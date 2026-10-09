El huracán Isaias amenaza varias ciudades de Estados Unidos: estas son las zonas que podrían sufrir los peores efectos

El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en el Golfo de México y avanzó hacia la costa sur de Estados Unidos con vientos de 195 kilómetros por hora. (NHC)

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El huracán Isaias, que alcanzó la categoría 3 durante la mañana del viernes 9 de octubre, avanzaba sobre el Golfo de México hacia la costa de Estados Unidos, con Pensacola, Mobile, Gulf Shores, Destin y Fort Walton Beach entre las ciudades que prevén los efectos más intensos. El sistema amenazaba con vientos de huracán, marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones repentinas y posibles tornados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 07:20 CDT, Isaias tenía vientos máximos sostenidos de 195 km/h y se encontraba a unos 390 kilómetros al sur de Pensacola, Florida. El ciclón se desplazaba hacia el norte-noreste a 24 km/h. Un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aportó los datos que llevaron a elevar la clasificación del sistema a categoría 3, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

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El área bajo aviso de huracán se extendía desde Ocean Springs, Mississippi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida. El organismo meteorológico prevé que Isaias llegue a tierra dentro de esa franja durante la noche del viernes 9 de octubre o las primeras horas del sábado 10, aunque el lugar exacto del impacto todavía podía variar, según el Centro Nacional de Huracanes.

¿Qué ciudades de Estados Unidos sufrirán los peores efectos del huracán Isaias?

Las previsiones oficiales sitúan la mayor amenaza sobre la costa de Alabama y el oeste del Panhandle de Florida. Pensacola, Mobile, Gulf Shores, Orange Beach, Fort Walton Beach y Destin están dentro de la zona donde confluyen los riesgos de marejada, vientos de huracán y lluvia intensa, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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La amenaza no se limita al punto donde ingrese el ojo del ciclón. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que los vientos de fuerza de huracán se extendían hasta 45 kilómetros desde el centro, mientras que los vientos de tormenta tropical alcanzaban un radio de hasta 295 kilómetros. Esa extensión implica que localidades alejadas de la trayectoria central también pueden recibir ráfagas, inundaciones y cortes de energía.

El centro de pronósticos prevé que el sur de Alabama, el Panhandle de Florida, la región de Big Bend y el suroeste de Georgia acumulen entre 102 y 203 milímetros de lluvia durante el fin de semana. En bandas persistentes, los registros pueden llegar a 381 milímetros, con riesgo de inundaciones urbanas, repentinas y fluviales, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

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El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre la posibilidad de tornados e inundaciones en zonas interiores de Alabama, Georgia y las Carolinas. (REUTERS/Marco Bello)

¿Qué zonas de Pensacola estarán bajo mayor riesgo por el huracán Isaias?

Pensacola, Pensacola Beach, Gulf Breeze y otras comunidades del condado de Escambia se encuentran entre las áreas que pueden recibir la mayor marejada ciclónica. El Centro Nacional de Huracanes proyectó una inundación costera de entre 1,8 y 2,7 metros sobre el nivel habitual del terreno desde la frontera entre Alabama y Florida hasta Grayton Beach.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Mobile mantiene avisos de huracán, marejada ciclónica e inundaciones para la costa de Escambia y Santa Rosa. Las autoridades meteorológicas prevén que el agua avance sobre sectores bajos cercanos al litoral, especialmente en el área que quede al este de la ruta definitiva del centro de Isaias.

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Pensacola y las playas cercanas también enfrentarán oleaje elevado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó olas rompientes de entre seis y 7,6 metros sobre las playas del noroeste de Florida durante la tarde del viernes. El aviso incluye condiciones de resaca y posibles daños en accesos costeros, vías bajas e infraestructura próxima al mar.

¿Cómo afectará el huracán Isaias a Mobile, Alabama?

En Mobile, el riesgo principal combina viento, precipitaciones y crecidas costeras. El Centro Nacional de Huracanes prevé entre 0,9 y 1,5 metros de marejada en Mobile Bay, mientras que el litoral del condado de Mobile permanece bajo aviso de huracán y de marejada ciclónica.

El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile indicó que los sectores costeros pueden recibir vientos de fuerza de huracán, con ráfagas capaces de dañar techos, derribar árboles y afectar tendidos eléctricos. La oficina advirtió además sobre la posibilidad de interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en los lugares donde se registren los vientos más intensos.

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Las lluvias previstas para Mobile y el sur de Alabama oscilan entre 102 y 203 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que algunas bandas pueden dejar entre 254 y 305 milímetros en áreas aisladas, un escenario que elevaría el riesgo de crecidas de ríos, anegamientos en calles y desbordes en zonas con drenaje limitado.

