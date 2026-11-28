Según la Administración Federal de Aviación y el audio del control de tráfico aéreo, no se reportaron heridos (Créditos: New York Post)

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Dos aviones de American Airlines rozaron sus alas en la tarde del viernes mientras se preparaban para despegar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, sin que se registraran heridos, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El incidente ocurrió a las 17:10 hora local del 27 de noviembre, (22:10 GMT), y afectó al vuelo AA 638, con destino a Dallas-Fort Worth, y al vuelo AA 2152, que debía partir hacia Chicago. Ambas aeronaves eran Boeing 737.

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La FAA señaló que el vuelo 638 entró en contacto con el ala del vuelo 2152 mientras rodaba por la pista de despegue. El organismo anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

“Ligeramente pasamos la línea de espera y, desafortunadamente, tuvimos un roce con el avión de American que está detrás... al lado nuestro”, declaró el piloto del AA 638 a la torre de control, según un audio difundido por 7News y citado por el New York Post.

La autoridad aeronáutica no emitió restricciones a las operaciones del aeropuerto, ubicado en Virginia y utilizado por pasajeros que viajan hacia Washington D.C.

La FAA abrió una investigación tras el contacto entre dos aeronaves de American Airlines en Washington (Captura de pantalla)

American Airlines confirmó que retiró de forma temporal ambas aeronaves para una inspección técnica. La empresa pidió disculpas a los pasajeros y los reubicó en otros vuelos programados para esa misma noche. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias ocasionadas y estamos trabajando para que puedan continuar su viaje lo antes posible”, declaró la aerolínea.

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En diálogo con CNN, un pasajero relató: “Se oyó un fuerte jadeo de varias personas cuando nos balanceamos al principio, y luego un montón de murmullos cuando todos miraban por la ventana y veían lo que pasaba”. “Fue muy fuerte. Todo el avión se sacudió”, agregó.

El episodio ocurrió durante el período de mayor movimiento aéreo por el feriado de Acción de Gracias. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que el martes se registraron 52.000 vuelos, la cifra diaria más alta de los últimos 16 años. A su vez, definió el período de desplazamientos por Acción de Gracias como el “Super Bowl de los viajes por aire”. Para este período, se prevén alrededor de seis millones de viajeros en vuelos domésticos

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El incidente sucedió dos días después de que un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que cubría el vuelo 910 desde Memphis, saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Investigadores y equipos de emergencia trabajan en el lugar donde un avión de carga de FedEx se salió de una pista el miércoles 25 de noviembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami.(AP/Rebecca Blackwell)

Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami quedaron restringidas el miércoles por la noche. La aeronave excedió los límites de la pista 26R cerca de las 20:40 hora local y terminó en una zona próxima al perímetro aeroportuario, según la FAA. La FAA ordenó a las 20:16 una suspensión temporal de las salidas con destino a Miami por la presencia de un avión inoperativo en la pista. La medida también afectó los vuelos entrantes y, en principio, regía hasta las 21:45.

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La situación obligó a limitar de forma temporal las operaciones del aeropuerto. Miami-Dade Fire Rescue confirmó que no hubo personas heridas ni traslados médicos. FedEx indicó que el avión sufrió un inconveniente durante el aterrizaje y señaló que colaboraba con las autoridades a cargo de la investigación.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrieron una investigación para establecer las causas de la salida de pista. Hasta este sábado, se desconocen las causas del despiste.

(Con información de EFE)