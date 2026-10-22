Estados Unidos

Con el consentimiento de Donald Trump y Xi Jinping, Emiratos Árabes presentó su candidata a la Secretaría General de la ONU

Se trata de Lana Zaki Nusseibeh, Ministra de Estado de EAU. La iniciativa árabe podría implicar un acuerdo entre EE.UU y China, que hasta ahora no coincidían en el perfil del sucesor de Guterres

Lana Zaki Nusseibeh, Ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, y candidata a la Secretaría General de la ONU
Lana Zaki Nusseibeh, Ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, y candidata a la Secretaría General de la ONU
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(Desde Washington, Estados Unidos) Ante la falta de acuerdo entre Estados Unidos y China para designar al futuro secretario General de la ONU, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ejecutó ayer un meditado movimiento diplomático para resolver la sucesión de Antonio Guterres, que termina su mandato en apenas 70 días.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan -jeque de EAU-, presentó la nominación de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado y exembajadora en Naciones Unidas.

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“Mi experiencia trabajando con las Naciones Unidas me ha demostrado tanto el potencial de la diplomacia para tender puentes sobre las diferencias como la urgencia de reformar nuestros sistemas multilaterales para hacer frente a los complejos desafíos globales de hoy”, aseguró Nusseibeh, en una declaración que contempla los intereses multilaterales de Estados Unidos y China.

Rebeca Grynspan, Rodriguez Birkett Grossi onu
Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi son los candidatos más votados en el Consejo de Seguridad

La candidatura de Nusseibeh intenta romper el deadlock causado por la imposibilidad de lograr una votación en el Consejo de Seguridad sin vetos cruzados para los tres candidatos, que -hasta ahora- tenían posibilidad de acceder a la Secretaria General de la ONU.

Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados en la sexta votación secreta, pero los tres sufrieron dos vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

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Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, y sus vetos anulan las posibilidades del candidato en esa votación.

El veto queda anulado hacia adelante, pero es un indicio acerca de los parámetros que están respetando los miembros permanentes.

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aunque no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

Donald Trump y Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Evian-les-Bains, (Francia)
Donald Trump y Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Evian-les-Bains, (Francia)

Las constantes votaciones fallidas son reflejo de la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Trump y Xi. La Casa Blanca apoya la candidatura de Grossi, mientras que China -junto a Rusia- se inclina por designar a una candidata mujer para suceder a Antonio Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución que firmó Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) durante su cumbre en India.

En este contexto, Trump estudia la posibilidad de avalar la candidatura de Nusseibeh, que fue presentada por los Emiratos Arabes Unidos. El jeque Al Nahyan es aliado regional de Estados Unidos y tiene una profunda relación diplomática con Israel.

Si Al Nahyan no tuviera luz verde de la Casa Blanca, no hubiera colocado a su ministra de Estado en una escenario de desgaste político y puja palaciega.

Xi Jinping y Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Beijing, (China)
Xi Jinping y Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Beijing, (China)

A su vez, Emiratos Árabes Unidos y China tienen una Asociación Estratégica Integral que incluye acuerdos sobre energía, infraestructura, inteligencia artificial y seguridad.

El comercio entre EAU y China superó la barrera de los 110.000 millones de dólares, al margen de las inversiones directas que ejecuta Beijing para profundizar su influencia en Medio Oriente.

En este escenario, Xi podría avalar la candidatura de Nusseibeh: es mujer como se comprometió en la última cumbre de los BRICS y es presentada por EAU, que es su socio estratégico en Medio Oriente.

Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

La lógica de poder en el Consejo de Seguridad implica que Estados Unidos puede alinear los votos del Reino Unido y Francia, mientras que China tiene capacidad para sumar el apoyo de Rusia.

Nusseibeh tiene que cumplir un proceso formal que incluye una presentación ante la Asamblea General de la ONU y la Sociedad Civil. Ese trámite oficial podría demorarse -al menos- 10 días.

Entonces, es previsible que el Consejo de Seguridad aguarde que Nusseibeh cumpla con los procedimientos del foro global antes de poner fecha para una nueva votación, ya que es obvio que hay vetos cruzados para los candidatos Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi.

No tendría sentido convocar a una séptima votación para desembocar en un resultado que -con sutiles variantes- se repitió seis veces en los últimos 84 días.

A comienzos de diciembre, ya se habría elegido al sucesor de Guterres.

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