El área bajo aviso de huracán se extendió desde Ocean Springs en Mississippi hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá inundaciones y marejada ciclónica en Gulf Shores y Orange Beach?

Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island están expuestas a la marejada, el oleaje y el viento por su localización en la costa de Alabama. El Centro Nacional de Huracanes prevé una inundación costera de entre 1,2 y 1,8 metros desde Dauphin Island hasta la frontera entre Alabama y Florida.

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El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile estimó que la marejada puede alcanzar entre 1,8 y 2,7 metros en zonas cercanas y ubicadas al este del punto de llegada a tierra. Esa previsión depende de la trayectoria final, la intensidad del huracán y el momento en que se produzca la marea alta.

Las playas de Alabama pueden registrar olas rompientes de entre 3,6 y 5,5 metros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones pueden generar erosión, inundaciones costeras y problemas en carreteras próximas al mar. Baldwin County, donde se encuentran Gulf Shores y Orange Beach, figura entre los condados bajo aviso de huracán.

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¿Qué efectos prevé el huracán Isaias en Destin y Fort Walton Beach?

Destin y Fort Walton Beach, en el condado de Okaloosa, permanecen bajo avisos de huracán y marejada ciclónica. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos de entre 105 y 137 km/h, con ráfagas de hasta 169 km/h en áreas costeras de ese condado.

El pronóstico oficial para la zona indica que la marejada puede alcanzar entre 1,2 y 2,1 metros sobre el nivel del suelo en sectores propensos a inundarse. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Mobile, el período de mayor exposición se extenderá desde la tarde del viernes hasta las primeras horas del sábado.

Las autoridades meteorológicas también prevén entre 102 y 203 milímetros de lluvia en la zona, con registros superiores en áreas afectadas por bandas persistentes. El Centro Nacional de Huracanes incluyó al oeste del Panhandle de Florida entre los sectores con probabilidad de inundaciones repentinas, urbanas y fluviales durante el paso de Isaias.

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Los vientos con fuerza de huracán se extendieron hasta 45 kilómetros del centro del ciclón y los de tormenta tropical alcanzaron un radio de 295 kilómetros. (CSU/CIRA y NOAA/Imagen cedida a través de REUTERS)

¿Qué riesgos enfrentan Biloxi, Gulfport y Ocean Springs por el huracán Isaias?

Ocean Springs, Gulfport y Biloxi, en Mississippi, están dentro o cerca del extremo occidental de la zona bajo aviso de huracán. El Centro Nacional de Huracanes mantiene una previsión de marejada de entre 0,9 y 1,5 metros desde la desembocadura del río Misisipi hasta Dauphin Island.

La fuerza de los vientos en estas ciudades dependerá de la trayectoria final de Isaias. El Centro Nacional de Huracanes mantiene la advertencia por huracán desde Ocean Springs hacia el este, aunque los pronósticos sitúan el núcleo de los impactos sobre el sur de Alabama y el oeste de Florida.

El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile mantiene advertencias por tormenta tropical para partes del sureste de Mississippi. La agencia prevé lluvias y ráfagas que pueden afectar la circulación, la red eléctrica y las zonas costeras bajas, aunque los acumulados de lluvia más altos se esperan sobre Alabama y el Panhandle de Florida.

¿Llegarán los vientos y las lluvias del huracán Isaias a Birmingham, Montgomery y Atlanta?

Las ciudades del interior no afrontarán el riesgo de marejada, pero pueden sufrir efectos por las lluvias, las ráfagas y las tormentas. El Centro Nacional de Huracanes informó que el centro y norte de Alabama, el este de Mississippi y partes del oeste y norte de Georgia pueden registrar vientos dañinos después de que el sistema toque tierra.

Birmingham, Montgomery y Atlanta no figuran entre los lugares de mayor amenaza por el impacto inicial del ciclón. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes señaló que las ráfagas pueden extenderse lejos de la costa y que existe riesgo de cortes de energía, caída de árboles e inundaciones localizadas en sectores interiores.

El riesgo de tornados comenzará durante la tarde del viernes en la costa de Alabama, el Panhandle de Florida y el suroeste de Georgia. Según el Centro Nacional de Huracanes, esa amenaza continuará el sábado en partes del este de Alabama, Georgia y las Carolinas, a medida que Isaias avance sobre tierra.

El Centro Nacional de Huracanes mantendrá la emisión de boletines y actualizaciones durante el viernes 9 de octubre. Las personas que vivan en las zonas bajo aviso deben revisar las instrucciones de las autoridades locales, ya que la ubicación del impacto, la intensidad del huracán y los niveles de marejada pueden modificarse en las próximas horas.