Inteligencia artificial y la planificación de viajes: la voz de los expertos sobre la confianza en la herramienta

La inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de datos para armar itinerarios personalizados según el presupuesto y las preferencias de los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial ya forma parte de actividades cotidianas que van desde las búsquedas de información y la redacción de textos hasta la organización de tareas, las compras y el entretenimiento. Su uso también se extendió a la planificación de vacaciones: cada vez más viajeros recurren a estas herramientas para elegir destinos, encontrar ofertas y armar itinerarios de acuerdo con fechas, presupuesto e intereses.

En Australia, el 28,8% de los viajeros adultos utilizó la herramienta generativa para buscar promociones, consultar destinos o diseñar recorridos, según una encuesta de comparethemarket.com.au. Entre los viajeros de la generación Z, el porcentaje llegó al 30%, de acuerdo con una investigación del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT).

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En Estados Unidos y Canadá, el 41% de los viajeros de ocio había empleado IA generativa para inspirarse o planificar viajes en marzo de 2024, según Statista. Otra encuesta, de GuideGeek, indicó que más de uno de cada cinco viajeros había usado estas herramientas para planificar o recibir asistencia durante un viaje en octubre de ese año.

La inteligencia artificial en el armado de vacaciones

La utilidad principal está en la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y ajustar las respuestas a un pedido concreto. Seden Dogan, profesora de la Universidad del Sur de Florida, explicó que, ante una consulta sobre un viaje de cinco días a Nueva York para una persona vegetariana que busca hospedarse en el centro y usar transporte público, la IA puede elaborar “un itinerario personalizado minuto a minuto basado en las preferencias”.

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También funciona como punto de partida para quienes todavía no definieron adónde ir o cómo distribuir sus días. James Hills, editor de ManTripping, sostuvo en declaraciones recogidas por The Seattle Post que la IA puede responder mejor que muchos contactos de agencias porque se apoya en las indicaciones del usuario y no en productos que buscan promocionar. Para tareas como estimar gastos, reunir opciones de hoteles o elaborar listas de equipaje, las plataformas ofrecen una primera organización que luego puede orientar el resto de la planificación.

Un informe de InsureMyTrip en Suiza detectó que los itinerarios automatizados incluían restaurantes inexistentes y costos inferiores a los reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando esas respuestas se interpretan como información confirmada. Un estudio de InsureMyTrip, citado por Forbes, evaluó a ChatGPT, Gemini y AI Mode con la planificación de una estadía de lujo de siete días en Suiza para cuatro adultos, dos de ellos mayores de 60 años. La prueba detectó restaurantes inexistentes, precios inferiores a los reales y jornadas que no se ajustaban a las condiciones físicas de los viajeros. “Pueden ser útiles para elaborar un itinerario bien estructurado, pero, al revisar los detalles con mayor detenimiento, comenzaron a aparecer imprecisiones”, afirmó Sara Boisvert, directora de marketing de la compañía.

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La inteligencia artificial puede presentar como ciertos un horario de tren desactualizado, una condición de visado incorrecta o la existencia de un hotel que ya cerró, uno de los problemas más señalados en el uso de estas herramientas para planificar viajes.

El sitio Smartraveller del gobierno australiano advirtió sobre este tipo de fallas. La escritora de viajes Lindsay Hindman relató a The Seattle Post que ChatGPT le indicó que en su ciudad natal se podía escalar un monumento de 30 metros y tomar un crucero fluvial, dos actividades que no existían.

Las respuestas también tienden a reproducir aquello que acumula mayor presencia digital, un criterio que, según expertos consultados por CNBC, puede relegar a comercios independientes, destinos con menor visibilidad en internet y propuestas que no suman muchas reseñas o menciones en línea. Guy Llewellyn, profesor adjunto de la EHL Hospitality Business School de Singapur, planteó que muchos sistemas se entrenan con listas de los sitios más recomendados, un mecanismo que puede concentrar la demanda en lugares ya masivos.

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Cómo integrar la IA en la planificación de viajes

Los expertos sugieren contrastar los precios y la disponibilidad real de los servicios antes de confirmar reservas sugeridas por inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usarla como punto de partida: permite reunir alternativas de destinos, alojamientos, actividades e itinerarios según fechas, presupuesto e intereses, pero no reemplaza la revisión posterior.

Verificar los datos antes de reservar: el gobierno australiano advirtió que la IA puede ofrecer horarios de transporte desactualizados, requisitos de visado incorrectos o alojamientos que ya no funcionan.

Aportar información concreta: Seden Dogan, de la Universidad del Sur de Florida , señaló que la calidad de un itinerario depende de los datos ingresados.

Considerar necesidades particulares: Leigh Rowan indicó a CNBC que la IA puede tener dificultades para contemplar distintas necesidades. Esos factores requieren una confirmación directa con los proveedores.

Contrastar rutas y tiempos de traslado: cortes de calles, obras, clima y cambios en el transporte pueden alterar los planes sugeridos por estas herramientas.

Revisar precios y disponibilidad: el estudio de InsureMyTrip citado por Forbes detectó valores subestimados y recomendaciones de servicios inexistentes.

Evitar depender de una única respuesta: las plataformas suelen priorizar opciones con mayor presencia digital, lo que puede dejar fuera propuestas locales o menos difundidas.