Estados Unidos

Las 5 advertencias del NHC sobre el huracán Isaias mientras se agota el tiempo para evacuar la costa del Golfo

Con vientos de 193 km/h y toque a tierra previsto para la noche del viernes, el poderoso ciclón pone en riesgo a millones de personas en Alabama, Misisipi y Florida

Vista satelital de una masa circular de nubes blancas sobre el mar, junto a la costa delimitada del sudeste de Estados Unidos
El Centro Nacional de Huracanes emitió la Advertencia 12 por riesgo de marejadas ciclónicas, vientos destructivos e inundaciones.
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El huracán Isaias llegó a categoría 3 con vientos de 193 km/h y se dirige a la costa del Golfo de Estados Unidos. El toque tierra se espera para esta noche entre la bahía de Mobile, en Alabama, y Destin, en el Panhandle de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió su Advertencia 12 a las 10:00 AM CDT del viernes 9 de octubre con cinco mensajes de alerta máxima: marejada ciclónica con riesgo para la vida, vientos destructivos sobre el Panhandle y el sur de Alabama y Mississippi, ráfagas dañinas en el interior del sureste, lluvias con inundaciones y riesgo creciente de tornados.

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Tanto Florida como Alabama declararon estados de emergencia en decenas de condados y ordenaron evacuaciones en zonas costeras.

Comunicado de alerta con texto en español y dos mapas meteorológicos que indican la trayectoria y la marejada ciclónica del huracán Isaias
Un boletín del Servicio Nacional de Meteorología detalla las advertencias de marejada y vientos por el huracán Isaias en el sureste de Estados Unidos. (NOAA)

1) Marejada ciclónica con riesgo para la vida desde la boca del Mississippi hasta Florida

El NHC advirtió que la marejada ciclónica representa la amenaza más grave para las comunidades de baja altura en la franja que va desde la desembocadura del río Mississippi hasta Suwannee, en Florida. En sectores costeros específicos, los pronósticos estiman acumulados de entre 1,8 y 2,7 metros sobre el nivel normal del mar, una altura suficiente para inundar viviendas y cortar vías de escape.

La agencia fue explícita: los residentes bajo órdenes de evacuación deben salir de inmediato y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que cuando el agua sube y el viento arrecia, “es un dilema muy, muy difícil y no hay que quedar atrapado en esa situación”, según recogió Associated Press.

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2) Vientos de huracán peligrosos y posibles cortes prolongados de luz

El NHC declaró aviso de huracán desde Ocean Springs, Mississippi, hasta el oeste del Panhandle de Florida. Sobre esa franja —el Panhandle, el sur de Alabama y el sur de Mississippi— se esperan vientos de fuerza de huracán extremadamente peligrosos y dañinos, con la posibilidad de cortes del suministro eléctrico de larga duración.

Vista satelital nocturna de un huracán en el golfo de México, con líneas de coordenadas y luces urbanas en la costa de Estados Unidos
La marejada ciclónica provocará acumulados de agua de entre 1,8 y 2,7 metros sobre el nivel normal del mar entre el río Mississippi y Florida.

Los residentes de esas áreas deben contar con un cuarto seguro donde refugiarse y prepararse para permanecer sin electricidad por un período extendido. Los preparativos comenzaron días antes: miles de integrantes de la Guardia Nacional fueron desplegados y se registraron largas filas en estaciones de combustible y tráfico paralizado en las vías de evacuación de localidades como Gulf Shores.

3) Ráfagas dañinas en el interior del sureste, especialmente en zonas altas

El impacto de los vientos no se limitará a la franja costera. El NHC advirtió que ráfagas con potencial destructivo alcanzarán el oeste y norte de Georgia, el centro y norte de Alabama, el sur central de Tennessee y amplias zonas de Mississippi, con mayor exposición en terrenos elevados.

Las recomendaciones para esas áreas incluyen asegurar objetos exteriores que puedan convertirse en proyectiles, evitar conducir vehículos de perfil alto, prepararse para cortes de energía y tener presente la posibilidad de caída de árboles sobre viviendas y vías públicas.

4) Lluvias intensas e inundaciones en la costa del Golfo y el sureste durante el fin de semana

Isaias dejará precipitaciones intensas sobre la costa central del Golfo y gran parte del sureste a lo largo del fin de semana. Las previsiones contemplan acumulados de entre 10 y 20 centímetros, con registros superiores en zonas puntuales, desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia. Esos volúmenes elevan el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y fluviales.

Mapa satelital en infrarrojo con una tormenta en espiral de color rojo, amarillo y verde sobre el golfo de México y la costa contigua
Las zonas bajo aviso de huracán se preparan para cortes prolongados del suministro eléctrico y el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional. (NOAA)

Una vez que el ciclón toque tierra, comenzará a debilitarse y podría ser degradado a tormenta tropical durante la tarde del sábado 10 de octubre. Aun así, las lluvias y el riesgo de inundaciones continuarán a medida que el sistema avance hacia el interior del país.

5) El riesgo de tornados aumentará desde la tarde del viernes y se extenderá el sábado

El NHC señaló que el potencial de tornados se incrementará durante la tarde y la noche del viernes, con mayor exposición en el Panhandle de Florida y el sur de Georgia. Durante el sábado, ese riesgo se desplazará hacia el norte-noreste, afectando partes más amplias del sureste.

Ante la acumulación de riesgos, el NHC subrayó el viernes por la mañana que el tiempo disponible para completar los preparativos se agotaba con rapidez. Respetar las órdenes de evacuación, indicó la agencia, sigue siendo la medida más eficaz para proteger la vida frente al avance del huracán.

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