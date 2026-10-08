Huracán Isaias EN VIVO: el ciclón se intensifica y avanza hacia los Estados Unidos

El huracán Isaias se fortalece en el Golfo de México y se desplaza hacia la costa sur de los Estados Unidos (CSU/CIRA y NOAA vía REUTERS).

El huracán Isaias, el primero de la temporada atlántica 2026, se fortalece en el Golfo de México y avanzaba hacia la costa sur de Estados Unidos, donde tocaría tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema ya alcanzó la categoría 2 con vientos sostenidos de hasta 160 km/h. El sistema se ubicaba a unos 522 kilómetros al sur de Luisiana y avanzaba hacia el noreste a 19 km/h.

Los modelos sitúan la llegada a tierra en algún punto entre el este de Mississippi y el oeste del Panhandle de Florida. Las autoridades mantienen un aviso de huracán desde Ocean Springs, en Mississippi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, una franja que incluye toda la costa de Alabama y Panama City.

Isaias se convirtió en huracán en la noche del miércoles y es el primer huracán de temporada más tardío en el Atlántico desde 1905. La temporada transcurría con una calma inusual, que los meteorólogos atribuyen en gran parte al fenómeno de El Niño, asociado a cambios en los vientos que dificultan el desarrollo de los ciclones en el Atlántico. Antes de girar hacia el norte, el sistema pasó frente a la península de Yucatán, donde obligó a suspender clases en al menos 18 municipios del sur de México y a cerrar puertos en el Golfo.