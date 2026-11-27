Los consumidores estadounidenses aprovechan las rebajas de Black Friday para abastecerse de artículos de uso cotidiano junto a los regalos navideños (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Este Black Friday, los consumidores estadounidenses no solo buscan regalos navideños: también aprovechan las ofertas para abastecerse de champú, camisetas, artículos para mascotas y otros productos de uso cotidiano.

La presión inflacionaria, agravada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el encarecimiento del combustible, cambió los hábitos de compra de los consumidores.

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El gasto en productos básicos crece junto al de regalos

Cuando hay descuentos disponibles, los artículos de necesidad comparten carrito con los juguetes y la electrónica. Analistas del sector señalan que los precios elevados en rubros como alimentación y gasolina llevaron a los consumidores a sacar mayor partido de los eventos promocionales.

Según WalletHub, el 85% de los consumidores estadounidenses prevé gastar lo mismo o menos que en 2025. Deloitte estima que el gasto promedio por persona durante los cinco días del fin de semana promocional —de jueves de Acción de Gracias al Cyber Monday— será de USD 624.

Pese a ese panorama, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que las ventas de noviembre y diciembre de 2026 crecerán 4,2% interanual hasta superar el billón de dólares —superior al incremento de 3,1% registrado un año antes—, con 182,7 millones de compradores que participarán en el fin de semana de Black Friday.

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La IA más que duplicó el tráfico hacia las tiendas en línea

La Federación Nacional de Minoristas proyectó ventas por 1.013 millones de dólares durante la temporada de compras de 2026

El elemento más disruptivo de esta edición es la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial para comparar precios, investigar productos y detectar ofertas. Según Salesforce, casi uno de cada cinco compradores inicia su proceso de compra con herramientas de IA. La empresa estima además que la IA y los agentes digitales influirán en USD 75.800 millones —equivalente al 21%— de las ventas globales de la Cyber Week este año.

Adobe aportó datos en la misma dirección: el tráfico hacia tiendas en línea generado por herramientas de IA más que se duplicó respecto de noviembre de 2025, y los compradores que llegan a través de esas referencias tienen el doble de probabilidad de concretar una compra que los usuarios habituales del comercio electrónico. Las consultas más frecuentes incluyen comparación de precios y recomendaciones de productos.

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“La IA se convirtió en otra herramienta que los consumidores usan para facilitar las compras navideñas, ya sea para investigar productos o encontrar las mejores ofertas”, afirmó Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de estrategia de Prosper Insights & Analytics, según License Global, revista estadounidense de licencias y marcas.

Descuentos más profundos y períodos promocionales más largos

El formato tradicional del Black Friday —una jornada única con filas desde la madrugada— quedó atrás. En 2026, las promociones comenzaron antes de Halloween, con Amazon y Best Buy, que lanzaron sus ofertas el 19 de noviembre, y Walmart el 23 del mismo mes. Costco inició el 30 de octubre y extendió una segunda ronda de descuentos a partir del 16 de noviembre.

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A pesar de ese calendario adelantado, los analistas coinciden en que los mejores precios siguen reservados para el jueves de Acción de Gracias y el viernes siguiente. Según Adobe, los descuentos en televisores promediarán el 23% el viernes, frente al 11% registrado durante los primeros 22 días del mes. En salud y belleza, Salesforce proyecta rebajas del 33% entre el martes y el lunes de Cyber Monday.

El tráfico hacia tiendas en línea impulsado por herramientas de inteligencia artificial se duplicó frente al registro del año previo (REUTERS/Shannon Stapleton)

Un relevamiento de Reuters en los sitios web de los principales minoristas detectó que Walmart ofrecía un televisor Vizio Quantum de 85 pulgadas a USD 498 —frente a los USD 698 habituales— y que Best Buy recortó el precio de un televisor TCL de 65 pulgadas a USD 229,99 desde USD 469,99. Apple distribuyó tarjetas de regalo de hasta USD 300 durante el Cyber Weekend.

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Asistentes de IA de Walmart y Amazon, con mayor gasto promedio por orden

El impacto de la IA no se limita a la etapa de búsqueda: también incide en cuánto gastan los compradores una vez que deciden comprar. John Furner, director ejecutivo de Walmart, informó a analistas este mes que los clientes que usaron Sparky —el asistente de compras con IA del minorista— gastaron en promedio un 40% más por orden que quienes no lo emplearon. Andy Jassy, CEO de Amazon, reveló el mes pasado que los usuarios de su asistente Alexa gastan un 50% más que el resto.

Pese a estos números, los consumidores mantienen reservas frente a la autonomía de la IA: la mayoría no está dispuesta a delegar la decisión final de compra a una herramienta automatizada, según un análisis de Forbes.

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Perspectivas cautelosas de las cadenas ante una demanda desigual

El entorno macroeconómico impone cautela. El último informe del Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo registró un tercer mes consecutivo de incrementos en la inflación subyacente, mientras que la inflación general estuvo impulsada por el alza en alimentos, alojamiento y combustible.

Ante ese escenario, minoristas como Walmart, Ross Stores, Gap, Bath & Body Works y Lowe’s emitieron perspectivas cautelosas para la temporada festiva, al advertir una demanda despareja de compradores más selectivos, según Reuters. Target, en cambio, informó su mejor crecimiento de ventas en más de cinco años tras recortar precios en miles de artículos, lo que llevó a la empresa a elevar sus proyecciones anuales, de acuerdo con la misma agencia.

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Dos de cada cinco compradores prevén utilizar plataformas de pago diferido para solventar sus consumos de la temporada festiva

Una encuesta de NerdWallet reveló que dos de cada cinco compradores planean utilizar opciones de pago diferido como AfterPay y Klarna para financiar sus compras navideñas.