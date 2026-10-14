Pasajeros alertaron sobre ruidos en la montaña rusa Goliath antes del accidente fatal: "Todos gritaban y quedaron traumatizados"

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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Un hombre de 42 años murió tras caer de la montaña rusa Goliath, en Six Flags Over Georgia, mientras pasajeros que viajaban en la atracción aseguraron haber escuchado ruidos inusuales en los sistemas de seguridad antes del accidente. El parque de Austell, en el estado de Georgia, mantiene cerrada temporalmente la instalación mientras continúan las investigaciones.

La víctima fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, residente de Atlanta y gerente de tecnología informática en la Academia Internacional Wesley. El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó a la revista People que el hecho ocurrió el lunes 12 de octubre.

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De acuerdo con los primeros datos comunicados por las autoridades y recogidos por el medio, Kariem “salió despedido de la atracción, golpeó a otros usuarios y cayó debajo de ella”. Los equipos de emergencia lo encontraron inconsciente y sin respiración.

Una pareja relató que los seguros emitían clics antes del recorrido

Pasajeros del juego mecánico informaron que los dispositivos de sujeción emitían ruidos inusuales antes de iniciar el recorrido (Captura de video)

Dos pasajeros que se encontraban en Goliath durante el incidente afirmaron a la cadena WSB que los dispositivos de sujeción producían un sonido que les pareció fuera de lo habitual mientras los visitantes se preparaban para iniciar el recorrido.

La mujer recordó que, después de que todos aseguraran sus cinturones, su acompañante advirtió un ruido extraño. “El dispositivo seguía haciendo clic, como si se abriera y volviera a cerrarse”, declaró en testimonios difundidos por la emisora local.

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El hombre, por su parte, indicó que los trabajadores se acercaban cada vez que se escuchaba el mecanismo. “Cada vez que hacía clic, venían y presionaban el sistema de sujeción”, aseguró.

La pareja sostuvo que el personal revisó los seguros de los pasajeros entre tres y cuatro veces. Para la mujer, quien dijo visitar con frecuencia el parque, ese procedimiento no era habitual. Explicó que los trabajadores normalmente hacen una verificación inicial y solo vuelven a intervenir cuando un asiento parece no haber quedado correctamente bloqueado.

Los pasajeros describieron una escena de gritos y conmoción

El accidente ocurrió cerca del final del trayecto, cuando la víctima salió despedida e impactó a otros usuarios (Captura de video)

El accidente habría ocurrido cerca del final del trayecto, relató la pasajera a WSB. La mujer comparó lo que vio con una “película de terror” y afirmó que varios de los ocupantes de la formación reaccionaron con pánico.

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“Todos gritaban y quedaron traumatizados, salvo quienes iban al frente y no vieron lo ocurrido”, dijo la testigo. Su declaración se refiere a los demás visitantes que viajaban en la montaña rusa al momento de la caída.

Las circunstancias precisas del hecho aún son objeto de investigación. Hasta el momento, no se ha determinado públicamente si el ruido señalado por los pasajeros tuvo relación con el accidente, ni si los sistemas de seguridad de la atracción presentaban alguna falla.

Un portavoz de Six Flags Over Georgia manifestó a People que el personal del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato después del incidente. “Lamentamos profundamente lo ocurrido hoy en nuestro parque”, expresó el representante de la empresa.

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El vocero añadió que la compañía acompaña a las personas afectadas y colabora con los investigadores. “Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante”, afirmó en el comunicado.

La víctima trabajaba en una academia de Atlanta

Hassan Jihad Kariem, quien falleció en Six Flags Over Georgia el 12 de octubre (Hassan Jihad Kariem/Instagram)

Las Escuelas Públicas de Atlanta confirmaron que Kariem se desempeñaba como gerente de tecnología informática en la Academia Internacional Wesley. Su perfil profesional también indicaba que había trabajado como especialista en informática y docente de tecnología.

El distrito escolar lo describió como un integrante apreciado de la comunidad educativa. “Su presencia y su impacto serán profundamente extrañados por nuestros estudiantes, el personal y todos aquellos cuyas vidas tocó”, señaló la institución en una declaración citada por People.

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Elicia Day, amiga de la familia, también habló con WSB sobre la trayectoria personal de Kariem. Según contó, el educador había atravesado problemas de salud, entre ellos cáncer y COVID-19. Además, aseguró que él y su hija habían sobrevivido a un incendio de automóvil pocas semanas antes de su muerte.

“Estamos absolutamente devastados por esta pérdida”, manifestó Day. “Perderlo de esta manera es algo que escapa a las palabras”, añadió.

Six Flags Over Georgia tenía previsto reabrir el viernes 16 de octubre, tal como estaba programado. Sin embargo, Goliath permanecerá fuera de servicio de forma temporal, informó CNN.

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