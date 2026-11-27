Jorge Linares recuperó la libertad el 27 de noviembre tras permanecer once días bajo custodia del ICE en El Paso

Guardar

El excampeón mundial venezolano de boxeo Jorge Linares quedó libre el miércoles 25 de noviembre y regresó a Miami el jueves 26, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), luego de más de diez días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas.

El propio boxeador aprovechó la coincidencia con el feriado en que millones de familias estadounidenses se reúnen a cenar: “No hay mejor regalo que regresar a casa en Thanksgiving. Infinitamente agradecido”, escribió en sus historias de Instagram junto a una foto con su pareja.

PUBLICIDAD

La liberación fue confirmada por Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien publicó en redes sociales que el venezolano “está de vuelta con su familia” y agradeció al abogado Richard Wilner y a su equipo por la gestión. También lo informaron CNN en Español y la agencia AFP.

Arresto en el aeropuerto al volver de un evento

Linares, conocido en el mundo del boxeo como “El Niño de Oro”, había viajado a El Paso para un evento pugilístico y se preparaba para tomar un vuelo de regreso a Miami cuando agentes de la Patrulla Fronteriza e ICE lo detuvieron el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Paso, según confirmó la agencia a CBS News.

PUBLICIDAD

ICE es la agencia federal de Estados Unidos responsable de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país. Tiene facultad para detener y deportar a personas que se encuentren en situación irregular, incluso si llevan años viviendo en el territorio o tienen procesos legales en trámite.

Ese mismo día, Linares avisó brevemente en la red social X: “Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura”. No volvió a publicar hasta su liberación, once días después.

ICE dice que venció su permiso; la defensa lo niega

Las autoridades federales detuvieron al deportista el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Paso antes de su vuelo a Miami (Action Images vía Reuters/Adam Holt/Archivo)

Según ICE, Linares ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con una autorización de permanencia temporal —es decir, un permiso que habilita a una persona a quedarse en el país por un tiempo determinado— y se quedó después de que ese plazo venciera. La agencia añadió en declaraciones a CBS News que “estar en detención es una decisión” y que los inmigrantes indocumentados pueden optar por “autodeportarse” para evitar el proceso.

PUBLICIDAD

La firma Wilner & O’Reilly, que representa al boxeador, rechazó esa versión. En un comunicado, sostuvo que Linares “está autorizado a vivir en el país y cooperó plenamente con las autoridades”. También aclaró que una solicitud pendiente o una autorización de trabajo —documentos que se tramitan con frecuencia en estos casos— no equivalen, por sí solos, a tener un estatus legal vigente, según reconoció el propio ICE. El estudio indicó que no daría más detalles “por respeto a su privacidad y al proceso legal”.

Tres títulos mundiales en tres categorías, construidos entre Japón y Estados Unidos

Linares, de 41 años, es uno de los boxeadores latinoamericanos más destacados de la última década. Conquistó títulos mundiales en tres categorías de peso distintas —peso pluma, súper pluma y ligero—, lo que lo ubica entre los mejores del deporte en su categoría. Nació en Venezuela y construyó gran parte de su carrera entre Japón y Estados Unidos, donde también fijó su residencia.

PUBLICIDAD

Su detención generó una ola de apoyo dentro de la comunidad del boxeo, especialmente entre colegas radicados en Miami, que salieron a pedir públicamente su liberación, según NBC News.

Sin condiciones de liberación ni fecha de audiencia conocidas

El boxeador venezolano acumuló títulos mundiales en tres categorías de peso distintas a lo largo de su carrera

Ni ICE ni la defensa informaron bajo qué condiciones exactas salió Linares ni en qué estado queda el proceso migratorio abierto en su contra. La pregunta que resta es si el caso continuará ante un tribunal de inmigración y cuándo sería su próxima audiencia, un dato que podría definir si el boxeador permanece en el país o enfrenta una deportación formal.