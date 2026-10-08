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Huracán Isaias EN VIVO: el ciclón se intensifica y avanza hacia los Estados Unidos

El sistema se fortalece en el Golfo de México y avanza hacia la costa sur norteamericana, donde tocaría tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado

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El huracán Isaias se fortalece en el Golfo de México y se desplaza hacia la costa sur de los Estados Unidos (CSU/CIRA y NOAA vía REUTERS).
El huracán Isaias se fortalece en el Golfo de México y se desplaza hacia la costa sur de los Estados Unidos (CSU/CIRA y NOAA vía REUTERS).

El huracán Isaias, el primero de la temporada atlántica 2026, se fortalece en el Golfo de México y avanzaba hacia la costa sur de Estados Unidos, donde tocaría tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema ya alcanzó la categoría 2 con vientos sostenidos de hasta 160 km/h. El sistema se ubicaba a unos 522 kilómetros al sur de Luisiana y avanzaba hacia el noreste a 19 km/h.

Los modelos sitúan la llegada a tierra en algún punto entre el este de Mississippi y el oeste del Panhandle de Florida. Las autoridades mantienen un aviso de huracán desde Ocean Springs, en Mississippi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, una franja que incluye toda la costa de Alabama y Panama City.

Isaias se convirtió en huracán en la noche del miércoles y es el primer huracán de temporada más tardío en el Atlántico desde 1905. La temporada transcurría con una calma inusual, que los meteorólogos atribuyen en gran parte al fenómeno de El Niño, asociado a cambios en los vientos que dificultan el desarrollo de los ciclones en el Atlántico. Antes de girar hacia el norte, el sistema pasó frente a la península de Yucatán, donde obligó a suspender clases en al menos 18 municipios del sur de México y a cerrar puertos en el Golfo.

En pocas líneas:

21:33 hsHoy

El huracán Isaias se intensifica a categoría 2

De acuerdo con el NHC, se registraron vientos sostenidos de hasta 160 km/h en el huracán Isaías, por lo que alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

A su vez, aceleró su desplazamiento y comenzó a girar hacia el norte, en dirección a la costa. El sistema se ubicaba a unos 522 kilómetros al sur de Luisiana y avanzaba hacia el noreste a 19 km/h.

El organismo anticipó que el sistema podría fortalecerse durante las primeras horas del viernes. Su previsión indica que llegará a un máximo de 177 km/h, antes de perder algo de intensidad cerca de la costa del Golfo.

21:02 hsHoy

Largas filas para cargar combustible en Pensacola mientras el huracán Isaias amenaza la costa del Golfo

Los conductores acudieron a surtidores y comercios para preparar vehículos y generadores, mientras se agotaban agua, pan, productos de papel y equipos eléctricos

La demanda de gasolina aumentó en Pensacola mientras los residentes completaban sus preparativos ante el posible impacto de Isaias (Captura de video)
La demanda de gasolina aumentó en Pensacola mientras los residentes completaban sus preparativos ante el posible impacto de Isaias (Captura de video)

Las filas para cargar combustible se extendieron el miércoles en estaciones de Pensacola, Florida, ante la aproximación de Isaias, sistema que los pronósticos prevén que se fortalezca hasta convertirse en huracán antes de alcanzar la costa norte del Golfo de México.

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20:43 hsHoy

Marejada ciclónica

El NHC advirtió que el mayor peligro será la marejada ciclónica, que podría elevar el agua entre 1,5 y 2,1 metros sobre el nivel del suelo en el tramo que va de Ocean Springs a Indian Pass, en Florida, y en la bahía de Mobile. Se esperan además lluvias de entre 75 y 180 milímetros, con acumulados locales de hasta 250 milímetros, desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con riesgo de inundaciones repentinas. También podrían formarse tornados aislados en la costa de Alabama y Florida el viernes por la noche, una amenaza que se extendería el sábado al este de Alabama y el oeste de Georgia.

Mapa del golfo de México y el sur de Estados Unidos con franjas delimitadas por fechas y horas junto a un símbolo de ciclón.
Un gráfico de la NOAA señala las horas estimadas de llegada de los vientos de fuerza de tormenta tropical del huracán Isaias en el golfo de México (NHC).
20:42 hsHoy

El huracán Isaias se intensifica y avanza hacia Estados Unidos: Florida declara el estado de emergencia en 25 condados y ordena evacuaciones

El ciclón alcanzó la categoría 1 con vientos de 130 km/h y podría llegar a la costa entre el viernes y el sábado. Alabama, Misisipi y Luisiana también están entre las zonas amenazadas por lluvias, marejada e inundaciones

El sistema meteorológico Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 tras alcanzar vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. (NHC)
El sistema meteorológico Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 tras alcanzar vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. (NHC)

El huracán Isaias llevó a Florida a declarar el estado de emergencia en 25 condados, ordenar evacuaciones en zonas costeras y suspender clases en varios distritos del Panhandle. El ciclón avanzaba este jueves 8 de octubre sobre el golfo de México con rumbo a la costa norte estadounidense, donde amenazaba con provocar marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones, cortes de electricidad y posibles tornados. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema podía acercarse a tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.

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