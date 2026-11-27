La resolución judicial prohíbe al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y al Seguro Social aplicar la orden ejecutiva de Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

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Un juez federal de Washington D. C. bloqueó el último intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por restringir la ciudadanía por nacimiento de ciertos niños nacidos en el país. La medida cautelar impide que el Gobierno aplique la norma mientras continúa una demanda colectiva presentada por familias potencialmente afectadas.

El mandatario firmó una orden ejecutiva el 6 de agosto, luego de que la Corte Suprema rechazara, en junio, su primer intento de limitar la ciudadanía automática, iniciado en 2025.

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La administración buscaba restringir lo que denominó “turismo de nacimiento”, una presunta práctica por la cual mujeres viajan a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía automática al nacer, informó Reuters.

Así, la medida alcanzaba a los hijos de empleados de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales sin inmunidad diplomática; a los nacidos mediante acuerdos comerciales de gestación subrogada; y a los menores con un progenitor catalogado por Washington como integrante de una organización terrorista o “enemigo extranjero”.

El magistrado Christopher R. Cooper, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, concluyó que el Ejecutivo “no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos dentro de los Estados Unidos y sujetos a sus leyes”.

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La administración de Donald Trump argumentó que la orden buscaba frenar el turismo de nacimiento de mujeres extranjeras en el país (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

El juez indicó que la Corte Suprema ya definió el alcance de la ciudadanía por nacimiento

La resolución del juez protege a los niños incluidos en la demanda y prohíbe al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social aplicar la orden en su contra.

El caso fue promovido por tres familias: dos parejas de trabajadores de organizaciones internacionales con visados G-4 y una pareja australiana que esperaba un hijo mediante un acuerdo comercial de gestación subrogada, precisó EFE.

El juez recordó que la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos y están sujetos a su jurisdicción.

Asimismo, señaló que el Tribunal Supremo respaldó en junio la interpretación establecida en 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que reconoció ese derecho a un hombre hijo de inmigrantes chinos que residían legalmente en el país, reportó FOX News.

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Según Cooper, ese fallo estableció algunas excepciones. “Si bien la Decimocuarta Enmienda podría, en teoría, permitir nuevas excepciones más allá de las enumeradas en el caso Wong Kim Ark, el Congreso no ha autorizado ninguna de esas excepciones”, escribió.

El magistrado Christopher Cooper basó su fallo en la Decimocuarta Enmienda y en el precedente constitucional del caso Wong Kim Ark de 1898 (REUTERS/Carlos Barria).

Sobre los nacimientos mediante gestación subrogada, el magistrado argumentó que los padres extranjeros recurren a ese procedimiento en Estados Unidos “precisamente para que el niño se rija por la ley estadounidense y el proceso de gestación subrogada sea supervisado por un tribunal”.

En cuanto a los menores con padres considerados “enemigos extranjeros”, consideró que esa condición, por sí sola, no puede privar a un niño nacido en el país de la ciudadanía por nacimiento y que la excepción solo alcanza a hijos de fuerzas enemigas hostiles que ocupen temporalmente territorio estadounidense.

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Por lo tanto, Cooper sostuvo que el criterio constitucional ya había sido definido: “Los argumentos en este caso son claros. La Corte Suprema ha confirmado en dos ocasiones que todos los niños nacidos en este país son ciudadanos estadounidenses, salvo un pequeño grupo que no está sujeto a la ley estadounidense”.

El juez determinó que el Congreso de Estados Unidos no autorizó excepciones a la ciudadanía (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo).

La Casa Blanca cuestionó el fallo y defendió la orden ejecutiva

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, calificó la medida como “otra decisión de un juez activista nombrado por Obama que intenta frustrar la agenda de sentido común del presidente Trump”.

En su declaración recogida por ABC News, defendió que la orden ejecutiva “es coherente con las decisiones y el análisis establecidos por la Corte Suprema”.

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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lidera la acción judicial junto con otras organizaciones, celebró la decisión. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que Trump “necesita aceptar que la ciudadanía por derecho de nacimiento es la ley del país”.

“Ya es suficiente. La Corte Suprema ha rechazado en dos ocasiones los intentos de desmantelar la ciudadanía por derecho de nacimiento, en 1898 y nuevamente a principios de este año. La tercera no es la vencida”, aseveró en un comunicado citado por Reuters.