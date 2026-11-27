Andrea Stewart-Cousins falleció a los 76 años en su residencia de Yonkers tras pasar el Día de Acción de Gracias con su familia (REUTERS/Jeenah Moon)

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Andrea Stewart-Cousins, primera mujer en liderar la mayoría del Senado del estado de Nueva York, murió el viernes en su hogar de Yonkers tras pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Tenía 76 años.

Mike Murphy, portavoz de la mayoría senatorial demócrata, confirmó la muerte en un comunicado, según informó el New York Times. No se informaron las causas del fallecimiento.

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Primera mujer y primera mujer negra en presidir el Senado de Nueva York

Stewart-Cousins llegó al Senado estatal en 2006, cuando derrotó al entonces senador Nick Spano. Dos años antes había intentado el mismo escaño y lo había perdido por apenas 18 votos. Durante sus primeros años en Albany, la cámara estuvo marcada por enfrentamientos internos y escándalos que llevaron a varios de sus predecesores ante los tribunales. En ese contexto, sus colegas la eligieron líder de la minoría en 2012.

Su ascenso al poder máximo llegó en 2019, cuando los demócratas conquistaron 39 de los 63 escaños del Senado, su primera mayoría estable desde la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, Stewart-Cousins se convirtió en la primera mujer en integrar el histórico grupo de negociadores conocido como “los tres hombres en la sala”, el grupo de negociadores donde el gobernador y los líderes legislativos definen el presupuesto estatal.

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Las reformas de justicia penal, inquilinos y aborto durante su gestión

Apenas asumió la mayoría, el Senado bajo su conducción aprobó una serie de leyes que habían permanecido bloqueadas durante años: reformas a la justicia penal, ampliación del voto anticipado, protecciones para inquilinos e inmigrantes y la codificación de los derechos al aborto en la legislación estatal, una causa que consideraba prioritaria.

Stewart-Cousins fue la primera mujer y primera mujer negra en liderar la mayoría del Senado del estado de Nueva York (EFE/Don Pollard/Gobernación de Nueva York)

Representó el Distrito Senatorial 35, que abarca el sur del condado de Westchester. Antes de llegar al Senado estatal, fue directora de asuntos comunitarios de la ciudad de Yonkers desde 1992 y luego legisladora del condado de Westchester, donde ocupó los cargos de vicepresidenta y whip de la mayoría. En 2022 ejerció brevemente como vicegobernadora interina.

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La sucesión y la supermayoría que no llegó a encabezar

La muerte de Stewart-Cousins ocurrió en un momento de particular peso institucional. Días antes, el bloque demócrata había ratificado su continuidad como líder y aprobado un cambio de reglamento para que pudiera ejercer el cargo durante el próximo año. El partido se prepara, además, para asumir una supermayoría de hasta 48 bancas tras las elecciones de noviembre.

El viernes, funcionarios del partido señalaron que aún era pronto para definir si se lanzaría un proceso formal de sucesión o si se designaría un líder interino. “Tendremos más información sobre la sucesión legislativa en las próximas semanas”, indicó Murphy en el comunicado.

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Las condolencias de Hochul y legisladores de ambos partidos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que “Nueva York es un lugar mejor” gracias a la labor de Stewart-Cousins. “En los días que vienen, se escribirá mucho sobre el extraordinario lugar que Andrea ocupa en la historia de este estado”, dijo en un comunicado recogido por Politico.

La gobernadora Kathy Hochul y legisladores de ambos partidos expresaron sus condolencias y destacaron el legado de Stewart-Cousins (REUTERS/Jeenah Moon)

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards, recordó que Stewart-Cousins fue “hija de viviendas de protección oficial” y madre soltera a los diecinueve años. “Pocos líderes en la historia de nuestro estado han logrado tanto ni impactado tantas vidas”, afirmó en un comunicado recogido por Queens Daily Eagle.

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El representante republicano Mike Lawler también lamentó su muerte. “Fue una figura histórica en la política de Nueva York, una servidora pública excepcional y una mujer de integridad, respeto y civismo”, escribió en sus redes sociales.

Entre sus familiares sobrevivientes se encuentran su hermano, tres hijos y seis nietos.