La Comisión Europea presentó el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Moscú, que requerirá la aprobación unánime de los 27 países miembros. (REUTERS/Yves Herman)

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La Comisión Europea propuso este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de que atletas y equipos compitan bajo bandera rusa en territorio europeo, la negativa de entrada a excombatientes rusos, además de restricciones adicionales contra bancos y plataformas de criptomonedas.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen, presentó la iniciativa en un mensaje difundido, en el que detalló los alcances de esta nueva ronda de medidas contra Moscú, la 22.ª desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. Requiere la aprobación unánime de los 27 países miembros; los jefes de Estado y de Gobierno del bloque la examinarán por primera vez este jueves en una cumbre en Bruselas.

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Explicó que el plan busca elevar la presión sobre el régimen de Vladimir Putin desde tres frentes: las vías de financiación bélica, la presencia del país en eventos deportivos y culturales del continente, y el endurecimiento de las normas de visado. “Continuaremos proponiendo nuevas sanciones hasta que Rusia demuestre una verdadera intención de lograr una paz duradera en Ucrania”, afirmó.

El nuevo paquete suma a sesenta bancos rusos a la exclusión de la red Swift e intensifica los controles sobre plataformas de criptomonedas. (EFE)

En el terreno financiero, el texto plantea sumar a otras 60 entidades bancarias a las medidas ya vigentes para dejarlas fuera del sistema de transferencias Swift e intensifica los controles sobre plataformas de criptomonedas y otras redes de pago vinculadas a Moscú. “Se trata de un aspecto fundamental de nuestro nuevo paquete de medidas y un área importante donde buscamos coordinar esfuerzos con socios internacionales”, remarcó la funcionaria, quien apuntó que el mecanismo también alcanzará a los países terceros que faciliten la elusión del régimen punitivo. Kirguistán fue el primer país afectado este año por esa herramienta, debido a que facilitó dicha evasión a través de su sistema bancario y sus empresas de criptomonedas.

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En materia energética, la propuesta busca impedir que compañías europeas participen en la construcción, operación o reparación de infraestructuras rusas, en particular sus refinerías. Por primera vez, el alcance se extenderá también a los servicios del sector eléctrico, y se exigirá la prohibición de los buques cisterna asegurados en Rusia.

El documento incorpora, además, la prohibición de que ciudadanos europeos ocupen cargos directivos en empresas con sede rusa. La titular del organismo sostuvo que “las relaciones económicas con Rusia no pueden seguir como siempre”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante la cumbre entre la Unión Europea y Reino Unido en Bruselas. 20 de noviembre. (EFE)

En el ámbito deportivo, se mantiene el pedido de excluir a deportistas y selecciones rusas de las competiciones europeas. “A partir de ahora, en cualquier evento deportivo que se celebre en la UE, prohibiremos la participación de equipos y atletas rusos que compitan bajo la bandera de Rusia”, indicó.

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Von der Leyen agregó que también quedará vedada la exhibición de símbolos oficiales rusos, a la vez que se restringirán los flujos financieros de patrocinadores del país hacia asociaciones deportivas y culturales europeas. Asimismo, se limitará la participación de ciudadanos de esa nacionalidad en los órganos rectores de las federaciones del sector en el continente.

En cuanto a la política de visados, se presentó un mecanismo para aplicar el rechazo de ingreso a los veteranos de guerra rusos en el territorio comunitario, una medida que los Veintisiete ya habían acordado previamente pero que aún necesitaba una propuesta que definiera su implementación. La mandataria advirtió sobre movimientos “no convencionales” de operativos de Rusia dentro del bloque y sostuvo que representan “un riesgo para la seguridad de Europa”, por lo que “no se les puede permitir circular libremente”.

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(Con información de EP y Reuters)