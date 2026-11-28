El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha (REUTERS/Vladislav Culiomza)

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Ucrania rechazó incluir los ataques contra la industria petrolera en la tregua marítima que propone en el mar Negro a Rusia, una iniciativa con la que Kiev usca recuperar las exportaciones agrícolas desde sus puertos. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que su país limita su propuesta al cese de ataques contra las infraestructuras portuarias y los barcos vinculados al transporte de productos agrícolas.

“Si hablamos de producción agrícola, entonces, por supuesto, estamos listos para esa tregua. Ellos (los rusos) proponen inmediatamente incluir el petróleo. El petróleo puede ser un elemento de una tregua energética más amplia. Pero en el mar Negro nosotros nos centramos en la producción agrícola”, declaró Sybiha, citado por la agencia ucraniana Ukrinform.

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La propuesta ucraniana apunta a reabrir los puertos del mar Negro y restablecer el tránsito de grano, afectado desde el verano europeo por el aumento de los ataques contra instalaciones portuarias y embarcaciones. Esa escalada comenzó después de ofensivas ucranianas masivas en el mar de Azov.

Rusia pretende que cualquier acuerdo incluya el fin de las operaciones ucranianas contra refinerías, petroleros y otras infraestructuras ligadas a sus exportaciones de crudo. Kiev también plantea una tregua energética. Ucrania, que perdió parte de su capacidad petrolera tras ataques rusos previos, busca que Moscú suspenda los ataques contra su sistema eléctrico.

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El 6 de octubre, Rusia confirmó que un buque cisterna se incendió en el mar Negro (REUTERS/Archivo)

Sybiha expuso la iniciativa en una conferencia internacional dedicada a las exportaciones agrícolas, donde intentó recabar apoyos para reactivar el traslado seguro de cereales por el mar Negro. El ministro agradeció a India, Turquía y Egipto, países importadores de grano ucraniano y ruso, por respaldar la propuesta para restablecer la navegación de productos agrícolas.

Zelensky anunció el regreso a Ucrania de 9 menores cautivos en zonas ocupadas por Rusia

En medio de los contactos trilaterales para alcanzar el fin de la invasión, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, anunció el regreso a territorio controlado por Kiev de nueve niños, una mujer con discapacidad y la abuela de uno de los menores, tras una mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

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“Estos niños son de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Jersón y Zaporiyia y de Crimea”, escribió Zelenski en X. El mandatario precisó que el menor de menor edad tiene ocho años.

Dos niños ucranianos regresaron a territorio controlado por Kiev (Volodimir Zelensky vía X)

La mujer con discapacidad residía en un centro de cuidados especializados de Oleshki, en el sur del país. Rusia y Ucrania acordaron a finales de octubre una tregua humanitaria para evacuar civiles de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas, una iniciativa impulsada por la oficina de Melania Trump.

“Agradezco a la Primera Dama de Estados Unidos Melania Trump su ayuda y su mediación”, señaló el presidente ucraniano, que también reconoció la intervención del defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets.

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La primera dama estadounidense comunicó el jueves en sus redes sociales la reunificación de nueve niños con sus familias, tras contactos de su oficina con Moscú y Kiev. Los menores habían quedado separados de parte de sus parientes.

Zelensky afirmó que 2.875 ucranianos regresaron desde Rusia o desde territorios ocupados a las zonas bajo control del Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión. El presidente también agradeció el respaldo de los países que colaboran con Ucrania en las gestiones para recuperar a menores ucranianos.

Zelensky afirmó que 2.875 ucranianos regresaron desde Rusia desde el inicio de la invasión (Volodimir Zelensky vía X)

El pasado 17 de noviembre, Zelensky propuso extender a otros diez lugares ocupados por Rusia las treguas humanitarias para evacuar civiles, tras el acuerdo que permitió sacar población de la localidad de Oleshki, localidad del sur de Ucrania bajo control ruso, en octubre.

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La iniciativa abarca zonas bajo ocupación rusa en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia. El mandatario indicó que el Gobierno ucraniano buscará tratar la propuesta con los mediadores de Estados Unidos. “Ucrania ha propuesto diez localizaciones más en los partes temporalmente ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia. Nuestro equipo hablará de esto con los mediadores estadounidenses”, escribió el mandatario en X.

(Con información de EFE)