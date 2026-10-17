La policía del condado de Cobb espera las conclusiones estatales sobre el fatal incidente en la montaña rusa de Six Flags

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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La investigación estatal sobre la muerte de un visitante en Six Flags Over Georgia definirá si la Policía del Condado de Cobb avanza con nuevas diligencias o evalúa posibles cargos penales. El parque reabrió sus puertas el viernes 16 de octubre, aunque la montaña rusa Goliath continuará fuera de servicio hasta que concluya el proceso.

El hecho ocurrió el lunes, cuando Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, murió tras salir despedido de la atracción, de acuerdo con la información preliminar que difundió la Policía del Condado de Cobb y recogió CBS Atlanta. Además, cuatro menores fueron trasladados a hospitales con heridas que no ponían en riesgo sus vidas.

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La Policía de Cobb no puede inspeccionar las máquinas del parque

La Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia dirige la investigación técnica sobre la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia (Captura de video)

Las autoridades locales aclararon que no anunciaron conclusiones sobre las causas del incidente. La investigación está encabezada por la Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, organismo que tiene competencia para examinar la maquinaria de los parques temáticos.

El subjefe Damon L. Ballard, responsable de la División de Investigaciones Especiales y Respuesta de la Policía de Cobb, explicó que los agentes del condado colaboran con los investigadores estatales. “El estado dirige la investigación en este caso porque no tenemos autoridad para inspeccionar o investigar la maquinaria de los parques temáticos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

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Ballard aseguró que los resultados del análisis estatal permitirán determinar si corresponde ampliar la pesquisa policial o presentar cargos criminales. Si el caso no deriva en acusaciones, la Policía de Cobb cerrará su expediente una vez que el estado complete sus averiguaciones.

El funcionario evitó dar detalles sobre lo que observaron los primeros agentes que acudieron al parque tras el accidente. También confirmó que Goliath permanecerá cerrada hasta el final de la investigación.

Una inspección de marzo aprobó Goliath, pero señaló una pieza a reemplazar

Hassan Jihad Ibn Kariem murió tras salir despedido del juego mecánico, y cuatro menores sufrieron heridas sin riesgo vital

Los documentos de inspección revisados por CBS Atlanta indican que la montaña rusa superó su revisión anual estatal el 16 de marzo. Sin embargo, el informe incluyó una observación concreta: “Es necesario reemplazar los bujes”.

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Los bujes son componentes que ayudan a mantener alineadas las partes metálicas y reducen la fricción entre ellas. El reporte disponible no precisa si esas piezas fueron sustituidas después de la inspección, ni los investigadores han establecido una relación entre esa observación y la muerte de Kariem.

La oficina del comisionado estatal John King había señalado previamente que la revisión de marzo no detectó infracciones, deficiencias ni advertencias de cierre. Ahora, esa documentación forma parte de una revisión completa que abarca pruebas, equipos y registros vinculados con la atracción.

Los antecedentes muestran que Goliath también aprobó las inspecciones anuales de 2022, 2023 y 2025, sin irregularidades específicas. En 2021, en cambio, se identificaron dos problemas relacionados con pasamanos y televisores ubicados en la zona de espera.

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Una revisión de 2019 había detectado cuatro infracciones. Entre ellas figuraban posibles signos de óxido debajo de la rampa de salida, árboles demasiado cercanos a la vía, un perno en el área exterior de conexión de la montaña rusa y una viga expuesta en la rampa.

El parque retomó sus operaciones mientras la atracción sigue clausurada

El presidente de Six Flags Over Georgia, Richard Pretlow, comunicó que el parque funcionaría conforme a lo previsto el viernes 16 de octubre. El resto de las atracciones programadas seguiría disponible, sujeto a las condiciones operativas habituales.

“Mientras continúan los esfuerzos para comprender las circunstancias de este trágico incidente, seguimos enfocados en apoyar a las personas afectadas y en mantener la operación segura de nuestro parque y sus atracciones”, aseguró Pretlow en un comunicado difundido por CBS Atlanta.

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El directivo agregó que las instalaciones son sometidas a inspecciones diarias, semanales, mensuales y anuales, y que el personal recibe capacitación para operar y mantener los juegos mecánicos. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, amistades y allegados de Kariem.

La presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, Lisa Cupid, pidió cautela ante la expectativa de la comunidad. “Quiero dejar algo claro: hoy no estamos anunciando ningún resultado de la investigación”, sostuvo. También reconoció que la muerte afectó a la familia de la víctima, a visitantes, trabajadores del parque y equipos de emergencia.