidad de la Goliath generaba urgencia: “Tienen un cronómetro que cumplir porque es la atracción más famosa del parque, así que definitivamente se sienten apurados”. Edwards, que tenía 17 años cuando ocupó ese puesto, dijo que él priorizaba la seguridad de los visitantes por encima de sumar “más ciclos”.

Richard Pretlow, presidente de Six Flags Over Georgia, respondió que “nuestros integrantes reciben capacitación extensa para operar y mantener nuestras atracciones de forma segura”. Un portavoz del parque detalló que los operadores completan “un programa de entrenamiento integral y multietápico que incluye instrucción en aula, práctica supervisada y experiencia en el puesto”.

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Un ingeniero forense advierte que un buje ligeramente desalineado puede provocar una falla grave

Expertos en inspección de atracciones señalaron que la investigación también deberá determinar si hubo un desperfecto mecánico. La última revisión oficial de la Goliath, realizada el 16 de marzo, no arrojó infracciones, pero incluyó una anotación: “reemplazar bujes”, piezas que reducen la fricción y absorben impactos en ensambles mecánicos.

Troy Richardson, ingeniero con experiencia en construcción e inspección de montañas rusas y director de MIT Experts —firma de consultoría forense en litigios de parques de atracciones—, advirtió que incluso un defecto menor en un buje puede derivar en un problema grave. “Un buje, si está ligeramente desalineado, puede hacer que un pasador no encaje en el orificio o que quede suelto”, explicó al medio estadounidense.

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La dirección de Six Flags Over Georgia sostuvo que el personal completa un programa integral de instrucción antes de operar las atracciones (Captura de video)

El fabricante de la Goliath probablemente estableció un cronograma de mantenimiento y reemplazo para cada pieza en un manual de operaciones, añadió Richardson. Una pregunta central de los investigadores, según el ingeniero, será si el personal del parque cumplió con esas instrucciones.

Una fuente con conocimiento de las operaciones del parque indicó a CBS News que los bujes identificados en marzo correspondían a los ensambles de bogies —las piezas que conectan el vehículo a la vía— y no al sistema de sujeción. Según esa fuente, fueron reemplazados conforme a lo recomendado.

La “curva de bañera” del desgaste de piezas complica la decisión de cuándo reemplazarlas

Kathryn Woodcock, editora en jefe del Journal of Themed Experience and Attractions Studies y profesora de la Universidad Metropolitana de Toronto, señaló que los investigadores querrán establecer “qué es exactamente lo que no está como se espera que esté”. “Si dos piezas se desconectaron —por ejemplo, un pestillo que se soltó—, es algo diferente a que una pieza se haya roto, como una grieta que falló de forma catastrófica”, escribió en un correo electrónico dirigido a CBS News.

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La experta explicó que la probabilidad de falla en componentes de montañas rusas suele seguir una “curva de bañera”: las roturas son más frecuentes al inicio del uso, por posibles defectos de fabricación; si la pieza sobrevive esa etapa, la probabilidad se mantiene baja durante un período que depende del material, la forma y la carga, hasta que vuelve a aumentar con el desgaste acumulado. Por esa razón, “no es automáticamente mejor reemplazar una pieza demasiado pronto”, ya que una nueva reinicia el tramo de mayor vulnerabilidad.

El sistema de despacho depende de sensores que detectan si todas las barras están cerradas

Una inspección técnica previa recomendó el reemplazo de bujes en los ensambles que unen el vagón con las vías (NBC News)

Los pasajeros de la Goliath quedan sujetos mediante una barra acolchada en forma de U, conocida como “clamshell”, que se bloquea sobre los muslos y la cintura. Un operador del mismo modelo en otro parque de la cadena, identificado solo como Daniel porque aún trabaja en la empresa, describió el funcionamiento del sistema de despacho.

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Los operadores utilizan dos botones naranjas en un panel de control para abrir y cerrar las barras de los 36 asientos. Cuando los sensores confirman que cada una está cerrada, dos botones verdes con forma de hongo comienzan a parpadear en la parte inferior del panel, lo que habilita al operador a enviar el tren. La atracción no puede partir si alguna barra permanece abierta, según Daniel.

Sin embargo, antes de la tragedia, algunos visitantes detectaron irregularidades. Erica Billups relató en la red social X que su hijo se sentó en un asiento cuya barra se desbloqueaba de forma repetida. El joven cambió de lugar y el tren partió con ese asiento vacío y la barra levantada, según su testimonio difundido por medios estadounidenses.

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Richardson: los operadores deben poder detener la atracción sin presión

El ingeniero forense sostuvo que los supervisores deben confiar en sus operadores como “embajadores que intentan mantener a la gente a salvo y son la primera línea de defensa”. “No me importa si hay 100 personas en la fila, no queremos que alguien muera. Y ellos necesitan tener la capacidad de decir: ‘Tengo la autoridad para detener esto si creo que no es seguro’”, afirmó.

El incidente reactivó los cuestionamientos sobre la empresa tras el cierre de la atracción X2 en California por demandas judiciales (AP)

El caso evoca la muerte de Christopher Hawley, de 22 años, tras subir a la montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain, en California, en 2022. Timothy Loranger, abogado de la familia, dijo que sus conversaciones con el personal de mantenimiento de ese parque no le generaron confianza en su competencia ni en su formación. Six Flags cerró la X2 de forma permanente en septiembre pasado, tras la acumulación de demandas por lesiones cerebrales.

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John F. King, comisionado de Seguros y Bomberos de Georgia y responsable de la investigación estatal, aseguró que no se van a “tomar atajos, apresurarse a sacar conclusiones ni dejar preguntas sin responder”. La Goliath permanece fuera de servicio. Al menos 11 atracciones con sistemas de sujeción similares fueron cerradas de forma preventiva en parques de Estados Unidos y Canadá.