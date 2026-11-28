Avance cinematográfico de la película Crepúsculo, basada en la novela de Stephenie Meyer. En las imágenes se observa a los personajes de Isabella Swan y Edward Cullen en secuencias grabadas en un bosque, en un estacionamiento escolar y en interiores. El vídeo incluye la pantalla verde de aprobación emitida por la MPAA y diversas escenas interpretadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

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El anuncio de Robert Pattinson como el séptimo James Bond de la historia del cine reavivó el interés por Crepúsculo, la franquicia de fantasía romántica basada en los libros de Stephenie Meyer. Entre 2008 y 2012, aquella saga transformó a un grupo de jóvenes actores en un fenómeno mundial.

Casi dos décadas después, el reparto que protagonizó aquella historia de amor, vampiros y hombres lobo transita caminos muy distintos: algunos consolidaron carreras de primer nivel, otros abandonaron la actuación para volcarse a los negocios o a la vida privada, y al menos una pareja protagonizó uno de los escándalos más comentados de Hollywood.

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1. Robert Pattinson

Pattinson, de 40 años, nació en Barnes y dio sus primeros pasos en la pantalla grande como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), antes de alcanzar la fama mundial como el vampiro Edward Cullen.

Terminada la saga, tomó una decisión deliberada: alejarse de las franquicias para ganar credibilidad en el cine de autor, con títulos como Cosmopolis (2012) y Good Time (2017). El regreso a las producciones de gran presupuesto llegó con Tenet (2020), de Christopher Nolan, donde interpretó a un agente de inteligencia británico. Dos años después protagonizó The Batman como Bruce Wayne.

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Robert Pattinson alcanzó fama mundial como Edward Cullen en Crepúsculo y luego combinó producciones de autor con grandes franquicias como The Batman

Antes de asumir el papel de James Bond, el actor protagonizará Dune: Parte Tres, donde encarnará al villano Scytale bajo la dirección de Denis Villeneuve, con estreno previsto para más adelante este año.

El Daily Mail informó que el actor firmó para tres películas como Bond y que el rodaje arrancará a principios del año próximo. La cuenta oficial de 007 confirmó la noticia en Instagram con una foto del actor en pose de agente secreto. Pattinson declaró al medio: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen este papel es el honor de una vida”.

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2. Kristen Stewart

Kristen Stewart tenía 17 años cuando consiguió el papel de Bella Swan en la primera entrega de la saga. La ficción y la realidad corrieron en paralelo: ella y Pattinson comenzaron una relación que no confirmaron públicamente hasta 2010.

La relación se terminó de golpe en julio de 2012, cuando Stewart fue fotografiada en un encuentro íntimo con el director Rupert Sanders, con quien acababa de filmar Blancanieves y la leyenda del cazador.

Kristen Stewart interpretó a Bella Swan en las cinco películas de Crepúsculo. Tras la saga, desarrolló una carrera entre el cine independiente y las producciones de gran escala

En una declaración recogida por el Daily Mail, la actriz pidió disculpas públicamente: “Esta indiscreción momentánea ha puesto en peligro lo más importante de mi vida, la persona que más amo y respeto, Rob”. Aunque la pareja intentó una reconciliación, la separación definitiva llegó en mayo de 2013.

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Stewart, hoy de 36 años, contrajo matrimonio en abril de 2025 con la guionista Dylan Meyer, hija del director y guionista nominado al Óscar Nicholas Meyer. Ambas se habían conocido en 2013 durante el rodaje de American Ultra, aunque no formalizaron su relación hasta 2019. Dos años después, Stewart y Meyer cofundaron la productora Nevermind Pictures junto a Maggie McLean.

3. Taylor Lautner

Taylor Lautner, que tenía 16 años cuando debutó como el hombre lobo Jacob Black, atravesó una trayectoria más irregular. Tras el fracaso de crítica de Abduction (2011), optó por proyectos de menor escala, entre ellos la comedia británica Cuckoo, junto a Greg Davies y Helen Baxendale. Después de varios años alejado de los rodajes, regresó al cine con Home Team de Netflix en 2022.

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Taylor Lautner dio vida a Jacob Black, uno de los personajes centrales de la saga. En los últimos años alternó proyectos audiovisuales con una vida familiar lejos de Hollywood

A los 34 años, el actor vive un buen momento personal: en septiembre fue papá por primera vez junto a su esposa Tay, de 29 años, con quien tuvo una nena llamada Lennon. La pareja lleva ocho años juntos y se casó hace cuatro, tras un compromiso anunciado en noviembre de 2021.

4. Kellan Lutz

Kellan Lutz, que interpretó al vampiro Emmett Cullen y nació en Dickinson, Dakota del Norte, sostuvo una carrera constante en el cine de acción tras la saga: Los inmortales (2011), Los indestructibles 3 (2014) y La leyenda de Hércules (2014) forman parte de su filmografía. En televisión, se afianzó como el agente especial Kenny Crosby en las tres series del universo FBI: Most Wanted de CBS.

