El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante la ceremonia de izado de bandera del submarino de propulsión nuclear «Perm» —el primer submarino equipado con misiles hipersónicos «Zircon»— (Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool vía REUTERS)

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El presidente ruso, Vladimir Putin, incorporó el submarino nuclear Perm al arsenal de Rusia, una nave de la clase Yasen-M que llevará misiles hipersónicos Tsirkón. El jefe del Kremlin viajó el viernes a los astilleros de Severodvinsk, en la región de Arjánguelsk, para participar de la ceremonia de entrega de la nave a la Armada rusa y señaló que se trata de la quinta unidad de esta clase que ingresa al servicio naval en los últimos seis años.

El Perm, bautizado en referencia a una ciudad de los Urales, será asignado a la Flota del Pacífico. “En breve el nuevo crucero entrará a formar parte de la Flota del Pacífico (...) y defenderá las fronteras marítimas y la seguridad de la Patria, nuestro Lejano Oriente, nuestro Ártico y toda Rusia”, afirmó Putin.

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En ese sentido, sostuvo que los submarinos Yasen-M pueden cumplir operaciones en distintas áreas oceánicas sin ser detectados y utilizar misiles de crucero navales y proyectiles hipersónicos Tsirkón.

“Pueden cumplir misiones en cualquier zona del océano en el mundo, operando de manera encubierta y utilizando todo tipo de misiles de crucero de emplazamiento naval y también misiles hipersónicos Tsirkón, que se caracterizan por su potencial ofensivo y alta precisión”, declaró el presidente ruso.

Putin agregó que Rusia figura entre los pocos países capaces de construir submarinos atómicos de esta capacidad, equipados con armamento de alcance global.

La tripulación del submarino de propulsión nuclear "Perm" participa en una ceremonia de izado de bandera durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, al astillero Sevmash en Severodvinsk, Rusia, el 27 de noviembre de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

Rusia prevé sumar otros cinco submarinos a su Armada antes de 2030 y elevar el gasto militar hasta USD 200.000 millones en 2027, tras la incorporación de Perm. Los misiles Tsirkón tienen un alcance de 1.000 kilómetros y alcanzan una velocidad de Mach 10, equivalente a entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. Rusia sostiene que esas características dificultan su detección por parte de las defensas antiaéreas enemigas.

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Putin afirmó que el astillero Sevmash entregará otras cinco unidades a la Armada rusa hasta 2030. Tres de esos submarinos pertenecerán a la cuarta generación Yasen-M. El mandatario señaló que el Kremlin busca ampliar la flota submarina y actualizar su arsenal de largo alcance y sus sistemas antibuque para reforzar la presencia naval rusa en distintos mares.

Las dos cámaras del Parlamento ruso aprobaron recientemente el presupuesto estatal, que prevé un aumento de un tercio en el gasto de defensa hasta USD 200.000 millones en 2027, cerca del 7% del producto interno bruto de Rusia. Tras la votación del Senado, Putin aseguró que el Gobierno destinará “importantes recursos financieros” al fortalecimiento de la Armada.

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Vladimir Putin reforzó el arsenal nuclear ruso y presentó un nuevo submarino atómico con misiles hipersónicos (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó el papel de los submarinos nucleares dentro de las fuerzas estratégicas rusas. “Los submarinos atómicos son una parte muy importante de la tríada”, afirmó y agregó: “No se puede minusvalorar la importancia de la propia tríada nuclear en las actuales condiciones geopolíticas”.

La tríada nuclear rusa reúne misiles intercontinentales, submarinos atómicos y aviación estratégica. “Nuestro país vive ahora en un entorno muy, muy hostil. Por eso, la tríada nuclear es una garantía fiable de nuestra seguridad”, sostuvo Peskov.

La Armada rusa sufrió un revés el 22 de noviembre con el hundimiento de la corbeta Merkury frente a las costas del este de Libia, en un ataque con drones acuáticos que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reivindicó. Kiev también atacó recientemente en Libia y el Báltico otros dos buques vinculados con el Ministerio de Defensa ruso.

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Zelenskt calificó como “objetivo totalmente legítimo” a la corbeta rusa hundida y afirmó que los servicios secretos de su país verificaron que la otra embarcación atacada transportaba armas para Rusia. En ese sentido, sostuvo que las operaciones alcanzaron a buques rusos vinculados con actividades militares. Sobre el segundo barco, señaló que los organismos de inteligencia ucranianos comprobaron su uso para el traslado de armamento.

El mandatario afirmó que los diplomáticos de Ucrania coordinaron acciones con Gobiernos de varios países, aunque no identificó a los Estados involucrados. La operación contra naves enemigas en el puerto de un tercer país fue, según Zelensky, “inédita en esta guerra”.

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(Con información de EFE)