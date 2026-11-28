Chicago activa su prohibición anual de estacionamiento nocturno en 107 millas de avenidas principales entre las 3:00 y las 7:00

Guardar

A partir de la madrugada del martes 1 de diciembre, Chicago activa su prohibición anual de estacionamiento nocturno en invierno. La medida se extiende hasta el 1 de abril de 2027 y aplica sobre 107 millas (unos 172 kilómetros) de avenidas principales entre las 3:00 y las 7:00 h. Quienes dejen su vehículo en esas calles durante ese horario se exponen a multas, al remolque del vehículo y a cargos de almacenamiento.

El Departamento de Calles y Saneamiento (DSS) confirmó que la restricción rige independientemente de que haya o no nieve acumulada. Los vehículos que permanezcan estacionados en las vías designadas serán retirados. Sus propietarios deberán pagar una tarifa mínima de remolque de USD 250, una multa de USD 60 y un cargo de almacenamiento de USD 50 por día.

PUBLICIDAD

Dos depósitos municipales reciben los vehículos retirados

Los autos infractores serán trasladados al Depósito 2, en 10301 S. Doty Ave., o al Depósito 6, en 701 N. Sacramento Ave. Los conductores que necesiten localizar su vehículo pueden ingresar a chicagoshovels.org o llamar al 311.

El objetivo: garantizar el paso de quitanieves y vehículos de emergencia

El comisionado del DSS, Cole Stallard, precisó los motivos de la medida. “La prohibición de estacionamiento nocturno de invierno ayuda a garantizar la seguridad pública al permitir que el transporte público y los vehículos de emergencia circulen libremente y al reducir condiciones peligrosas para conductores, peatones y otros usuarios”, indicó en el comunicado oficial de la ciudad. “Contar con esta regla uniforme para el estacionamiento nocturno les permite a las cuadrillas planificar y ejecutar sus operaciones de manera más efectiva”, agregó Stallard.

PUBLICIDAD

Durante las nevadas, la acumulación de nieve y hielo junto a los vehículos estacionados reduce el flujo de tránsito y genera condiciones de riesgo. El DSS prioriza la limpieza de las calles principales y de DuSable Lake Shore Drive para mantener las vías transitables para conductores, autobuses y unidades de emergencia.

La señalización está instalada de forma permanente en todas las rutas afectadas

Los conductores infractores enfrentan una multa de 60 dólares más tarifas adicionales por el remolque y almacenamiento del vehículo

La cartelería que advierte sobre la restricción ya está colocada a lo largo de las arterias incluidas en el plan. Además, el DSS distribuye volantes en los parabrisas de los autos estacionados en esas calles días antes del inicio, como recordatorio adicional para residentes y visitantes.

Segunda prohibición: se activa cuando la nieve supera las dos pulgadas

Más allá de la veda nocturna fija, la ciudad cuenta con una restricción complementaria que abarca otras 500 millas (unos 800 kilómetros) de calles principales. Puede activarse en cualquier horario y en cualquier fecha del año, siempre que se acumulen al menos dos pulgadas (5 centímetros) de nieve sobre la calzada. Aunque se activa con menor frecuencia, los conductores que tengan su auto estacionado en esas vías durante su vigencia pueden recibir una multa o ver su vehículo reubicado para facilitar las tareas de limpieza.

PUBLICIDAD

La medida tiene origen en los colapsos de tránsito de 1967 y 1979

Ambas restricciones fueron establecidas en las arterias designadas para prevenir que se repitan los colapsos que paralizaron Chicago en las grandes tormentas de nieve de 1967 y 1979, cuando la ciudad quedó prácticamente inmovilizada.

Más de 300 quitanieves y 425.000 toneladas de sal para la temporada

Para hacer frente al invierno, el DSS administra más de 9.400 millas (unos 15.130 kilómetros) de carril de pavimento y dispone de una flota de más de 300 vehículos quitanieves distribuidos en distintos puntos de la ciudad. La dependencia ya tiene reservadas 425.000 toneladas de sal almacenadas en depósitos a lo largo del territorio municipal. El estado de los quitanieves puede seguirse en tiempo real a través del rastreador disponible en Shovels.Chicago.gov.

PUBLICIDAD

Propietarios de inmuebles también tienen obligaciones durante las nevadas

La ciudad dispone de más de 300 camiones quitanieves y 425.000 toneladas de sal para la temporada invernal (AP Photo/Nam Y. Huh)

El Departamento de Transporte de Chicago (CDOT) recuerda que los dueños de viviendas, comercios y propiedades deben despejar la nieve de las veredas contiguas a sus inmuebles, incluidas las rampas de las esquinas. La nieve no puede arrojarse sobre la vía pública ni sobre paradas de transporte, ciclovías, estaciones de Divvy ni ningún otro espacio donde pueda obstruir la circulación.

El CDOT tiene a su cargo el salado y despeje de las 70 millas (unos 113 kilómetros) de carriles de bici protegidos de la ciudad. Las veredas y ciclovías sin despejar pueden denunciarse llamando al 311, a través de 311.chicago.gov o mediante la aplicación CHI 311.

PUBLICIDAD