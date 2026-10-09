Cómo prepararse para la llegada del huracán Isaias

El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en el Golfo de México y avanza hacia la costa sur de Estados Unidos con vientos sostenidos de 193 km/h (REUTERS/Marco Bello).

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El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en el Golfo de México, con vientos sostenidos de 193 km/h y avanza hacia la costa sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

Isaias es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 y el primero de gran intensidad en la cuenca desde Melissa, en octubre del año pasado.

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Mientras el sistema se aproxima a la costa, la preparación dentro y fuera del hogar puede reducir los riesgos. Asegurar las ventanas, despejar el patio, cargar los teléfonos y reunir los artículos esenciales permite estar mejor preparado ante una evacuación o una interrupción prolongada de los servicios.

Las últimas horas exigen asegurar el exterior y prever la evacuación

Antes de que se intensifiquen el viento y la lluvia, es necesario revisar tanto el interior como el exterior de la vivienda.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia (GEMA) indica que las ventanas deben cubrirse con persianas para huracanes o paneles de madera contrachapada para exteriores de al menos 16 milímetros (5/8 de pulgada). No se debe utilizar cinta adhesiva sobre los vidrios, dado que no evitará que se rompan.

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Dentro de la vivienda, USA Today aconseja bajar el refrigerador a la temperatura mínima, llenar lavabos y bañeras y cerrar la llave principal del agua. Los muebles y las computadoras deben alejarse de puertas y ventanas expuestas. Conviene preservar los archivos y colocar los documentos en recipientes impermeables, en zonas elevadas y protegidas del agua.

En el exterior, deben resguardarse los muebles de patio, macetas, bicicletas, parrillas, adornos, recipientes de basura y cualquier objeto que pueda ser levantado por el viento. Las puertas del garaje deben quedar aseguradas.

Además, corresponde cerrar las tomas de corriente exteriores y cubrirlas con cinta adhesiva, mantener los arbustos podados y conservar la piscina con agua hasta 30 centímetros por debajo del borde y con cloro.

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Los sacos de arena pueden proteger una vivienda al desviar acumulaciones de agua de menos de 61 centímetros (2 pies), siempre que se llenen y coloquen de forma adecuada, según el condado de Leon, en Florida.

Cada saco debe llenarse hasta la mitad con arena y cerrarse con un nudo firme. Antes de apilarlos, se debe extender una lámina de plástico o una lona contra la estructura que se busca proteger. La barrera debe adoptar una forma piramidal, con los sacos compactados y alternados como ladrillos para bloquear el paso del agua.

Los sacos de arena colocados en forma piramidal sobre una lona permiten desviar acumulaciones de agua inferiores a los 61 centímetros (REUTERS/Marco Bello).

Un kit de emergencia debe cubrir al menos tres días

Es recomendable preparar un kit de emergencia de al menos tres días, la GEMA incluye los siguientes elementos:

Agua: al menos 11 litros por persona para beber y mantener la higiene.

Alimentos: provisiones no perecederas para ese lapso de tiempo y un abrelatas si se incluyen productos enlatados.

Información y comunicación: radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) con pilas o manivela y alerta sonora, linterna, baterías adicionales y mapas locales.

Primeros auxilios y seguridad: botiquín, silbato, barbijos, láminas plásticas, cinta adhesiva, extintor y fósforos en un recipiente impermeable.

Higiene y servicios: toallitas húmedas, bolsas de basura, precintos plásticos, blanqueador doméstico y una llave inglesa o alicates para cortar los servicios.

Documentos y dinero: medicamentos recetados, anteojos, copias de pólizas, identificaciones y registros bancarios en un recipiente impermeable, además de efectivo y cambio.

Necesidades familiares: fórmula y pañales para bebés, comida y agua adicional para mascotas, ropa de recambio, mantas, artículos de higiene y actividades para niños, como libros, juegos o rompecabezas.

Es importante establecer un plan de comunicación familiar y definir con anticipación dónde se alojarán las mascotas, ya que los refugios podrían no admitirlas por razones sanitarias.

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Asimismo, el tanque del vehículo debe permanecer lleno y las rutas de salida deben revisarse antes de la llegada del temporal.

Mantener el tanque lleno de los vehículos permite una evacuación sin demoras si las autoridades ordenan abandonar la zona (REUTERS/Marco Bello).

Las alertas y el refugio temprano reducen el peligro durante el huracán

La GEMA pide contar con varias vías para recibir avisos meteorológicos y verificar que las alertas inalámbricas de emergencia estén activadas en el teléfono.

La prioridad es permanecer bajo techo, en una habitación interior pequeña, situada en la planta más baja de una construcción resistente y lejos de las ventanas. Si el agua sube rápidamente o se declara una advertencia de inundación, hay que buscar terreno elevado.

GEMA y la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) advierten que no se debe caminar ni conducir por zonas inundadas, ni intentar cruzar barricadas. Las calles anegadas pueden ocultar pavimento destruido y otros obstáculos.

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Si una persona queda atrapada en un automóvil por una crecida, debe salir de inmediato y dirigirse a una zona más elevada. Es esencial mantenerse alejado de árboles, cables eléctricos caídos y escombros.

Las autoridades advierten no cruzar calles anegadas y exigen abandonar el automóvil de inmediato ante el ascenso vertiginoso del agua (REUTERS/Chris Urso).

Tras el paso de Isaias persistirán los riesgos en calles y viviendas

Algunas jurisdicciones como la ciudad de Foley piden permanecer en casa hasta que las autoridades confirmen que las condiciones son seguras. Una vez que cesan los vientos más intensos, pueden persistir líneas eléctricas derribadas, caminos inundados, árboles inestables, estructuras dañadas y un acceso limitado para los servicios de emergencia.

Los desplazamientos deben limitarse a lo estrictamente necesario para mantener despejadas las vías de los equipos de rescate, los servicios públicos y las cuadrillas de mantenimiento.

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Tampoco se deben cruzar cierres viales ni acercarse a cables caídos. Antes de iniciar la limpieza, y solo cuando sea seguro hacerlo, los residentes pueden fotografiar los daños para documentarlos.

Los restos de la tormenta no deben dejarse en carriles de circulación, zanjas de drenaje ni en lugares que bloqueen el acceso de los equipos de emergencia.