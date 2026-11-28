El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, candidato del Kuomintang (KMT), deposita su voto durante las elecciones locales en Taipéi, Taiwán, el 28 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

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Los centros de votación de Taiwán abrieron este sábado para las elecciones locales y un referéndum sobre el futuro de la energía nuclear, una jornada que puede influir en el escenario político previo a las presidenciales de 2028.

Más de 19 millones de ciudadanos están convocados para elegir 11.051 cargos en 8.906 distritos, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral Central. Los colegios electorales abrieron a las 8:00 hora local (00:00 GMT), y cerrarán a las 16:00 (las 08:00 GMT). Los resultados se conocerán durante la noche.

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Los comicios, conocidos como “nueve en uno”, se celebran cada cuatro años e incluyen puestos de todos los niveles de la administración local. La votación abarca desde las alcaldías de los seis municipios especiales —Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung— hasta los jefes de barrio y aldea, además de las autoridades de condados, ciudades y consejos locales.

La jornada también incluye una consulta sobre el abandono de la política de “patria libre de energía nuclear”, un año y medio después del cierre del último reactor que permanecía operativo en la isla.

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La elección en Taipéi concentra parte de la atención. El alcalde Chiang Wan-an, del Kuomintang (KMT), buscará conservar una ciudad que su partido controló durante la mayor parte de las últimas tres décadas. Su rival es el legislador Puma Shen, del Partido Democrático Progresista (PDP), a quien Beijing sancionó en 2024.

Puma Shen, candidato a la alcaldía de Taipéi por el gobernante Partido Democrático Progresista, habla durante una entrevista con Reuters en su oficina en Taipéi, Taiwán, el 4 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Chiang cerró la campaña el viernes con un acto al que asistieron dirigentes de su partido. Shen reemplazó su último mitin por una transmisión en directo en YouTube, que reunió a más de 330.000 espectadores, de acuerdo con la agencia de noticias CNA.

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El resultado de las elecciones locales aportará datos para la carrera presidencial de 2028. El presidente Lai Ching-te buscará la reelección, una posibilidad que extendería el gobierno del PDP hasta 2032, con 16 años consecutivos en el poder. El KMT, principal fuerza opositora, todavía no definió a su candidato..

El Gobierno de Taiwán denunció presuntos intentos de injerencia de China en las elecciones locales, mientras el Ministerio de Defensa informó que una treintena de aeronaves militares chinas sobrevoló las cercanías de la isla el viernes.

La presión de China no ocupó un lugar central en la campaña, en la que predominaron asuntos como el cuidado infantil, la movilidad y el desarrollo urbano. No obstante, las autoridades taiwanesas alertaron en las últimas semanas sobre posibles operaciones de Beijing dirigidas a influir en los votantes. Entre las acciones denunciadas figuran la presunta financiación de determinados candidatos y la difusión de tácticas de “guerra cognitiva”.

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Partidarios del alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an —candidato del Kuomintang (KMT) que busca la reelección—, se reúnen durante un acto de campaña en la víspera de las elecciones locales en Taipéi, Taiwán, el 27 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que China desplegó el viernes unos 30 aviones militares alrededor de la isla. La formación incluyó cazas, bombarderos estratégicos y drones. Según la cartera de Defensa, el operativo formó parte de una “patrulla aérea de preparación para el combate” y de un “entrenamiento de larga distancia en alta mar” con buques de la Armada china.

Las elecciones locales de Taiwán pueden reordenar la carrera presidencial de 2028, tanto para el mandatario Lai Ching-te como para el opositor Kuomintang (KMT). Lai buscaría un segundo mandato en 2028. Una victoria le permitiría al Partido Democrático Progresista (PDP) extender su permanencia en el poder hasta 2032, con 16 años consecutivos de gobierno, una situación inédita en la historia democrática de la isla.

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Los resultados también aportarán señales sobre la definición presidencial del KMT, que todavía no resolvió quién encabezará su fórmula para los próximos comicios nacionales.

La alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen, aparece como la principal aspirante dentro del partido. La sigue el presidente del Parlamento, Han Kuo-yu. El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, también podría mejorar su posición interna si conserva el control de la capital en estas elecciones.

(Con información de EFE)