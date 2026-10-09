Estados Unidos

El huracán Isaías se fortaleció a categoría 3 mientras se dirige hacia las costas de Estados Unidos

El ciclón registró vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora y activó evacuaciones, alertas por marejada e interrupciones en la producción energética del golfo de México

Mapa satelital en infrarrojo con una tormenta en espiral de color rojo, amarillo y verde sobre el golfo de México y la costa contigua
El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 sobre el golfo de México con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora (NOAA)
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El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 sobre el golfo de México este viernes 9 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora, antes de su llegada prevista a la costa norte estadounidense. El sistema, considerado un huracán mayor en la escala Saffir-Simpson, activó evacuaciones obligatorias y alertas por marejada ciclónica en sectores de Florida, Alabama y Misisipi.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó el aumento de intensidad en una actualización especial de la mañana. En ese momento, el centro del ciclón se encontraba a unos 386 kilómetros al sur de Pensacola, Florida, y a 274 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi.

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El gobernador Ron DeSantis confirmó la preparación del estado de Florida ante el avance del huracán mayor hacia la costa (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
El gobernador Ron DeSantis confirmó la preparación del estado de Florida ante el avance del huracán mayor hacia la costa (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que Isaias se había intensificado hasta convertirse en una tormenta de categoría 3, con vientos sostenidos cercanos a 193 kilómetros por hora. También aseguró que el estado se preparaba ante la posibilidad de que el sistema mantuviera la condición de huracán mayor al llegar a la costa.

Reuters había informado el jueves que los pronósticos anticipaban un fortalecimiento próximo a la categoría 3 antes de que Isaias alcanzara tierra. La agencia señaló que el fenómeno avanzaba sobre aguas cálidas del golfo, una condición que favorecía su intensificación.

El NHC prevé que el huracán pierda fuerza antes de tocar tierra

Mapa geográfico del Golfo de México y el sur de Estados Unidos con el cono de trayectoria del huracán Isaías y zonas de advertencia.
El organismo meteorológico alertó sobre riesgos de marejada ciclónica mortal e inundaciones repentinas desde la desembocadura del río Misisipi hasta Florida (NHC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Isaias llegó a ser un huracán de categoría 3, los meteorólogos esperaban un debilitamiento parcial por el incremento de la cizalladura del viento del suroeste. La previsión apuntaba a que el ciclón arribara entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado como un huracán fuerte de categoría 2.

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El área bajo advertencia de huracán se extendía desde Ocean Springs, en Misisipi, hasta el límite entre los condados Bay y Gulf, en Florida. La advertencia por marejada ciclónica, por su parte, comprendía el tramo costero entre la desembocadura del río Misisipi y el río Suwannee, en Florida.

El NHC alertó que la subida del mar podía representar un riesgo para la vida en las áreas expuestas. Además de las inundaciones costeras, los pronósticos contemplaban lluvias intensas, inundaciones repentinas, vientos destructivos y la posibilidad de tornados en partes de Florida y Alabama.

Las evacuaciones obligatorias alcanzaron condados de Florida

Las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias en zonas costeras de cuatro condados de Florida. También estaban vigentes declaraciones de emergencia en partes de Alabama, Florida y Georgia, de acuerdo con la información recogida por AFP.

Dos aeropuertos del noroeste de Florida tenían programada la suspensión de sus operaciones antes de la llegada de Isaias. Las medidas buscaban reducir la exposición de la población y facilitar las tareas de respuesta ante los efectos previstos del huracán.

Michael Brennan, director del NHC, advirtió durante una sesión informativa del jueves que Isaias sería “un huracán peligroso cuando llegue a tierra”, según declaraciones difundidas por Reuters. El funcionario pidió a los residentes de la zona bajo aviso que siguieran las indicaciones de las autoridades locales.

La evacuación de plataformas en el golfo de México provocó la parálisis del 63 por ciento de la producción petrolera regional (REUTERS)
La evacuación de plataformas en el golfo de México provocó la parálisis del 63 por ciento de la producción petrolera regional (REUTERS)

El ciclón interrumpió más de la mitad de la producción energética del golfo

La proximidad del huracán también afectó las operaciones petroleras y gasíferas en el golfo de México. Plataformas y equipos de perforación fueron evacuados, mientras las compañías suspendían preventivamente parte de su actividad.

La Administración de Minerales Marinos (MMA, por sus siglas en inglés) comunicó que cerca del 63 % de la producción regional de petróleo permanecía temporalmente interrumpida hasta el jueves. Esa reducción equivalía a casi 1,3 millones de barriles diarios fuera del mercado.

El organismo añadió que alrededor del 57 % de la producción de gas natural también había sido suspendida. La reanudación de las actividades quedaba sujeta a la evolución de Isaias y a las condiciones que dejara en las instalaciones ubicadas mar adentro.

Isaias es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026. Su formación se produjo más tarde de lo habitual en una temporada condicionada por un episodio intenso de El Niño, que dificulta el desarrollo de ciclones en el Atlántico por la cizalladura vertical del viento y el ingreso de aire seco.

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