Israel autorizó la reanudación de los vuelos de la aerolínea FlyDubai hacia Tel Aviv tras casi dos meses de suspensión. (REUTERS/Ammar Awad/File Photo)

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Israel autorizó este lunes la reanudación de los vuelos de FlyDubai hacia Tel Aviv, casi dos meses después de que un intento de secuestro suicida a bordo de uno de sus aviones obligara a suspender la conexión entre ambos países. La aerolínea estatal de bajo costo de Emiratos Árabes Unidos podrá retomar sus operaciones en un plazo de dos semanas, una vez superados los controles de seguridad pendientes.

La ministra de Transportes israelí, Miri Regev, confirmó la decisión tras una visita de una delegación oficial a Emiratos Árabes Unidos. “Regev aprobó el regreso de la aerolínea flydubai, sujeto a la aprobación de las autoridades de seguridad”, señaló el Ministerio de Transportes en un comunicado. El texto añadió que el paso “constituye un paso significativo en la renovación de la conectividad aérea entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos”.

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Según precisó Regev, citada por el Times of Israel, los vuelos se reanudarán en un plazo de dos semanas y deberán superar previamente un control de seguridad. La aprobación llegó después de que una delegación israelí, encabezada por el director general del Ministerio de Transporte, Moshe Ben-Zaken, mantuviera conversaciones con funcionarios de aviación emiratíes sobre la implementación de medidas que permitan tanto a FlyDubai como a las aerolíneas israelíes retomar los trayectos entre Tel Aviv y Dubái.

El comunicado del ministerio precisó que la decisión se adoptó después de que la delegación presentara a Regev “las medidas adoptadas por la empresa a raíz del incidente”.

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La reanudación de los vuelos de FlyDubai hacia Tel Aviv quedó condicionada a que la aerolínea supere un control de seguridad adicional, impuesto tras el intento de ataque suicida de su copiloto en septiembre. La medida, anunciada por la ministra de Transportes israelí, se hará efectiva en un plazo de dos semanas y representa la reactivación de uno de los principales vínculos aéreos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

La ministra de Transportes Miri Regev condicionó el regreso de las operaciones aéreas a la aprobación de nuevos controles de seguridad. (REUTERS/Ammar Awad)

Los vuelos del operador emiratí habían quedado suspendidos después de que uno de sus aviones, procedente de Dubái con destino a Tel Aviv, se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí a finales de septiembre.

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El ataque en pleno vuelo

El avión, que trasladaba a 174 personas, 166 de ellas israelíes, según medios israelíes, fue escenario el 30 de septiembre de un intento de ataque perpetrado por el propio copiloto de la aeronave. De acuerdo con el relato del fiscal emiratí, publicado por la agencia oficial de noticias WAM, “el acusado atacó al piloto dentro de la cabina con un hacha de emergencia”. El piloto se resistió al ataque y trató de pedir ayuda.

Los viajeros abordan un avión de FlyDubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion después de que otro vuelo de FlyDubai procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel fuera desviado a Arabia Saudí tras una señal de emergencia, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad

El capitán del vuelo de regreso, tras sospechar indicios de violencia, logró entrar en la cabina y, con ayuda de una azafata y varios pasajeros, consiguió reducir al agresor y rescatar al piloto herido. Entre los pasajeros que participaron en la maniobra se encontraba un fontanero, según recogieron medios israelíes. Varios de ellos describieron cómo se lanzaron hacia la cabina en medio de una pelea por el control del aparato, después de que el avión cayera bruscamente unos 5.000 metros (17.000 pies).

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Una vez reducido el atacante, el capitán y su copiloto tomaron el control de la aeronave, desviaron su rumbo y lograron un aterrizaje sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

Perfil del copiloto y la investigación

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos determinó que lo ocurrido a bordo del avión fue “un atentado terrorista premeditado” que tenía como objetivo último el aeropuerto Ben Gurión, la principal terminal aérea de Israel. Según las conclusiones del fiscal, difundidas por la agencia estatal WAM, el copiloto, de nacionalidad omaní, actuó “with the aim of causing the greatest possible loss of life”, en referencia a un ataque suicida planeado.

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El acusado, de 29 años, comenzó a mostrar en 2017 “signos de su inclinación hacia el extremismo y el terrorismo” durante sus estudios en Australia, según el relato fiscal. Inspirado en los atentados del 11-S perpetrados por Al Qaeda, inició una carrera en la aviación que lo llevó a trabajar en Oman Air entre 2020 y 2024, en Royal Air Maroc a principios de 2025 y finalmente en FlyDubai desde enero de 2026, de acuerdo con su propia confesión recogida por la Fiscalía.