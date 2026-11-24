Zosia Mamet junto a Elizabeth Moss en 'Mad Men'

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La actriz Zosia Mamet denunció a Matthew Weiner por el trato que, según su relato, recibió durante su participación en Mad Men. La intérprete afirmó que dejó la serie luego de cinco episodios porque el creador y productor imponía un clima de temor y la reprendió durante 45 minutos delante del equipo. Mamet aseguró que su salida no obedeció a conflictos con el resto del elenco, al que definió como “maravilloso”, sino a su vínculo con Weiner. La actriz afirmó que no podía desenvolverse en ese entorno y que la posibilidad de enfrentar otra situación similar le provocaba un temor que la llevó a abandonar la producción.

Zosia Mamet, actriz de Girls, habló sobre su paso por Mad Men durante una entrevista en el programa de Dax Shepard, Armchair Expert, emitida el lunes. Allí describió su experiencia con Matthew Weiner como “absolutamente horrible”. La intérprete encarnó a Joyce Ramsay en las temporadas cuatro y cinco del drama. Según relató, su participación terminó después de cinco episodios a causa de la dinámica que, afirmó, Weiner establecía en el set. Mamet comparó la forma de dirigir del responsable creativo de la serie con la Iglesia católica de otras épocas. “Ese tipo dirige metiendo miedo”, sostuvo durante la conversación con Shepard.

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La actriz señaló que Weiner intervenía en cada lectura de guion con un discurso sobre la confidencialidad de los libretos. De acuerdo con su testimonio, el productor advertía a los intérpretes que no podían llevar los textos a sus casas. Mamet recordó que Weiner decía: “Si veo eso, voy a encontrarte, voy a cazarte y voy a matarte”. Según la actriz, él añadía que era una broma, aunque luego modificaba el tono de esa frase. “Lo hacía en cada lectura”, afirmó. La intérprete cuestionó ese comportamiento y aseguró que no lo consideraba humorístico. “Esto no solo no es gracioso, es desagradable”, dijo sobre las advertencias que, según afirmó, escuchaba durante las reuniones de trabajo junto a compañeros como Elizabeth Moss o Jon Hamm.

Matthew Weiner en el set de 'Mad Men'

La experiencia que Mamet narró en un libro

Mamet relató que el hecho que precipitó su salida ocurrió durante un ensayo de posiciones. Según contó, Weiner llegó al set en un mal día y decidió concentrar sus críticas sobre ella. La actriz afirmó que el productor “fue con todo” contra ella frente al elenco y al equipo técnico. “Me estuvo regañando durante 45 minutos”, señaló al describir aquel momento. Tras dejar el set, Mamet llamó a sus representantes. “No puedo volver a ese set”, les dijo, según contó en Armchair Expert.

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La intérprete también habló del impacto emocional que le produjo esa situación. “Quiero matarme”, recordó haber pensado durante la reprimenda, en una frase con la que describió el nivel de angustia que sintió entonces. Mamet explicó que atravesaba un período de gran inseguridad y que temía quedar paralizada ante un nuevo episodio de ese tipo. “Me cerraré”, pensó, según su relato, porque no creía que pudiera funcionar dentro de ese ambiente. La actriz sostuvo que el miedo a que se repitiera la situación terminó por definir su decisión. “El temor de que volviera a pasar era demasiado grande”, afirmó.

Zosia Mamet ya había escrito sobre el episodio en Does This Make Me Funny?, su colección de ensayos publicada en 2025. En ese texto relató la experiencia, aunque no identificó a Matthew Weiner por su nombre. Durante la entrevista, la actriz explicó que decidió omitir el nombre del productor en el libro. Dijo que, aun así, esperaba que Weiner iniciara una demanda en su contra. “Realmente quería que Matt Weiner me demandara”, afirmó Mamet. Según explicó, una acción judicial habría significado que él reconocía que sabía que el ensayo se refería a su conducta. Mamet no aportó en la entrevista detalles sobre una respuesta de Weiner a sus declaraciones. Su relato se centró en las advertencias que, según afirmó, recibían los actores y en la reprimenda que la llevó a no regresar a Mad Men.

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