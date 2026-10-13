Christa Pike sobrevivió a la ejecución y el 911 creyó que era una alerta falsa: los audios que revelan 30 minutos de demora

Las grabaciones de emergencia divulgadas el lunes muestran que los equipos de rescate permanecieron durante casi 30 minutos fuera del penal de Nashville sin poder ingresar, mientras los despachadores dudaban de la legitimidad del llamado. (Fuente:Sky News)

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El 30 de septiembre, en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee, la ejecución de Christa Pike no siguió el curso previsto: la condenada sobrevivió a dos dosis de pentobarbital y la respuesta de emergencia quedó paralizada durante casi 30 minutos por una cadena de malentendidos entre despachadores y personal penitenciario.

Así lo revelan las grabaciones de despacho del 911 obtenidas por The Associated Press mediante una solicitud de acceso a registros públicos divulgadas el lunes 12 de octubre. La primera llamada ingresó a las 20:40 del 30 de septiembre, poco más de una hora después de que comenzara el procedimiento de inyección letal.

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Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante su ejecución en el Centro Penitenciario Riverbend de Nashville. (TDOC)

Un funcionario del penal informó a los despachadores que la interna todavía estaba viva tras recibir 10 gramos de pentobarbital y solicitó una ambulancia. El 911 no validó el llamado: el interlocutor no tenía el código de confirmación que el protocolo de emergencias de Nashville exige para verificar una solicitud desde el penal.

A las 21:03, un despachador del Departamento de Comunicaciones de Emergencia (DEC, por su sigla en inglés) declaró que la llamada había sido clasificada como “falsa”.

Qué pasó durante la ejecución fallida de Christa Pike

“Hemos sido informados por nuestros supervisores de que se trata de una llamada falsa. No se necesita asistencia médica en la prisión Riverbend”, se escucha en las grabaciones. Fue el propio sistema de emergencias quien descartó el pedido de auxilio originado desde dentro del penal. Los vehículos de emergencia quedaron inmóviles frente a las puertas del establecimiento.

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A las 21:07, un integrante del personal de emergencias transmitió por radio que alguien aguardaba en el portón exterior, se identificaba como un funcionario estatal y demandaba el ingreso. “Alguien está afuera del portón de la prisión diciéndonos que es real y exigiéndonos que entremos. Dicen ser algún tipo de funcionario estatal. Necesito que alguien salga a la puerta y hable con esas personas”, se escucha en el audio divulgado por The Associated Press.

Las grabaciones del 911 revelaron que los despachadores clasificaron la primera llamada de auxilio como una falsa alarma. (AP Foto/George Walker IV)

Ese mismo minuto, los representantes del Control Central del penal seguían asegurando a los despachadores que “nadie de nuestras instalaciones los llamó”.

A las 21:08, la abogada Kelly Gleason, del Consultorio de Defensa Post-Condena de Tennessee, marcó el 911 por su cuenta. En esa llamada, Gleason informó: “Mi clienta, Christa Gail Pike, está siendo sometida a una ejecución estatal. Ha completado las etapas del protocolo y, según lo que sabemos a través del abogado presente, sigue viva y respirando, y necesita atención médica inmediata de emergencia. Ha recibido al menos dos dosis de pentobarbital por vía intravenosa”.

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La letrada también indicó que Pike no estaba consciente y que se le escuchaba roncar.

Las llamadas al 911 y la demora de los equipos médicos

Cerca de las 21:11, el Control Central del penal finalmente confirmó que la emergencia era real. Fue entonces cuando los equipos de emergencia recibieron autorización para franquear las puertas. Tres minutos después, a las 21:14, una ambulancia y camiones de bomberos llegaron al edificio dentro del campus penitenciario, según presenció un periodista de The Associated Press en el lugar.

La prisionera recibió el alta médica y regresó a la cárcel de mujeres luego de permanecer internada con asistencia respiratoria. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

A las 21:34, mientras los paramédicos trasladaban a Pike hacia el hospital, uno de ellos solicitó a los despachadores que notificaran al penal el destino de la paciente. “Solo porque ha habido mucha confusión, quiero asegurarme de que estén al tanto”, dijo el paramédico en la grabación.

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La primera llamada al 911, originada desde el interior del penal, no fue publicada en formato de audio. El Departamento de Comunicaciones de Emergencia de Metro Nashville explicó que ese registro está eximido de divulgación pública bajo la legislación estatal, aunque preparó una transcripción escrita como medida de buena fe.

Pike fue hospitalizada y luego regresó a prisión

Pike, de 50 años, permaneció varios días con asistencia respiratoria mecánica en el hospital. Sus abogados llegaron a temer que no sobreviviera. El martes 7 de octubre, la interna recuperó la conciencia y comenzó a hablar de forma limitada y a caminar con ayuda. El sábado 10 de octubre, fue dada de alta y trasladada de regreso al establecimiento penitenciario femenino donde cumplía condena desde hacía 30 años, según comunicaron sus defensores.

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La abogada Kelly Gleason solicitó atención médica inmediata al comunicar que su clienta mantenía la respiración. (Department of Justice via AP, File)

Pike es la primera persona de la que se tiene registro que sobrevivió a una inyección letal luego de haber recibido los fármacos, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Sus abogados señalaron que presentó quemaduras en los brazos a causa del pentobarbital y que experimentó dificultades cognitivas tras recobrar la conciencia.

También indicaron que padecía un trastorno de coagulación sanguínea, información que habían presentado ante los tribunales y las autoridades penitenciarias antes de la ejecución.

La investigación de Tennessee tras el caso

El Departamento de Correccionales de Tennessee no ha precisado qué falló en el procedimiento. Expertos médicos han planteado algunas posibilidades, entre ellas problemas con la calidad del fármaco y una colocación deficiente de las vías intravenosas que podría haber provocado que el barbitúrico se acumulara en el tejido subcutáneo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

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El gobernador Bill Lee ordenó suspender las ejecuciones en Tennessee y encomendó una investigación independiente sobre el procedimiento. (AP Foto/George Walker IV)

El gobernador Bill Lee ordenó una suspensión temporal de las ejecuciones pendientes en el estado y encargó al ex fiscal federal Ed Stanton una revisión independiente del intento fallido, con el objetivo de determinar si el protocolo fue seguido y si se requieren modificaciones para garantizar su validez legal. Por su parte, el comisionado del Departamento de Correccionales, Frank Strada, anunció su renuncia a principios de octubre.

Los abogados de Pike han solicitado al gobernador Lee que conmute la sentencia de su clienta a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.