El águila calva Jackie murió a causa de la influenza aviar altamente patogénica H5N1 tras su rescate en California (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP)

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Jackie, la emblemática águila calva, que acumuló casi 840.000 seguidores en YouTube gracias a una cámara que transmitía su nido en vivo, murió en agosto pasado a causa de la influenza aviar altamente patogénica, un virus que desde 2021 ha diezmado poblaciones de aves silvestres y aves de corral en los cinco continentes y que los científicos advierten que sigue siendo impredecible.

Jackie murió de gripe aviar aunque sus síntomas no encendieron las alarmas habituales

Jackie, la famosa águila calva del lago Big Bear, en California, fue hallada débil, sucia y con bajo peso a orillas del lago en la madrugada del 18 de julio de 2026. Trasladada de inmediato al Ojai Raptor Center, fue examinada por los veterinarios, que detectaron una anemia grave e inflamación renal, pero ningún signo neurológico típico de la gripe aviar —como convulsiones o torcimiento del cuello— que justificara realizar la prueba de detección. Murió el 10 de agosto de 2026 sin que sus cuidadores hubieran podido identificar la causa durante su internación; sería la necropsia posterior la que revelaría el diagnóstico definitivo.

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Fue recién el 14 de octubre de 2026 cuando el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) confirmó, a través de una necropsia, que la causa primaria de su deterioro había sido el virus H5N1. La enfermedad le provocó una úlcera grave en el estómago que derivó en hemorragia interna y anemia, y el tejido dañado permitió la entrada de bacterias que generaron una infección secundaria, según explicó Steve Kubiski, director de investigaciones de enfermedades de la San Diego Zoo Wildlife Alliance.

“Sus problemas principales no habrían activado mis alarmas de gripe”, reconoció la Dra. Victoria Hall, epidemióloga del Instituto One Health de la Universidad de California en Davis. Hall señaló que el caso de Jackie ilustra cuánto falta aún por comprender sobre cómo el virus afecta a las águilas. “Sabemos todo sobre la gripe hasta que llega el día de mañana y hace algo diferente, muta, cambia”, afirmó la especialista en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

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Al menos 1.047 águilas calvas murieron en Estados Unidos desde que el virus llegó al país en 2021

La expansión global del virus H5N1 alcanzó Oceanía e infectó ganado lechero con saldo de un trabajador rural fallecido en territorio estadounidense (NBC)

La muerte de Jackie no fue un hecho aislado. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), al menos 1.047 águilas calvas han sido registradas como víctimas del actual brote de H5N1 desde que la cepa apareció en América del Norte en 2021. Nueve de esos casos corresponden a California, donde el virus se detectó por primera vez en 2022. Jackie es la primera ave silvestre conocida con infección por gripe aviar proveniente del área del lago Big Bear.

Los investigadores advierten que esas cifras son, en realidad, una subestimación significativa. El monitoreo oficial depende principalmente de aves muertas que son recolectadas y enviadas para análisis, y muchos cadáveres nunca son encontrados. Durante el brote de 2022-2023 en Míchigan, se estima que perecieron más de 400 parejas reproductoras de águilas calvas. “Lo único que me asustó en toda mi carrera, en 43 años, fue ver vastas zonas de Míchigan sin águilas en sus nidos”, declaró Bill Bowerman, profesor de la Universidad de Maryland que lleva décadas estudiando a estas rapaces.

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El H5N1 llegó a Australia y Nueva Zelanda este año y sigue avanzando sin señales de retroceso

El virus no ha frenado su expansión global. Este verano boreal alcanzó Australia y Nueva Zelanda, donde desencadenó mortandades masivas de aves marinas. En paralelo, el mismo agente patógeno que mata a las aves silvestres continúa devastando granjas avícolas en Estados Unidos e infectando vacas lecheras, con un nuevo brote en curso en el Noroeste del Pacífico, donde un trabajador rural murió y otros dos resultaron contagiados.

En 2024, Chris Walzer, director ejecutivo de salud de la Wildlife Conservation Society (WCS), describió el avance del virus como “apocalíptico” y advirtió que representa “una amenaza existencial para la biodiversidad mundial”.

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No existe cura para el virus en aves silvestres; el diagnóstico temprano apenas habría cambiado el pronóstico

Incluso si los veterinarios del Ojai Raptor Center hubieran identificado el H5N1 a tiempo, el desenlace probablemente habría sido el mismo. No existe tratamiento curativo para la enfermedad en aves silvestres; la atención se limita a cuidados de apoyo como hidratación, nutrición y manejo de infecciones secundarias —exactamente lo que el centro ya estaba proporcionando a Jackie.

El macho Shadow estableció vínculos con nuevas hembras en el nido del lago Big Bear bajo la vigilancia de organizaciones ambientales (Facebook Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam)

“Un diagnóstico más temprano podría haber indicado que el pronóstico no era bueno”, señaló el Dr. Hugues Beaufrère, director médico del California Raptor Center de UC Davis. Hay, sin embargo, un dato que ofrece cierto margen de esperanza: un estudio realizado en Minnesota encontró que aproximadamente el 69% de las águilas muestreadas presentaba anticuerpos contra la influenza, lo que sugiere que una proporción considerable de los animales expuestos logra sobrevivir.

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La campaña de recaudación lanzada tras la internación de Jackie reunió USD 1,57 millones

La popularidad de Jackie en internet tuvo una consecuencia concreta: la campaña de financiamiento colectivo impulsada por el Ojai Raptor Center reunió alrededor de USD 1,57 millones hasta mediados de noviembre, según registros obtenidos por Los Angeles Times. Hall consideró que el legado más valioso de la rapaz sería impulsar una investigación más profunda sobre el impacto del virus en las aves silvestres.

Shadow, la pareja de Jackie durante años, ha seguido activo en el nido de Big Bear y fue captado en la transmisión en vivo estableciendo vínculos con al menos dos águilas hembras. Los Friends of Big Bear Valley, la organización sin fines de lucro detrás de la cámara, confirmó que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el estado sanitario de las aves que habitan y frecuentan el lago.

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