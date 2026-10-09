Alabama decreta emergencia en 40 condados y ordena evacuaciones por el huracán Isaias: “Prepárense para lo peor”

La medida incluye la evacuación obligatoria de turistas e instalaciones en zonas costeras como el condado de Baldwin y Dauphin Island, el cierre de oficinas estatales y la suspensión de actividades administrativas para mitigar riesgos por fuertes vientos, inundaciones y posibles tornados.(Fuente:@GovernorKayIvey)

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La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró el estado de emergencia para 40 condados ante la llegada del huracán Isaias, el primer ciclón de la temporada atlántica de 2026, que avanzó sobre el Golfo de América con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora (120 mph). La proclamación fue firmada el miércoles 7 de octubre y entró en vigencia a las 4:00 p.m. hora del Centro.

El pronóstico del Servicio Nacional Meteorológico (NWS) indicaba vientos de gran intensidad, inundaciones y posibles tornados a partir de la noche del viernes 9 de octubre. “Los pronósticos siguen mostrando una posibilidad real de que este huracán golpee Alabama tan pronto como el viernes. Ahora es el momento de prepararse”, advirtió Ivey a través de su cuenta de X.

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Isaías avanza como huracán de categoría 3, según el Centro Nacional de Huracanes

Los 40 condados de Alabama bajo estado de emergencia por el huracán Isaías

La declaración de emergencia, firmada también por el Secretario de Estado Wes Allen y publicada en el documento oficial, comprende los siguientes condados:

Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Bullock, Butler, Chambers, Chilton, Clarke y Choctaw; Coffee, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, Elmore, Escambia y Geneva.

La medida oficial activa el Plan de Operaciones de Emergencia estatal y autoriza el despliegue de la Guardia Nacional de Alabama. (NOAA)

También quedan comprendidos Greene, Hale, Henry, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Mobile, Monroe, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tallapoosa, Tuscaloosa, Washington y Wilcox.

La medida activa el Plan de Operaciones de Emergencia estatal y sus anexos, autoriza a la Guardia Nacional de Alabama a prepararse para su despliegue y faculta a las agencias estatales para coordinar la respuesta y la recuperación.

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La declaración tiene vigencia por siete días, hasta el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 11:59 p.m., con posibilidad de prórroga.

Cierre de oficinas estatales en nueve condados a partir del mediodía del viernes

Ivey anunció el cierre de las oficinas y edificios estatales en nueve condados a partir del viernes 9 de octubre al mediodía, hora del Centro: Baldwin, Coffee, Covington, Dale, Escambia, Geneva, Henry, Houston y Mobile.

La gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 40 condados de Alabama ante el avance del huracán Isaías. (@GovernorKayIvey)

El cierre implica la interrupción de los servicios gubernamentales presenciales durante el período de mayor riesgo. Quienes tengan trámites pendientes en esas jurisdicciones deben consultar canales alternativos de atención.

Según la proclamación, donde alguna de sus disposiciones entre en conflicto con la legislación estatal vigente, la declaración de emergencia prevalece.

Evacuación obligatoria de turistas en Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island

El jueves 8 de octubre, a las 2:30 p.m. hora del Centro, entró en vigencia una orden de evacuación obligatoria para turistas, visitantes y no residentes en las zonas costeras más expuestas, adoptada a pedido de los funcionarios locales. La medida alcanza a:

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Los visitantes del condado de Baldwin ubicados al sur de la vía navegable intracostera del Golfo (Gulf Intracoastal Waterway), lo que incluye Gulf Shores y Orange Beach .

Los visitantes de Dauphin Island, en el condado de Mobile.

Las oficinas gubernamentales de nueve condados del estado suspenden la atención presencial a partir del mediodía del viernes. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

La gobernadora fue directa en su comunicado: “Eso significa que los visitantes de Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island deben regresar a casa. Queremos asegurarnos de que estén a salvo”. La orden no alcanza a los residentes permanentes de esas zonas costeras, a quienes las autoridades recomendaron evacuar de forma voluntaria.

Los no residentes deben permanecer fuera de las zonas designadas hasta que expire el estado de emergencia o hasta que la medida sea modificada por escrito. Las autoridades del condado de Mobile abrieron refugios públicos a partir de las 8:00 a.m. del viernes 9 de octubre para quienes optaran por abandonar sus hogares.

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Riesgos previstos: surge de hasta 2,1 metros, vientos extremos y posibles tornados

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) previó que Isaías tocaría tierra como huracán de categoría 1 o 2, en algún punto entre la costa de Misisipi y Panamá City, Florida, durante la noche del viernes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) alertó sobre “cortes de electricidad de larga duración” en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Misisipi.

Los riesgos concretos identificados son:

Surge de tormenta de entre 1,5 y 2,1 metros en áreas costeras de Alabama y Misisipi.

Precipitaciones de hasta 380 milímetros en zonas costeras, con riesgo de inundaciones.

Vientos con ráfagas de hasta 129 kilómetros por hora en el extremo sur del estado durante la noche del viernes.

Posibles tornados en el sector sur el viernes por la noche y en la mitad oriental el sábado.

Qué deben hacer los residentes, turistas y viajeros

Ivey instó a la población a seguir las advertencias locales y a monitorear la información meteorológica. “A menudo escuchamos en la gestión de emergencias: esperen lo mejor, prepárense para lo peor. Ese es el enfoque que necesitamos ante este sistema de tormentas”, señaló.

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Para quienes tengan viajes previstos hacia la costa de Alabama durante el fin de semana, las condiciones se deteriorarán desde la tarde del viernes en el litoral y se extenderán hacia el interior durante el sábado. Se prevé que el impacto del viento y la lluvia culmine en todo el estado para el domingo por la noche.

La proclamación también prohíbe expresamente el aumento abusivo de precios —price gouging— durante la emergencia para la venta o alquiler de bienes, instalaciones y servicios en todos los condados comprendidos en la declaración, en virtud de la Ley de Precios Inconscientes de Alabama.

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