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Kellan Lutz interpretó a Emmett Cullen, integrante del clan vampírico de los Cullen. Después de Crepúsculo, trabajó en películas de acción y series de televisión (IMDb)

Lutz, de 39 años, está casado desde 2017 con Brittany Gonzales, con quien tiene dos hijos: Ashtyn Lilly, de 5 años, y Kasen Lane, de 4. En 2023, la familia dejó Orange County para mudarse a Franklin, California.

5. Nikki Reed

Nikki Reed, quien encarnó a la vampira Rosalie Hale, abandonó Hollywood para volcarse a los negocios, la agricultura y la maternidad. Estuvo casada con el músico Paul McDonald entre 2011 y 2014, y luego inició una relación con el actor Ian Somerhalder, conocido también por haber interpretado a un vampiro en The Vampire Diaries.

Nikki Reed encarnó a Rosalie Hale en la franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer. La actriz también impulsa proyectos vinculados con la joyería sostenible y el bienestar

Los dos dejaron la actuación y, en 2024, lanzaron The Absorption Company, una marca de suplementos nutricionales en polvo, junto a los socios Zeke Bronfman y Nate Medow.

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Reed, de 38 años, dirige su propia empresa de joyería sostenible, BaYou With Love, fundada en 2017, y acumula 7,2 millones de seguidores en redes sociales. La última vez que apareció frente a las cámaras fue junto a Somerhalder en la serie de ciencia ficción V-Wars (2019) de Netflix.

6. Ashley Greene

Ashley Greene, de 39 años, interpretó a la vampira clarividente Alice Cullen y, tras el fin de la franquicia, encadenó apariciones en series como Rogue y películas como Bombshell e In Dubious Battle.

En el plano sentimental, se comprometió en 2016 durante una caminata en las cataratas Bridal Veil, en Nueva Zelanda, con el empresario y fotógrafo Paul Khoury. Dos años después se casaron en los bosques de secuoyas de California y, en septiembre de 2022, nació su hija Kingsley Rainn.

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Ashley Greene se hizo conocida por su papel de Alice Cullen, la vampira con capacidad para anticipar el futuro. Actualmente conduce el podcast The Twilight Effect

Conduce también The Twilight Effect, un programa de entrevistas dedicado al universo de la saga, en el que ha recibido a varios excompañeros de reparto, entre ellos Peter Facinelli y Jackson Rathbone.

7. Peter Facinelli

Peter Facinelli, de 52 años, interpretó al patriarca Carlisle Cullen, el vampiro que se alimenta de animales para poder ejercer como médico. Antes de la saga era conocido por Can’t Hardly Wait (1998) y The Scorpion King; después protagonizó la exitosa serie Nurse Jackie junto a Edie Falco. En la actualidad, según el medio especializado Mr Warburton Magazine, se dedica también a la escritura y la dirección.

Peter Facinelli interpretó a Carlisle Cullen, el padre adoptivo de la familia de vampiros. El actor continuó su carrera en televisión, escritura y dirección

Su matrimonio con la actriz Jennie Garth, del que nacieron tres hijos, terminó en 2013. Desde entonces mantiene una relación con Lily Anne Harrison, de 37 años, con quien tiene un hijo de 4 años llamado Jack.

8. Anna Kendrick

Anna Kendrick, de 41 años, tuvo un papel secundario en cuatro de las cinco películas de la saga como Jessica Stanley, la amiga de Bella. Fue Pitch Perfect (2012), sin embargo, la que la instaló en el gusto masivo como actriz y cantante.

Kendrick reveló a la revista Vanity Fair que fue ella quien ideó la secuencia de Cups, la canción que trepó a los primeros puestos de las listas de popularidad. Continuó activa en musicales como Into the Woods (2014) y como productora y protagonista de Dummy (2020), que recibió una nominación al Emmy.

Anna Kendrick tuvo un papel secundario como Jessica Stanley, una de las amigas de Bella Swan. Más tarde se consolidó como actriz y cantante con la saga Pitch Perfect

Sin embargo, no todo fue celebración. Su trabajo junto a la actriz Blake Lively en Another Simple Favor (2025) estuvo marcado por rumores de tensión entre ambas durante la promoción. Según trascendió, uno de los puntos de conflicto fue el orden de los nombres en los créditos; otro habría sido que el proceso judicial de Lively contra el director Justin Baldoni, surgido tras el rodaje de It Ends With Us, terminó opacando el lanzamiento del filme.

Al ser consultada por la revista Variety sobre el impacto de “todo lo que está pasando en el mundo” en la película, Kendrick respondió con sarcasmo: “¿Por qué, qué pasó? Tomé ayahuasca y el último año de mi vida simplemente desapareció”, antes de alejarse del micrófono.