Un retraso de solo 6 horas en los vientos podría llevar a Isaias a tocar tierra con mayor fuerza

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el huracán Isaias se intensificó en el Golfo de México con vientos sostenidos de 176 km/h. (NOAA)

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió este viernes que el huracán Isaias, en el Golfo de México rumbo a la costa sureste del país, se intensificó durante la noche, con vientos sostenidos de 176 km/h y ráfagas de hasta 198 km/h registradas en vuelos de reconocimiento. Alertó que un retraso de seis horas en los vientos que podrían debilitarlo permitiría que un sistema más fuerte de lo esperado golpee la costa.

El organismo, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pronostica que el ciclón podría convertirse en huracán mayor en las próximas horas y que tocará tierra en el área bajo advertencia durante la noche del viernes 9 de octubre o las primeras horas del sábado 10, según el aviso número 11 emitido a las 4:00 CDT.

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Las previsiones del organismo meteorológico indican que Isaias tocará tierra como huracán de categoría dos alta entre el viernes y el sábado. (NOAA)

Las imágenes satelitales mostraron un ojo mejor definido, una pared del ojo más compacta y una presentación más simétrica del sistema. Esos indicadores, junto con los datos de los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de Reserva y de la NOAA, llevaron al centro a elevar la estimación de intensidad.

Aunque el paso sobre aguas profundas y cálidas podría prolongar el fortalecimiento unas 12 horas, el NHC anticipó que un aumento de la cizalladura del viento —la variación del viento a distintas alturas, que puede debilitar un ciclón— actuará antes del desembarco y moderará parcialmente la intensidad.

Sin embargo, el organismo advirtió que ese proceso es delicado: si la cizalladura tarda apenas seis horas más de lo calculado en afectar al sistema, Isaias podría alcanzar la costa sin haber perdido la condición de huracán mayor. Aun así, el pronóstico prevé una llegada a tierra como huracán de categoría 2 alta, con capacidad para causar daños severos.

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Isaias avanza hacia el norte y acelera su aproximación a la costa del Golfo

Al momento del aviso, Isaias se desplazaba en dirección norte-noreste a unos 24 km/h. El NHC esperaba que el sistema girara hacia el norte y acelerara más tarde en el día como resultado de la interacción entre una zona de baja presión en el extremo noroeste del Golfo de México y una dorsal subtropical sobre el Atlántico occidental.

Un mapa satelital del satélite GOES-19 de la NOAA registra la formación y desplazamiento del huracán Isaías sobre el golfo de México y las costas de Estados Unidos. (NOAA)

La previsión de trayectoria se mantuvo prácticamente idéntica a la del aviso anterior y coincidió con la orientación del modelo de Google DeepMind, al que el NHC calificó como muy preciso en el seguimiento de Isaias.

Independientemente del valor exacto de los vientos al momento del impacto, el NHC advirtió que Isaias representará un peligro significativo por la combinación de marejada ciclónica, vientos destructivos y lluvias abundantes.

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La marejada ciclónica amenaza desde la desembocadura del Misisipi hasta Suwannee, Florida

Uno de los riesgos más graves descritos en el aviso del NHC es la marejada ciclónica. Se trata de una elevación anormal del nivel del mar provocada por los vientos del huracán, que puede inundar zonas costeras en cuestión de minutos. El organismo la calificó de amenaza para la vida en el tramo costero comprendido entre la desembocadura del río Misisipi y Suwannee, en el estado de Florida.

Los servicios de emergencia instruyeron a los residentes del área bajo advertencia a seguir las indicaciones de los funcionarios locales y a evacuar de inmediato si reciben una orden en ese sentido. El NHC subrayó que los tiempos de respuesta durante una emergencia costera son muy reducidos.

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Vientos de fuerza de huracán afectarán el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Misisipi

La zona de vientos de fuerza de huracán cubre partes del Panhandle de Florida —la franja norte del estado—, el sur de Alabama y el sur de Misisipi. El NHC destacó que el campo de vientos podría ampliarse por la interacción del ciclón con una vaguada atmosférica, de modo que los efectos llegarán a áreas considerablemente alejadas del centro del huracán, incluso después de que este toque tierra.

El impacto de los vientos con fuerza de huracán provocará cortes de energía prolongados en partes de Florida, Alabama y Misisipi. (NOAA)

El organismo alertó sobre la posibilidad de que el suministro eléctrico se interrumpa durante varios días en esas zonas y recomendó a la población que se prepare con anticipación para ese escenario. Además, indicó que podrían emitirse avisos y advertencias adicionales de tormenta tropical y viento fuerte para partes de esa área durante el transcurso del viernes.

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Ráfagas dañinas llegarán hasta Georgia, Alabama central y el este de Misisipi

Más allá del área de vientos de fuerza de huracán, el NHC previó ráfagas dañinas en el centro y norte de Alabama, el extremo oriental de Misisipi y partes del oeste y norte de Georgia. El riesgo será mayor en las zonas de mayor elevación, donde la topografía puede intensificar el efecto de los vientos.

Para esas regiones, el organismo recomendó asegurar objetos sueltos en exteriores que puedan convertirse en proyectiles, evitar el manejo de vehículos de gran perfil —como camiones y camionetas altas— durante el paso del sistema y tener previsto un plan ante eventuales cortes de electricidad.

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Las lluvias intensas dejarán inundaciones repentinas y crecidas de ríos en todo el sureste

Isaias traerá lluvias abundantes a la costa central del Golfo de México y a gran parte del sureste del país durante el fin de semana. El NHC advirtió sobre la probabilidad de inundaciones repentinas tanto en zonas urbanas como en áreas rurales, así como de crecidas importantes en ríos de la región.

Las inundaciones repentinas —que se producen en pocas horas tras precipitaciones intensas— constituyen uno de los peligros más letales asociados a los huracanes, ya que pueden sorprender a la población en zonas aparentemente alejadas del impacto directo del ciclón. Los organismos de emergencia de cada municipio son los encargados de emitir las alertas correspondientes y de coordinar las posibles evacuaciones.

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