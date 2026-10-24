Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

Manifestantes irrumpieron en el Coliseo de Roma

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Europa vivió una nueva jornada de tensión este sábado con otra ola de protestas en diferentes países del continente. Italia fue una de las naciones que volvió a registrar focos de tensión por los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. No obstante, una de las imágenes del día es la irrupción de un grupo de personas en el mítico Coliseo romano.

Mientras se desarrollaban las protestas cerca del monumento, un grupo de manifestantes irrumpió a la fuerza, sin entradas, e ingresó al recinto ante la mirada atónita de los turistas que se encontraban en el lugar.

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El hecho provocó un momento de caos y tensión hasta que las fuerzas de seguridad se desplegaron para dispersar a los manifestantes.

Más de 200 personas fueron identificadas sólo en la capital italiana y 63 fueron arrestadas y llevadas a comisaría por posesión de material que se ajustaba a las instrucciones operativas policiales.

Uno de los principales focos de conflicto fue Turín, donde los manifestantes intentaron en reiteradas ocasiones romper el cordón policial.

Las fuerzas antidisturbio intentan frenar el avance de los manifestantes cerca del Coliseo romano (AP Photo/Gregorio Borgia)

A última hora de la tarde, los manifestantes intentaron avanzar hacia vía Pietro Micca y luego hacia vía Garibaldi, y encontraron bloqueos en ambos casos. Algunos llegaron a la plaza de la catedral para sortear los controles y dirigirse al centro de la ciudad, custodiado por un fuerte dispositivo policial.

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Los agentes cargaron para dispersar a los manifestantes, que lanzaron botellas de vidrio, piedras y palos. Poco antes, habían intentado abrirse paso a la fuerza a través del bloqueo policial cuando la marcha se dirigía desde la plaza del Castillo hacia la vía Po.

Un total de 302 personas fueron identificadas en Turín, de las cuales 57 tenían antecedentes penales. Seis están acusadas de posesión de objetos ofensivos o de falsedad en sus declaraciones.

En Bolonia, la Policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos (REUTERS/Michele Lapini)

En Milán, bajo estricta vigilancia, una marcha espontánea comenzó en el barrio de Cairoli cuando alrededor de un centenar de manifestantes, entre ellos jóvenes y estudiantes, corearon consignas antigubernamentales y el lema “Todos somos antifascistas”. La marcha fue bloqueada por la policía cerca del Piccolo Teatro. “Déjennos pasar”, exigían los manifestantes, entre ellos familias con niños, junto a banderas palestinas y de la paz. “No a las armas” y “Dinero para la sanidad” fueron otras de las consignas más repetidas.

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En Bolonia hubo momentos de tensión: los manifestantes arrojaron piedras y petardos a la policía, que cargó para impedir que la marcha llegara a la estación central.