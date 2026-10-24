Fraude matrimonial en Estados Unidos: las consecuencias de obtener la Green Card con una boda falsa

La fiscalía federal acusó a seis personas en Massachusetts por operar una red de matrimonios simulados que cobraba hasta 40.000 dólares. (USCIS)

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La fiscalía federal acusó recientemente a seis personas en Massachusetts por integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos diseñada para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Según los documentos judiciales citados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la organización habría operado durante más de una década con cobros de entre USD 38.000 y USD 40.000 por cada casamiento simulado.

El caso pone en foco una práctica que algunos inmigrantes consideran un atajo hacia la residencia permanente, pero que puede derivar en consecuencias graves. Una persona que haya obtenido su green card mediante un matrimonio simulado se expone a perder su estatus migratorio, enfrentar un proceso de deportación e incluso recibir cargos penales federales.

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Los expertos en derecho migratorio señalan que la residencia permanente posee un estándar de revocación más accesible que el de la ciudadanía.

Los efectos no se limitan a los organizadores: cualquier participante en un arreglo de este tipo queda bajo la mira de las autoridades, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el casamiento.

Qué consecuencias puede tener un fraude matrimonial para obtener la green card

Las repercusiones para quien participó en un matrimonio fraudulento dependen de su situación migratoria al momento en que las autoridades detecten el fraude. Un experto en derecho migratorio consultado por Telemundo explicó que “si uno es ciudadano, debe de ser casi imposible perder la ciudadanía”, pero que la residencia permanente tiene “un estándar mucho más bajo para perderlo”, ya que se trata de un permiso de permanencia, no de una garantía.

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Los inmigrantes que obtienen la residencia permanente mediante acuerdos matrimoniales ficticios enfrentan la pérdida de su estatus y la deportación. (USCIS)

Si las autoridades determinan que la persona obtuvo la residencia permanente con documentación fraudulenta, pueden iniciar un procedimiento que ponga en riesgo su estatus legal, con la posibilidad de una orden de deportación. En los casos en que el fraude se detecte durante la evaluación de una solicitud en curso, USCIS puede rechazar la residencia, el permiso de trabajo o la ciudadanía.

El paso de los años no cierra de forma automática la puerta a una investigación. El procedimiento legal depende, entre otros factores, de cómo se obtuvo la residencia y de las circunstancias particulares del caso. Cada situación migratoria requiere una evaluación individual, y las posibles sanciones no son un resultado predeterminado: dependen de la situación concreta, la prueba reunida y las decisiones de las autoridades o los tribunales.

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El caso de la presunta red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts

Según el comunicado de USCIS, los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para ocultar inmigrantes indocumentados y ocultamiento de inmigrantes indocumentados. La acusación sostiene que la principal organizadora dirigió un negocio en el que inmigrantes sin documentos le pagaban para que les arreglara casamientos con ciudadanos estadounidenses y así pudieran presentar papeles falsos ante USCIS para regularizar su situación.

Los documentos judiciales indican que la organización instruía a sus clientes sobre cómo aparentar una relación legítima. Les indicaba que debían abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar pólizas de seguro de vida y tomarse fotografías juntos en estilo selfie, como si fueran una pareja real. Según la acusación, la responsable de la red les explicaba que el proceso de preparar la documentación suficiente para solicitar la residencia tomaba entre tres y cuatro meses.

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Un documento de González & associates establece un acuerdo financiero fechado el 26 de junio de 2024, firmado por Jennifer González y con varios sectores cubiertos por rectángulos negros. (USCIS)

Los clientes debían firmar contratos que, según la fiscalía, la organización redactó de manera deliberada para ocultar el propósito real del acuerdo. El contrato evitaba mencionar al cónyuge porque hacerlo sería “incriminante”, habría dicho la acusada, de acuerdo con los registros de audio y video obtenidos durante la investigación. Según los documentos judiciales citados por USCIS, los clientes solían pagar USD 500 mensuales a su “cónyuge” asignado o a una persona cercana, como parte de la apariencia de una unión real.

Es importante precisar que las imputaciones son alegaciones y que los acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario, tal como lo establece el propio comunicado de USCIS.

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Qué dice el Departamento de Justicia sobre el fraude matrimonial

La ley federal de Estados Unidos sanciona a toda persona que contraiga matrimonio de manera consciente con el objetivo de evadir las normas migratorias. Según el Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La ley federal estadounidense fija penas de hasta cinco años de prisión y multas de 250.000 dólares por evadir normativas migratorias con enlaces fingidos. (REUTERS/Jonathan Ernst//File Photo)

La norma, que el Congreso introdujo a través de la Ley de Enmiendas sobre Fraude Matrimonial Migratorio de 1986, apunta tanto a ciudadanos estadounidenses como a personas extranjeras que participen en estas prácticas. El DOJ describe un patrón habitual: un ciudadano estadounidense y una persona extranjera cumplen todos los requisitos estatales —licencia, exámenes médicos, ceremonia— pero el casamiento no tiene como fin formar una vida en común, sino obtener la residencia permanente a cambio de un pago.

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Por qué un matrimonio válido ante la ley estatal no evita una investigación migratoria

Un punto que suele generar confusión es la relación entre la validez del matrimonio y la investigación federal. Según el DOJ, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en el caso Lutwak v. United States (1953) que la validez de un matrimonio bajo la ley estatal es irrelevante para determinar si hubo fraude migratorio. Es decir, un casamiento puede cumplir con todas las formalidades legales del estado —licencia, ceremonia, registro— y aun así las autoridades pueden calificarlo de fraudulento si concluyen que no existió una intención real de formar una pareja.

El sistema migratorio aplica un esquema de residencia condicional de dos años para corroborar la autenticidad de la convivencia conyugal. (REUTERS/Marco Bello)

Además, la ley prevé un mecanismo de control: la residencia condicional de dos años para ciertos cónyuges extranjeros que solicitan la residencia permanente. Al finalizar ese período, la pareja debe demostrar que la unión sigue en pie y que constituye un núcleo familiar real. El Congreso diseñó este mecanismo para dificultar que las uniones simuladas prosperen dentro del sistema migratorio.

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El caso de Massachusetts continúa bajo investigación. Las penas máximas por los delitos de ocultamiento de inmigrantes indocumentados y la conspiración para cometerlo alcanzan los 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000, mientras que las imputaciones vinculadas al fraude matrimonial prevén hasta cinco años de prisión, según la información publicada por USCIS. Las sentencias finales quedan a criterio del tribunal federal, conforme a las directrices de sentencia vigentes.