Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Los empleados de la Secretaría del Condado rechazaron los documentos sospechosos y Antonio Moore fue detenido el 30 de septiembre. (Oklahoma County District Attorney)

Guardar

El caso expone una modalidad de fraude inmobiliario que busca aparentar la titularidad de una vivienda mediante documentos irregulares, sin necesidad de ingresar por la fuerza al inmueble.

La propiedad se encuentra en Gaillardia, una comunidad residencial privada de Oklahoma City, y tiene aproximadamente 1.300 metros cuadrados de superficie. La maniobra atribuida al acusado fue detectada antes de que la transferencia pudiera incorporarse a los registros oficiales del condado.

PUBLICIDAD

Las autoridades también investigan otros indicios relacionados con la vivienda, entre ellos movimientos en los servicios públicos y un intento de obtener financiamiento con el inmueble como garantía.

La Secretaría del Condado detectó los documentos sospechosos

Antonio Moore, de 29 años, fue detenido el 30 de septiembre después de intentar registrar documentos que presuntamente lo presentaban como heredero de la residencia. La Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma informó que el primer aviso sobre el caso se produjo el 11 de septiembre, cuando recibió una notificación de la Secretaría del Condado.

Según la investigación, Moore regresó en otras dos ocasiones para intentar completar el trámite. Los empleados revisaron la documentación, hicieron preguntas adicionales y rechazaron la solicitud antes de que la escritura quedara registrada.

PUBLICIDAD

La vivienda está ubicada en Gaillardia Drive y tiene una superficie aproximada de 14.000 pies cuadrados, equivalentes a unos 1.300 metros cuadrados. Su valor estimado es de USD 5.400.000, según información difundida por medios locales como KOKH y KOCO.

De acuerdo con las autoridades, Moore sostuvo que había heredado el inmueble de familiares fallecidos. Sin embargo, la documentación presentada no permitió concretar la transferencia de titularidad.

La residencia ubicada en Gaillardia tiene una superficie de 1.300 metros cuadrados y un valor estimado de USD 5.400.000. (Google Maps)

El dueño detectó movimientos inusuales vinculados con la vivienda

La investigación también reunió indicios que el propietario había advertido antes de la detención. Según el reporte policial, comenzó a recibir correspondencia dirigida a Moore en su domicilio y descubrió que la cuenta del servicio eléctrico había sido transferida al nombre del acusado.

PUBLICIDAD

El propietario informó, además, que el Bank of Oklahoma le comunicó que alguien había intentado solicitar un préstamo utilizando la casa como garantía. Las autoridades no señalaron que el financiamiento hubiera sido aprobado.

El sheriff del condado, Tommie Johnson III, indicó que los investigadores consideran que obtener un préstamo podría haber sido el objetivo final de la maniobra. No obstante, esa interpretación forma parte de la investigación y no constituye una conclusión judicial.

Los cambios en la correspondencia y en los servicios públicos, considerados junto con el intento de registrar la escritura y la consulta crediticia, llevaron a las autoridades a examinar si existía un plan para aparentar el control de la propiedad.

PUBLICIDAD

Los intentos de ingresar a la comunidad comenzaron meses antes

El propietario también informó sobre movimientos sospechosos en el vecindario. Según la información recogida por KOCO, la asociación de propietarios le avisó en abril que un hombre había intentado ingresar a la comunidad privada alegando que había heredado la residencia.

Los registros del caso señalan que hubo más de un intento de acceso. Estos episodios precedieron a las gestiones realizadas ante la Secretaría del Condado en septiembre y forman parte de los antecedentes examinados por los investigadores.

El caso ilustra una diferencia entre el robo convencional y el fraude inmobiliario: en lugar de limitarse a ingresar en una vivienda, una persona puede intentar aparentar que tiene derechos sobre ella mediante trámites documentales y movimientos administrativos.

PUBLICIDAD

El sheriff Johnson advirtió que los propietarios suelen estar atentos a posibles intrusiones físicas, pero pueden no detectar con la misma rapidez los intentos de apropiación mediante registros.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma imputó a Antonio Moore cargos vinculados a falsificación y contrafacción de documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moore enfrenta acusaciones por falsificación

La Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma informó sobre la detención el 22 de octubre. Las acusaciones iniciales incluyeron acusaciones relacionadas con falsificación y uso de documentos fraudulentos.

La denominación de los cargos varía entre las publicaciones. Mientras News 9 informó que Moore afronta cargos por falsificación e intento de obtener propiedad mediante engaño, otras publicaciones reprodujeron la descripción de la oficina del sheriff, que mencionó acusaciones de falsificación y contrafacción documental.

PUBLICIDAD

La escritura no llegó a registrarse y las autoridades no informaron que Moore hubiera obtenido la titularidad legal de la residencia. El proceso deberá determinar la responsabilidad penal del acusado y la calificación jurídica definitiva de los hechos.

Moore no ha sido declarado culpable y conserva la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

El condado ofrece alertas gratuitas sobre documentos inmobiliarios

La Secretaría del Condado de Oklahoma dispone de un sistema gratuito de alertas inmobiliarias que notifica a los usuarios registrados cuando se presenta un documento relacionado con una propiedad vinculada a su cuenta.

El servicio permite advertir movimientos registrales, como la presentación de escrituras o gravámenes, pero no bloquea automáticamente los trámites fraudulentos. Por eso, las autoridades también recomiendan revisar los registros de los inmuebles y prestar atención a correspondencia dirigida a desconocidos o a cambios no autorizados en las cuentas de servicios públicos.

PUBLICIDAD

Si detectan una actividad sospechosa, los propietarios pueden comunicarse con la Secretaría del Condado, informar a las fuerzas de seguridad y buscar asesoramiento legal para determinar qué medidas corresponden.

En este caso, la revisión de la documentación por parte de los empleados del condado permitió frenar el trámite antes de que la presunta transferencia quedara incorporada a los registros públicos.