Mundo

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

La policía desplegó un operativo para desalojar el monumento, al que varias personas accedieron por la fuerza ante turistas, en una jornada de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Italia

Manifestantes irrumpieron en el Coliseo de Roma
Guardar

Europa vivió una nueva jornada de tensión este sábado con otra ola de protestas en diferentes países del continente. Italia fue una de las naciones que volvió a registrar focos de tensión por los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. No obstante, una de las imágenes del día es la irrupción de un grupo de personas en el mítico Coliseo romano.

Mientras se desarrollaban las protestas cerca del monumento, un grupo de manifestantes irrumpió a la fuerza, sin entradas, e ingresó al recinto ante la mirada atónita de los turistas que se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

El hecho provocó un momento de caos y tensión hasta que las fuerzas de seguridad se desplegaron para dispersar a los manifestantes.

Más de 200 personas fueron identificadas sólo en la capital italiana y 63 fueron arrestadas y llevadas a comisaría por posesión de material que se ajustaba a las instrucciones operativas policiales.

Uno de los principales focos de conflicto fue Turín, donde los manifestantes intentaron en reiteradas ocasiones romper el cordón policial.

Protestas en Europa
Las fuerzas antidisturbio intentan frenar el avance de los manifestantes cerca del Coliseo romano (AP Photo/Gregorio Borgia)

A última hora de la tarde, los manifestantes intentaron avanzar hacia vía Pietro Micca y luego hacia vía Garibaldi, y encontraron bloqueos en ambos casos. Algunos llegaron a la plaza de la catedral para sortear los controles y dirigirse al centro de la ciudad, custodiado por un fuerte dispositivo policial.

PUBLICIDAD

Los agentes cargaron para dispersar a los manifestantes, que lanzaron botellas de vidrio, piedras y palos. Poco antes, habían intentado abrirse paso a la fuerza a través del bloqueo policial cuando la marcha se dirigía desde la plaza del Castillo hacia la vía Po.

Un total de 302 personas fueron identificadas en Turín, de las cuales 57 tenían antecedentes penales. Seis están acusadas de posesión de objetos ofensivos o de falsedad en sus declaraciones.

En Bolonia, la Policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos (REUTERS/Michele Lapini)
En Bolonia, la Policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos (REUTERS/Michele Lapini)

En Milán, bajo estricta vigilancia, una marcha espontánea comenzó en el barrio de Cairoli cuando alrededor de un centenar de manifestantes, entre ellos jóvenes y estudiantes, corearon consignas antigubernamentales y el lema “Todos somos antifascistas”. La marcha fue bloqueada por la policía cerca del Piccolo Teatro. “Déjennos pasar”, exigían los manifestantes, entre ellos familias con niños, junto a banderas palestinas y de la paz. “No a las armas” y “Dinero para la sanidad” fueron otras de las consignas más repetidas.

En Bolonia hubo momentos de tensión: los manifestantes arrojaron piedras y petardos a la policía, que cargó para impedir que la marcha llegara a la estación central.

Temas Relacionados

ColiseumRomaProtestasDisturbiosColiseoprotestas en Roma

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir del área en una motocicleta sin matrícula, mientras la fiscalía examina una posible motivación política y eventuales trastornos psíquicos del acusado

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

La lista por parte de National Geographic reúne propuestas en América, Europa, Asia y Oceanía, con nuevos parques nacionales, aniversarios, festivales y recorridos culturales que combinan patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía para el próximo año

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

Focas y leones marinos revelan cómo perciben el ruido humano

Pruebas en un zoológico de Sídney identificaron la sensibilidad auditiva de cuatro mamíferos marinos ante sonidos producidos por barcos, aeronaves y obras costeras

Focas y leones marinos revelan cómo perciben el ruido humano

Los hallazgos sobre el aleteo del chotacabras podrían orientar el desarrollo de drones y robots voladores

La investigación plantea que comprender la propulsión producida en la fase ascendente ayudaría a diseñar aeronaves inspiradas en aves, cuyas estructuras tienen límites para plegarse durante cada movimiento de batido

Los hallazgos sobre el aleteo del chotacabras podrían orientar el desarrollo de drones y robots voladores

Descubrieron un nuevo género de “espagueti” en las profundidades del océano

Las expediciones realizadas en torno a la Isla de Navidad y las islas Cocos permitieron estudiar más de 850 gusanos marinos y reconocer nuevas especies

Descubrieron un nuevo género de “espagueti” en las profundidades del océano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Tumbes de 4.6, epicentro y reporte del IGP del sábado 24 de octubre de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Tumbes de 4.6, epicentro y reporte del IGP del sábado 24 de octubre de 2026

Premios Macondo 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

Anuncian lanzamiento de Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima este 22 de noviembre en el Estadio Nacional con ingreso libre

DEPORTES

Con una penalización de 10 lugares a cumplir, Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Estados Unidos

Con una penalización de 10 lugares a cumplir, Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Estados Unidos

Sorpresa en la Fórmula 1 por el inesperado movimiento de pilotos que modificaría la grilla del 2027

Defensa y Justicia visita a Talleres en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A del Torneo Clausura

Histórico: Excursionistas ascendió a la B Nacional y jugará en la segunda división del fútbol argentino tras 54 años

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

ENTRETENIMIENTO

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”