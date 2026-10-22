Estados Unidos

Un transeúnte detuvo un autobús escolar sin control con 19 alumnos a bordo en Minnesota

Ebro Ahmed intervino cuando el conductor sufrió una emergencia médica en San Pablo y logró inmovilizar el vehículo tras una maniobra que incluyó un retroceso

Video muestra cómo un transeúnte, con gran rapidez mental, detiene un autobús escolar descontrolado en St. Paul
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Un transeúnte intervino el lunes en San Pablo, Minnesota, y logró detener un autobús escolar que avanzaba sin control con 19 estudiantes a bordo, después de que el conductor sufriera una emergencia médica. La secuencia fue registrada por una cámara de vigilancia en el sector de Dayton’s Bluff y difundida por CBS Minnesota.

Ebro Ahmed corrió hacia el vehículo al advertir que seguía en movimiento

Video muestra cómo un transeúnte, con gran rapidez mental, detiene un autobús escolar descontrolado en St. Paul
Ebro Ahmed subió al autobús escolar en San Pablo para detener la marcha tras la urgencia médica del chofer (Captura de video)

El hecho ocurrió frente al comercio Ya Bricks Snacks and Tobacco, cerca del cruce de North Mendota Street y Fremont Avenue East. Las imágenes muestran que Ebro Ahmed, de 27 años, se dirigió rápidamente hacia el autobús tras ver que el vehículo continuaba avanzando luego de que algunos alumnos descendieran.

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Ahmed declaró a CBS Minnesota que la situación le generó inquietud desde el primer momento, porque observó que la puerta del autobús estaba abierta mientras este se movía. “Me tomó por sorpresa porque estaba confundido por la puerta abierta”, relató el joven.

Al aproximarse, Ahmed advirtió que el conductor atravesaba una urgencia de salud. “Corrí hacia el autobús y noté que tenía una emergencia, así que simplemente subí”, aseguró al medio local. El vehículo transportaba a estudiantes de la escuela secundaria Battle Creek Middle School, situada a unos 5 kilómetros del lugar.

La intervención del transeúnte evitó que el autobús siguiera su trayecto por las calles del vecindario con las puertas abiertas y pasajeros en su interior. La grabación de seguridad permitió reconstruir parte de los hechos y mostró el momento en que Ahmed llega al vehículo para intentar detenerlo.

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El autobús llegó a retroceder antes de que pudiera ser detenido

Video muestra cómo un transeúnte, con gran rapidez mental, detiene un autobús escolar descontrolado en St. Paul
El autobús comenzó a desplazarse marcha atrás cuando Ahmed intentó colocar la palanca en posición de estacionamiento (Captura de video)

La maniobra no fue inmediata. Ahmed explicó que al comienzo no consiguió inmovilizar el transporte escolar. Intentó colocar la palanca en posición de estacionamiento, pero el autobús comenzó a retroceder antes de que pudiera controlarlo.

Al principio no pude detenerlo. Traté de ponerlo en estacionamiento, pero luego fue en reversa”, afirmó Ahmed en declaraciones recogidas por CBS Minnesota. Finalmente, logró dejar el vehículo detenido y pudo observar la reacción de los estudiantes que estaban dentro.

El joven señaló que varios alumnos se encontraban asustados, algunos lloraban y otros tenían sus teléfonos en la mano para comunicarse con la policía. “Vi a todos los chicos un poco asustados, llorando, con sus teléfonos listos para llamar a la policía”, describió.

Ahmed sostuvo que trató de mantener la calma durante el episodio. El hombre contó que pensó, en parte, en la serenidad de los médicos de la serie Grey’s Anatomy cuando enfrentan situaciones caóticas. “Es algo que nunca pensarías que podría pasar en la vida real”, expresó.

Las autoridades escolares informaron que el conductor ya recibió el alta

Un portavoz de las Escuelas Públicas de San Pablo indicó que había 19 alumnos a bordo al momento del incidente. La institución precisó que otro autobús acudió al lugar para recoger a los estudiantes y completar el recorrido hasta sus hogares.

La vocería escolar reconoció que los alumnos probablemente llegaron tarde a sus casas y que algunos pudieron haberse sentido afectados por lo ocurrido. No se informaron lesiones entre los estudiantes ni detalles adicionales sobre la condición médica que sufrió el conductor.

Más tarde, las Escuelas Públicas de San Pablo comunicaron que el chofer había sido dado de alta del hospital y descansaba en su domicilio. La entidad no precisó cuándo podría retomar sus tareas ni si se abriría una investigación interna sobre el episodio.

La actuación de Ahmed quedó registrada en el video de vigilancia del comercio cercano, que fue difundido por CBS Minnesota. El material muestra que el autobús aún se desplazaba cuando el joven se acercó para intervenir y evitar que continuara avanzando con los estudiantes a bordo.

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