Rescatan a decenas de gatos desnutridos y encuentran más de 70 animales muertos en una propiedad

Las autoridades del condado de Spartanburg investigan presuntas infracciones contra el bienestar animal en un inmueble de Woodruff. (Facebook/Pet Resource Center Spartanburg County)

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Las autoridades del condado de Spartanburg, en Carolina del Sur, investigan un caso de presuntas infracciones contra el bienestar animal en una propiedad de Woodruff. El lugar funcionaba bajo el nombre de CLiFs No Kill Shelter & Rescue, una operación que se presentaba como refugio y centro de rescate.

La intervención puso bajo revisión las condiciones en las que se mantenían los animales y la situación del inmueble. El caso también involucra a una persona que operaba la organización y a las autoridades encargadas de determinar las posibles responsabilidades conforme a las ordenanzas locales.

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La investigación continúa mientras los organismos del condado atienden a los animales recuperados y avanzan los procedimientos derivados de las citaciones emitidas.

Inspección inicial el 16 de octubre tras una denuncia

La investigación comenzó el 16 de octubre, cuando Spartanburg County Animal Control recibió un informe sobre las condiciones de los animales en una propiedad situada en Greenpond Road, en Woodruff.

Durante la primera visita, los agentes encontraron una estructura cubierta con una lona que se utilizaba para alojar gatos. Según el comunicado oficial, el lugar presentaba acumulación de heces, un fuerte olor a amoníaco y cajas de arena desbordadas.

Los funcionarios también observaron jaulas y transportadoras de alambre apiladas en dos o tres niveles, algunas con varios gatos en su interior. Parte de las jaulas carecía de una superficie sólida en el piso, por lo que los animales debían permanecer sobre el alambre.

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Tras esa inspección, los agentes obtuvieron una orden judicial para registrar la vivienda y el terreno. El 20 de octubre regresaron junto con personal del Spartanburg County Pet Resource Center para realizar una revisión más amplia.

Los inspectores hallaron acumulación de heces y jaulas de alambre apiladas sin superficie sólida durante la primera revisión del predio. (Facebook/Pet Resource Center Spartanburg County)

Gatos desnutridos y con enfermedades graves entre los 91 animales rescatados

Durante el registro del 20 de octubre, las autoridades retiraron 91 animales vivos: 87 gatos y cuatro cachorros. Los cachorros fueron trasladados a otro refugio, mientras que los felinos quedaron bajo el cuidado del centro de recursos para mascotas del condado.

Las primeras evaluaciones veterinarias revelaron que varios gatos estaban desnutridos y padecían afecciones médicas graves que requerían atención inmediata. El comunicado oficial no especificó los diagnósticos individuales ni detalló cuántos animales necesitaron tratamientos de urgencia.

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El centro tuvo que incorporar a decenas de felinos que necesitaban evaluación médica y seguimiento. Ante la demanda adicional, la institución pidió colaboración a la comunidad mediante adopciones, hogares temporales y voluntariado.

La disponibilidad de los animales para adopción dependerá de su recuperación y de las evaluaciones veterinarias. Las autoridades no anunciaron una fecha para iniciar ese proceso ni precisaron cuántos gatos podrán ser reubicados.

Más de 70 animales muertos hallados en la propiedad

Además de los ejemplares rescatados, los agentes encontraron más de 70 animales muertos en el terreno. Varios de los restos estaban almacenados en congeladores y, según los investigadores, algunos podrían datar de 2023.

El comunicado del condado no identificó las especies de todos los animales fallecidos ni precisó las causas de muerte. Tampoco informó si se realizarán necropsias u otros análisis para determinar cómo murieron.

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Por ahora, las autoridades no han establecido una causa común para todos los fallecimientos. La relación entre las condiciones observadas durante las inspecciones y cada una de las muertes deberá determinarse a partir de las diligencias correspondientes.

Tras la inspección, Spartanburg County Environmental Enforcement declaró la vivienda y la propiedad inseguras e inhabitables para personas o animales. La medida impide utilizar el inmueble en las condiciones documentadas por los funcionarios.

El operativo oficial retiró 87 gatos y cuatro cachorros con cuadros de desnutrición y afecciones de salud. (Facebook/Pet Resource Center Spartanburg County)

Las 15 citaciones contra Carol Ferger

La investigación identificó a Carol Ferger como la persona que operaba bajo el nombre de CLiFs No Kill Shelter & Rescue. De acuerdo con las autoridades, la operación no estaba registrada como una organización sin fines de lucro bajo la categoría federal 501(c)(3), una figura fiscal que permite a determinadas entidades benéficas recibir donaciones deducibles de impuestos.

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Ferger recibió 15 citaciones por presuntas infracciones a las ordenanzas del condado, distribuidas de la siguiente manera:

Seis citaciones por presunto maltrato y crueldad contra animales.

Seis citaciones relacionadas con las obligaciones de los propietarios de animales.

Tres citaciones por cuestiones vinculadas con el mantenimiento del predio.

Las citaciones están sujetas al procedimiento legal correspondiente y no equivalen por sí mismas a una condena. La información oficial no precisa la fecha de una eventual audiencia ni detalla si se han presentado cargos penales relacionados con el caso.

El Spartanburg County Pet Resource Center pidió a las personas que entregaron mascotas a CLiFs No Kill Shelter & Rescue que se comuniquen con la institución. El objetivo es ofrecer información sobre los animales recuperados y evaluar posibles reunificaciones con sus antiguos propietarios.

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El centro no informó cuántas personas podrían estar involucradas ni cuántos de los animales tienen datos de identificación que permitan establecer su procedencia. Tampoco detalló los requisitos para reclamar una mascota en particular.

Quienes se encuentren en esa situación podrán consultar con la institución si el animal que entregaron forma parte de los ejemplares recuperados y qué documentación necesitan presentar para acreditar su vínculo con él.

Mientras avanzan las actuaciones derivadas de las citaciones, el centro continuará con la evaluación veterinaria y el cuidado de los animales que quedaron bajo su responsabilidad.