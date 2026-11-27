Marcos Enrique Sanchez Paz fue arrestado en Miami-Dade por apuñalar a su pareja en una vivienda del vecindario de Westchester (Miami-Dade Corrections and Rehabilitation).

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Un hombre de 42 años fue detenido en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja, una mujer con doble amputación que utiliza silla de ruedas, durante una discusión en la vivienda que compartían en el vecindario de Westchester.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 del martes 24 de noviembre. La mujer sufrió múltiples heridas en el torso, una lesión en el bazo, daños en el pecho, hemorragia pulmonar y la fractura de una costilla, según la denuncia recogida por PEOPLE.

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La víctima fue trasladada en estado crítico al HCA Florida Kendall Hospital, donde los médicos la intubaron y la llevaron de inmediato a cirugía, reportó Miami Herald.

El detenido fue identificado como Marcos Enrique Sanchez Paz. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade indicó que mantenían una relación desde hacía dos años.

Sanchez Paz permanece bajo custodia y enfrenta un cargo por intento de homicidio. Hasta la tarde del miércoles, se encontraba recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza aún por determinar.

La policía sitúa el ataque en medio de una disputa doméstica

Los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada relacionada con un incidente doméstico. La información recopilada por los investigadores indica que la pareja discutía por “asuntos desconocidos” y el conflicto escaló, precisó Local 10.

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Por consiguiente, según el reporte de arresto, Sanchez Paz habría tomado un cuchillo de cocina y atacado repetidamente a la mujer. Las autoridades señalaron que el motivo del ataque no estaba claro.

Mientras estaba en el suelo, la víctima realizó una videollamada a su hijo y le dijo: “Mi novio me apuñaló”. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, la mujer reiteró la acusación y lo identificó.

Los paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue la trasladaron al hospital. La información divulgada hasta el momento no identifica a la víctima ni precisa su evolución tras la intervención quirúrgica.

El agresor utilizó un cuchillo de cocina durante un altercado en la residencia que ambos compartían (Captura de video: Univisión Miami).

El sospechoso regresó a la casa después de abandonar el lugar

De acuerdo con las autoridades, el acusado salió de la residencia antes de la llegada de los agentes. Su ausencia fue breve: regresó mientras los efectivos aún trabajaban en el lugar, momento en que fue detenido, informó Miami Herald.

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Durante el arresto, los agentes advirtieron lo que parecían ser salpicaduras de sangre en su pie derecho. El detenido también fue trasladado a un hospital, dado que se encontraba incoherente.

Los detectives no le tomaron declaración debido a ese estado y a su negativa a proporcionar una versión de los hechos.

Tras recibir atención médica, Sanchez Paz fue trasladado a la cárcel del condado y se declaró no culpable en su primera audiencia, consignó PEOPLE.

Los CDC registran mayor riesgo de violencia de pareja entre mujeres con discapacidad

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja Íntima de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelan que las mujeres con discapacidad tienen una mayor probabilidad de denunciar violencia física por parte de una pareja íntima que aquellas sin discapacidad.

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El relevamiento también registra una mayor incidencia de violación, violencia sexual distinta de la violación, acoso, agresión psicológica y control de su salud reproductiva o sexual por parte de su pareja.