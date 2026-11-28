Esta fotografía aérea muestra el castillo de Al-Qahira, que domina la ciudad de Taiz, el 26 de noviembre de 2026 (AFP)

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Al menos tres civiles, entre ellos un niño de diez años, murieron este viernes en ataques de los rebeldes hutíes contra zonas residenciales de la provincia yemení de Taiz, donde también hubo tres heridos. Los insurgentes emplearon drones, cohetes y francotiradores contra áreas pobladas de la provincia, en el suroeste de Yemen.

Entre las víctimas mortales figuran el menor y su padre, según fuentes locales citadas por la agencia oficial Saba. Una niña de 18 meses resultó herida por el impacto de proyectiles en el distrito de Sabir al Mawadim. Otra mujer sufrió lesiones por disparos de francotiradores cuando intentaba ponerse a resguardo.

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En paralelo, la cadena Al Masirah, vinculada a los hutíes, denunció que tres ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudita alcanzaron una central eléctrica en Moca, ciudad portuaria de la gobernación de Taiz. Esa versión no contó con una confirmación independiente.

La coalición militar liderada por Riad informó, además, que las defensas antiaéreas sauditas interceptaron y destruyeron un misil de crucero lanzado por los rebeldes contra Riad. El portavoz de la coalición, el general Turki al Maliki, confirmó la intercepción mediante un comunicado.

Los ataques forman parte de los combates reactivados tras una ofensiva a gran escala lanzada el 3 de septiembre en el oeste de Yemen por los hutíes. La coalición saudita respondió semanas después con una contraofensiva para recuperar el control del país, sin avances significativos hasta el momento.

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Las fuerzas hutíes toman el control de Dhubab a Bab el-Mandeb tras la retirada de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, en la gobernación de Taiz, Yemen. Fotograma extraído de un video distribuido el 15 de noviembre de 2026. Houthi Military Media/entrega vía Reuters

Los bombardeos se intensifican a ambos lados de la frontera

Un ataque aéreo atribuido a Arabia Saudita causó la muerte de 11 personas, la mayoría niños, en la ciudad de Al-Turba, en el oeste de Yemen, según informó la agencia Saba, vinculada a los hutíes.

La agencia citó a una fuente local que aseguró que aviones de combate saudíes alcanzaron un edificio residencial en esta localidad de la gobernación de Taiz. El número de víctimas tampoco contó con confirmación independiente.

El bombardeo ocurrió un día después de que los hutíes, respaldados por Irán, lanzaran un ataque contra una refinería en Arabia Saudita.

Saba también informó de operaciones aéreas contra depósitos de combustible en la región de Saada, zona de origen y principal bastión de los hutíes. La coalición militar liderada por Arabia Saudita no difundió una versión pública sobre el ataque en Al-Turba.

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Bomberos trabajan tras un ataque en Sanaa (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)

Pakistán y Turquía renovaron el apoyo a Riad frente a los ataques hutíes

Ministros de Pakistán y Turquía renovaron el viernes su compromiso de respaldar la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Arabia Saudita frente a los ataques de los rebeldes de Yemen, durante una reunión trilateral celebrada en Islamabad.

El encuentro reunió durante más de dos horas a ministros, mandos militares y responsables de Defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. La cita formó parte del mecanismo político y militar previsto en el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

Las autoridades paquistaníes desplegaron un operativo de seguridad en la capital, con restricciones de circulación y desvíos de tránsito para el traslado de las delegaciones.

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El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, informó que el Comité Estratégico, Político y de Defensa examinó la situación regional y acordó mantener la coordinación entre los tres gobiernos.

El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca establece una vigencia de diez años y considera la agresión contra un firmante como un ataque a los tres (Reuters)

Los participantes condenaron los ataques del movimiento hutí, respaldado por Irán, contra civiles e infraestructuras civiles saudíes. Dar los describió como “persistentes y atroces”.

Las delegaciones ratificaron su decisión de ampliar las medidas de protección para el reino, de acuerdo con las cláusulas de defensa colectiva del acuerdo.

Pakistán y Turquía insistieron en que el mecanismo tiene un carácter defensivo. Islamabad ya había comprometido la protección del territorio saudí, aunque descartó operaciones ofensivas contra los hutíes dentro de Yemen. Ankara evaluó la posibilidad de brindar asistencia militar a Arabia Saudita, pero sostuvo que no enviará tropas para participar en combates en Yemen ni para ejecutar ofensivas contra los rebeldes.

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(Con información de Europa Press)