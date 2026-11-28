El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece junto al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará el 4 de diciembre a Phoenix, Arizona, para encabezar la inauguración de una nueva ampliación de la planta de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fabricante de chips para Nvidia, Apple y otras compañías tecnológicas prestigiosas.

La expansión prevé la creación de 10.000 empleos directos y 11.000 indirectos en la región, de acuerdo con información de la Casa Blanca difundida por medios estadounidenses. La visita se inscribe en la estrategia de Trump para aumentar la producción tecnológica dentro de Estados Unidos y sumar respaldo para Jensen Huang, el recientemente restituido a CEO de la empresa.

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El acto tendrá lugar doce días después de que Huang retomara sus cargos como director ejecutivo de Nvidia, empresa con sede en Santa Clara, California, y referente en chips destinados a inteligencia artificial.

Huang dejó sus puestos el 12 de noviembre tras conocerse una relación extramatrimonial con Alice Huang, la mujer señalada como presunta espía china. El consejo de administración de Nvidia resolvió su regreso el 23 de noviembre, después de que Trump interviniera ante los directivos de la compañía.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang (REUTERS/Aaron/Archivo)

El mandatario estadounidense afirmó en entrevistas con medios estadounidenses que convenció al consejo para reincorporar al ejecutivo de origen taiwanés. Trump defendió su continuidad al considerar que Huang ocupa un lugar relevante para la economía y la seguridad de Estados Unidos. El jueves, el presidente sostuvo que posee “información muy abundante” para respaldar su postura.

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Según informó esta semana la BBC, el jefe de Estado posee entre USD 12,5 millones y USD 58 millones en acciones de Nvidia.

Jensen Huang comparecerá la próxima semana ante el Congreso

El director ejecutivo de Nvidia comparecerá entre el 1 y el 3 de diciembre ante comités del Congreso de Estados Unidos para responder sobre los controles a las exportaciones de chips avanzados y cuestiones de seguridad nacional.

La primera sesión tendrá lugar el 1 de diciembre a puerta cerrada ante los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes. Un día más tarde, esos mismos organismos recibirán al director jurídico de Nvidia, Tim Teter.

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Los presidentes de los tres comités de la Cámara indicaron que ambas entrevistas quedarán registradas en transcripciones.

El 3 de diciembre, Huang será el único testigo de una audiencia pública e híbrida del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, presidido por el republicano Tim Scott.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang introduces the RTX Spark GPU during a keynote address on the sidelines of the annual Computex in Taipei, Taiwan, June 1, 2026. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La sesión llevará por título “Protegiendo la ventaja de Estados Unidos en IA: Supervisión de los controles de exportación estadounidenses”, de acuerdo con la agenda del comité, a la cual accedió Europa Press.

El organismo del Senado supervisa las políticas destinadas a limitar la transferencia de tecnología sensible al exterior. Las comparecencias se producen en medio del debate político sobre las ventas internacionales de chips avanzados y los mecanismos de control sobre ese comercio.

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En una declaración conjunta, los presidentes de los comités de la Cámara afirmaron que la revisión interna de la compañía y la restitución de Huang “no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que su bancada utilizará sus atribuciones para investigar al director ejecutivo, y a otros directivos de la empresa. “La prisa de la administración Trump por restituir a Jensen Huang subraya la necesidad de que el Congreso actúe”, aseguró el senador demócrata en X.

El dirigente también cuestionó la intervención del mandatario republicano en el caso. “Está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional”, alegó.

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(Con información de EFE y Europa Press)