Estados Unidos

Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

El presidente emitió su sufragio acompañado por su esposa Melania, antes de participar de un mitin de campaña en Georgia. Los comicios legislativos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre

Donald Trump votó en Florida acompañado por su esposa Melania (REUTERS/Umit Bektas)
Donald Trump votó en Florida acompañado por su esposa Melania (REUTERS/Umit Bektas)
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Donald Trump votó este sábado por adelantado en su estado natal, Florida, para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que su Partido Republicano lucha por mantener el control del Congreso.

El presidente de Estados Unidos y su esposa, Melania, emitieron sus votos antes de que el mandatario participara en un mitin de campaña en el estado de Georgia, al sur del país.

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Este sábado por la mañana Trump había llamado a los ciudadanos de Florida y Michigan a emitir su voto anticipado para los comicios legislativos, e instó a los republicanos a “abrumar” a los demócratas con una participación masiva.

Trump votó junto a su esposa Melania, en West Palm Beach, Florida (REUTERS/Umit Bektas)
Trump votó junto a su esposa Melania, en West Palm Beach, Florida (REUTERS/Umit Bektas)

“La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social, donde a continuación publicó otro mensaje idéntico en referencia al estado de Michigan.

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Trump hizo un llamado explícito al voto por su partido, el Republicano, y afirmó: “Asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral”.

“Ya sea que vote de forma anticipada, en ausencia, por correo o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los ‘Dumócratas’ (juego de palabras entre “dummy”, tonto, y demócrata, habitualmente empleado por Trump en sus mensajes) de la izquierda radical con una participación masiva! Es sumamente importante: ¡Por favor, salga a votar!”, manifestó el mandatario.

Con este mensaje, Trump evidencia la urgencia de movilización del electorado republicano de cara a los comicios del 3 de noviembre. A poco más de una semana de las elecciones, el Partido Republicano enfrenta un panorama desfavorable en las encuestas: algunos sondeos publicados esta semana los ubican hasta diez puntos por detrás de los demócratas.

Donald Trump llamó a los ciudadanos de Florida y Michigan a emitir su voto anticipado para las elecciones de medio término (REUTERS/Edgar Su)
Donald Trump llamó a los ciudadanos de Florida y Michigan a emitir su voto anticipado para las elecciones de medio término (REUTERS/Edgar Su)

Si bien las encuestas en Florida aún reflejan una ventaja republicana, las políticas migratorias y el descontento por la situación económica están complicando el escenario para el partido en un estado tradicionalmente afín.

Michigan, por su parte, se ha convertido en el epicentro de una de las grandes batallas por el Senado, donde el demócrata Abdul El Sayed aventaja ligeramente al republicano Mike Rogers.

Este sábado, el ex presidente Barack Obama acompaña a El Sayed en un mitin en Detroit, mientras que Trump tiene previsto un acto de campaña este domingo en el estado con el objetivo de revertir las encuestas adversas.

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