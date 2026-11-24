Natalie Portman y Jenna Ortega en 'The Gallerist'. (Sundance Institute | photo by MRC II Distribution Company L.P.)

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The Gallerist, la nueva comedia negra protagonizada por Natalie Portman y Jenna Ortega, llegará a Netflix el próximo 4 de diciembre, el mismo día de su estreno en cines estadounidenses. La película, dirigida por Cathy Yan, se presentó en enero en el Festival de Sundance 2026 y desde entonces generó opiniones encontradas entre los críticos especializados, en su mayor parte muy negativas.

La cinta está protagonizada además por Sterling K. Brown, Daniel Brühl, Charli XCX, Zach Galifianakis, Da’Vine Joy Randolph y Catherine Zeta-Jones. Tiene una duración aproximada de 90 minutos y fue ‘coescrita’ por Yan junto a James Pedersen.

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The Gallerist sigue a Polina Polinski (Portman), una galerista recientemente divorciada que intenta consolidar su posición en el mundo del arte durante la feria Art Basel Miami. Polina presenta la obra de la artista emergente Stella Burgess (Randolph), cuyo trabajo es menospreciado por el influencer de arte Dalton Hardberry (Galifianakis) durante una visita previa a la exhibición.

Una crítica al mundo del arte

Tras un altercado entre ambos, Dalton resbala con un charco de agua filtrada por un aire acondicionado y muere empalado en la pieza central de Stella. A partir de ese momento, Polina decide presentar el accidente como una obra de arte intencional y recluta a su asistente Kiki (Ortega) para sostener el engaño mientras el cuerpo comienza a descomponerse.

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La trama de The Gallerist gira así en torno a una galerista que encubre la muerte accidental de un influencer de arte presentándola como una instalación artística, en una sátira sobre la comercialización del arte contemporáneo. El elenco se completa con personajes como una marchante recién salida de prisión (Zeta-Jones) y un comprador excéntrico (Brühl), que se suman al caos mientras la obra gana notoriedad pública.

Natalie Portman y Jenna Ortega en 'The Gallerist', una crítica al mundo del arte.

The Gallerist marca el regreso de Yan al circuito de festivales independientes tras su paso por el cine de superhéroes con Aves de presa (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn) (2020). Antes de ese proyecto, la directora se había dado a conocer en Sundance 2018 con Dead Pigs, una comedia dramática coral ambientada en Shanghái.

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Durante la presentación de la película en Sundance, según consignó el sitio oficial del festival, Yan calificó el nivel de talento reunido en el proyecto como “obsceno”, tanto delante como detrás de cámara.

Valoraciones negativas por parte de la crítica

Sin embargo, la mayor parte de las críticas que se publicaron fueron demoledoras. Richard Lawson, de The Hollywood Reporter, señaló que la premisa de la película (Portman interpretando a una galerista desesperada que intenta vender un cadáver como arte conceptual) “se lee divertida en el papel” pero “resulta torpe e inerte en pantalla”. El crítico añadió que, pese a algunos chistes puntuales y diálogos certeros, Yan eligió “un mal tema” para su película, al tratarse de un entorno difícil de retratar con precisión.

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Robert Daniels, de RogerEbert.com, fue más tajante: calificó al filme como “bastante pésimo” en su reseña. Nick Schager, de The Daily Beast, la describió como “un asunto ‘irredimiblemente’ obvio y de una sola nota” que agota todas sus ideas en los primeros diez minutos y dedica el resto del metraje a intentar, sin éxito, generar humor a partir de un escenario que calificó de “tedioso”.

Natalie Portman, Catherine Zeta-Jones y Jenna Ortega en 'The Gallerist', que se podrá ver en Netflix.

Peter Debruge, de Variety, ofreció una valoración intermedia al definir la película como “facilona pero divertida”, aunque remarcó que el filme “parece ajeno a sus numerosos agujeros de guion”, más visibles, según su comparación, que los cortes en los lienzos de la serie Spatial Concept del artista Lucio Fontana.

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Ryan Lattanzio, de IndieWire, le otorgó una calificación de C- y describió a The Gallerist como una “sátira esquemática que agota el alma”, en la que los actores parecen más interesados en disfrutar de trabajar juntos que en conectar con el público. Daniel Howat, de Next Best Picture, fue aún más severo: le asignó una puntuación de 3 sobre 10 y la calificó como “dolorosamente poco graciosa”, con observaciones sobre el mundo del arte que calificó de “superficiales y evidentes”.

Estreno en cines y llegada a Netflix

La distribución de The Gallerist ha quedado dividida según el territorio. En agosto, los estudios Roadside Attractions y Vertical adquirieron los derechos de distribución para Estados Unidos, donde la película llegará a los cines el 4 de diciembre.

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Ese mismo mes, se confirmó que Netflix había adquirido los derechos de transmisión internacional exclusiva, lo que permitirá que la cinta esté disponible en la plataforma fuera de Estados Unidos el mismo día de su estreno en salas estadounidenses. La película no figurará, sin embargo, como un título original de Netflix.