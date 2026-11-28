La Presidencia argumentó que la postergación en el cumplimiento de las sentencias vulnera el sistema de justicia y afecta a los familiares de las víctimas (REUTERS/Evelyn Hockstein).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando que instruye al Departamento de Justicia y al fiscal general, Todd Blanche, a solicitar la pena de muerte en nuevos casos de “delitos federales atroces” y a acelerar la ejecución de las condenas capitales ya dictadas.

La directiva incorpora el asesinato en primer grado de menores y los homicidios cometidos durante una violación, abuso sexual, explotación sexual infantil o trata sexual. Asimismo, abarca los asesinatos vinculados con secuestros o trata de personas.

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La medida se suma a una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, que ya contemplaba la pena de muerte para determinados crímenes federales, entre ellos el asesinato de agentes de seguridad y los delitos capitales cometidos por personas que se encuentran ilegalmente en el país.

La Presidencia sostuvo que una demora prolongada en cumplir una sentencia es “una grave ofensa al sistema de justicia” y priva a las familias de las víctimas del “cierre que merecen”.

Donald Trump instruyó al fiscal general Todd Blanche a priorizar la solicitud de la pena de muerte en determinados delitos federales y a acelerar los procedimientos (REUTERS/Evelyn Hockstein).

El memorando busca acortar los procesos judiciales y administrativos previos a las ejecuciones

La orden dispone que la Fiscalía General priorice la resolución expedita de las apelaciones directas, las solicitudes de habeas corpus y otros procedimientos posteriores a la condena.

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Además, deberá oponerse a las tácticas judiciales que considere dilatorias, solicitar la tramitación acelerada de los expedientes cuando corresponda y eliminar demoras administrativas innecesarias.

El texto aclara que las instrucciones deberán aplicarse de conformidad con la legislación vigente y la disponibilidad de fondos.

Al mismo tiempo, precisa que la orden no crea derechos ni beneficios exigibles ante la justicia contra el Gobierno federal, sus organismos o funcionarios.

El Departamento de Justicia debe priorizar la tramitación expedita de apelaciones y recursos de habeas corpus para evitar demoras judiciales (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Trump cuestionó a Newsom por las conmutaciones de condenas a muerte en California

El mandatario anunció la medida el lunes, durante un acto en la sede del Departamento de Justicia en Washington, donde criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, por su decisión de conmutar las penas de muerte de 548 presos.

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Trump afirmó: “Newsom y la izquierda radical ven estos actos atroces y su compasión no es por los hijos de sus padres, sino por los monstruos que arrebataron vidas jóvenes e inocentes. Supongo que es política. No sé cómo puede ser buena política. Creo que es pésima política”.

Por su parte, Blanche aseveró: “Eso no es justicia. Eso no es lo que el pueblo estadounidense merece. Eso no es lo que las familias de las víctimas de asesinatos horribles merecen”.

Durante el evento, el presidente invitó a familiares de víctimas a contar sus testimonios, entre ellos la madre de Michael Lyons, un niño de 8 años que fue secuestrado, torturado y asesinado, y el padre de Polly Klaas, quien fue secuestrada y estrangulada a los 12 años.

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Familiares de niños asesinados brindaron sus testimonios durante el acto oficial en la sede del Departamento de Justicia en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Según informó The Washington Post, Trump afirmó que el Departamento de Justicia buscaría anular la decisión de Newsom de conmutar la condena, aunque no detalló de qué manera lo haría.

En un comunicado recogido por Associated Press, el funcionario de California confrontó los dichos del líder republicano: “No voy a aceptar lecciones sobre rendición de cuentas de un presidente que ha utilizado el poder de indulto para ayudar a amigos adinerados y socios comerciales a eludir la responsabilidad, mientras las víctimas luchan por recuperar lo que les fue robado”.

Luego agregó: “La justicia debe centrarse en las personas a las que servimos, no en los intereses políticos de quienes ostentan el poder”.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, conmutó las penas de muerte de 548 presos (REUTERS/Daniel Cole).

La decisión de Newsom todavía está pendiente de resolución judicial: la Corte Suprema estatal debe aprobar la concesión de clemencia a quienes hayan sido condenados por más de un delito grave. El gobernador remitió los expedientes de 382 de los 548 condenados.

En paralelo, 30 fiscales de distrito y más de dos docenas de familiares de víctimas, representados por la Fundación de Justicia Penal, presentaron una demanda para frenar el plan y reclamaron que cada caso sea evaluado de forma individual.